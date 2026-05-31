유한킴벌리, 반려견과 함께 즐기는 '숲속 낮잠 대회' 개최

서울숲에서 열린 '제1회 우리강산 푸르게 푸르게 숲속 댕댕이 낮잠 대회'에서 참가자들이 반려견과 함께 낮잠을 즐겼다. 유한킴벌리가 주최한 이번 대회는 30팀이 참가해 숲속 그늘에서 빈백에 누워 반려견과 함께 잠을 청했다. 심박수 모니터링 조끼를 착용하고 가장 안정적으로 잠든 팀이 우승한다.

유한킴벌리 가 5월 31일 서울 성동구 서울숲 에서 반려견 과 함께 낮잠을 자는 이색 경진대회 '제1회 우리강산 푸르게 푸르게 숲속 댕댕이 낮잠 대회 '를 개최했다. 이날 행사에는 반려견 과 보호자로 구성된 30팀이 참가해 숲속 그늘에 마련된 빈백에 누워 함께 낮잠을 시도했다.

일부 팀은 반려견과 똑같은 파자마를 맞춰 입으며 화합을 과시했다. 대회는 참가자들이 심박수 모니터링 조끼를 착용한 상태에서 잠을 자는 동안 심박수를 측정해 가장 안정적으로 잠든 참가자에게 상을 수여하는 방식으로 진행됐다. 심박수가 일정하고 변화 폭이 작을수록 높은 점수를 받는 방식으로, 반려견과 함께 편안하게 잠들 수 있는 능력을 겨루는 독특한 경쟁이 펼쳐졌다. 이번 대회는 유한킴벌리가 오래전부터 진행해온 '우리강산 푸르게 푸르게' 캠페인의 연장선상에서 기획됐다.

회사 측은 다양한 생명이 공존하는 숲의 가치를 알리는 캠페인의 취지를 반려동물과의 관계로 확장해 숲의 치유력을 반려견과 함께 나누고자 이번 이벤트를 마련했다고 밝혔다. 유한킴벌리 관계자는 반려견과 보호자가 함께 숲속에서 휴식을 취하며 스트레스를 해소하고, 반려동물과의 유대감을 강화하는 기회가 되길 바란다고 말했다. 또한 이번 대회를 통해 반려견과 함께하는 숲 체험의 중요성을 알리고, 더 많은 사람들이 숲의 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다는 포부를 전했다. 참가자들은 대회에 대해 매우 긍정적인 반응을 보였다.

한 참가자는 반려견과 함께 숲속 그늘에서 낮잠을 자는 경험이 평소에는 쉽지 않은데, 이번 대회를 통해 특별한 추억을 만들게 되어 기쁘다고 소감을 밝혔다. 또 다른 참가자는 반려견이 주인 옆에서 편안하게 잠드는 모습을 보면서 큰 행복감을 느꼈다고 말했다. 특히 반려견들도 낯선 환경임에도 불구하고 주인과 함께 있어 안심했는지 금방 잠에 드는 모습을 보여 주최 측의 기대를 충족시켰다. 서울숲은 도심 속에서 자연을 체험할 수 있는 공간으로 유명하며, 이날 행사장은 초여름 날씨에도 불구하고 숲속 그늘이 시원해 낮잠을 즐기기에 최적의 환경을 제공했다.

행사는 오전 11시부터 오후 2시까지 진행됐으며, 참가자들은 점심시간을 이용해 반려견과 함께 도시락을 먹는 등 여유로운 시간을 보냈다. 유한킴벌리는 향후에도 반려동물과 함께하는 다양한 숲 체험 프로그램을 정기적으로 기획할 예정이라고 전했다. 이번 대회는 반려동물과의 유대감을 강화하고 숲의 소중함을 일깨우는 계기가 됐다는 평가를 받고 있으며, 참가자들의 호응에 힘입어 다음 대회도 계획 중이라고 한다. 이번 행사는 환경 보호와 반려동물 복지라는 두 가지 측면에서 의미 있는 시도로 평가된다.

유한킴벌리는 지속 가능한 사회를 위해 친환경 캠페인을 꾸준히 펼쳐왔으며, 이번 대회를 통해 반려동물과 함께하는 숲 체험이 인간과 반려동물 모두에게 긍정적인 영향을 미친다는 점을 입증했다. 전문가들은 반려견과 함께하는 자연 속 활동이 스트레스 감소와 정서적 안정에 도움을 준다고 조언하며, 이러한 이벤트가 더욱 확산되길 기대한다고 말했다. 유한킴벌리는 앞으로도 반려동물과 보호자가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 개발해 숲의 가치를 널리 알릴 계획이라고 밝혀 귀추가 주목된다





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