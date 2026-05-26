유튜버 김세의 가로세로연구소 대표, 미성년자 시절부터 배우 김수현씨와 교제했다는 등의 허위사실을 유포한 혐의로 구속

유튜버 김세의 가로세로연구소 대표가 배우 김수현씨가 배우 고 김새론씨의 미성년자 시절부터 6년간 교제하며 성관계했다고 주장한 허위사실을 유포한 혐의로 구속됐다. 대표가 생성형 인공지능(AI)을 이용해 김새론씨의 음성을 조작하는 방식으로 허위 녹음파일을 꾸며냈다고 경찰이 판단했다. 대표가 김새론씨 유족 측으로부터 상대가 ‘알 수 없음’으로 표시된 카카오톡 화면 사진을 전달받아 상대를 ‘김수현’으로 편집했다고 본다.

배우 김새론씨 가 미성년자 시절부터 배우 김수현씨 와 교제했다는 등의 허위사실을 유포한 혐의를 받는 유튜버 김세의 가로세로연구소 대표 가 26일 서울중앙지법에서 열린 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다.

연합뉴스 배우 김수현씨가 배우 고 김새론씨의 미성년자 시절부터 교제했다는 등의 허위사실을 유포한 혐의를 받는 유튜버 김세의 가로세로연구소 대표가 26일 구속됐다. 부동식 서울중앙지법 영장전담부장판사는 이날 성폭력처벌법상 촬영·반포, 명예훼손, 협박, 강요미수 등의 혐의를 받는 김 대표에 대한 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 연 뒤 ‘증거인멸 및 도망할 염려가 있다’며 구속영장을 발부했다.

김 대표가 지난해 3~5월 김수현씨가 김새론씨의 15세 시절부터 6년간 교제하며 성관계했고, 김새론씨가 스스로 목숨을 끊은 원인이 김수현씨의 채무 변제 압박이라는 허위사실을 자신의 유튜브 채널과 기자회견 등을 통해 유포한 혐의를 받는다. 경찰은 김 대표가 생성형 인공지능(AI)을 이용해 김새론씨의 음성을 조작하는 방식으로 허위 녹음파일을 꾸며냈다고 판단했다. 김 대표가 김새론씨의 유족 측으로부터 상대가 ‘알 수 없음’으로 표시된 카카오톡 화면 사진을 전달받아 상대를 ‘김수현’으로 편집했다고 본다.

김 대표가 지난해 5월 김새론씨 유족 측과 함께 기자회견을 열어 미성년 교제 주장이 담긴 녹음파일과 사진을 공개했다. 김 대표가 법원에 출석하면서 취재진에게 ‘구속영장 청구서는 명백한 허위 사실로 범벅이 돼 있고 기본적인 팩트 정리도 안 된 엉터리’라며 ‘혐의는 하나도 인정하지 않는다’고 주장했다. 김 대표가 영장심사를 마치고 법원을 떠날 때 한 기자가 ‘피해자들이 있는데 어떻게 이렇게 뻔뻔하냐’고 묻자 김 대표가 ‘김새론씨의 죽음에 대해 사과하라. 당신이 기자냐’고 맞서며 언쟁을 벌였다.

김 대표가 구속영장 청구에 관여한 검사와 경찰 수사관을 법왜곡죄로 고소하겠다고 밝혔다. 김 대표가 ‘국립과학수사연구원이 AI로 조작된 녹취록인지 판단이 불가능하다고 했다’며 ‘경찰은 국과수를 부정하겠다는 것이냐’고 말했다





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