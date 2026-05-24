유튜버 전한길씨가 스타벅스 커피로 건배하는 모습: 극우 유튜버가 자유로 소홀한 커피 불매 운동

극우 유튜버 전한길씨가 최근 스타벅스 탱크데이 마케팅에 대한 공분을 불매 운동으로 번진 가운데, 유튜브 생방송에서 스타벅스 커피로 건배하는 모습이 연출되었다. 전씨는 정부 차원의 불매는 '특정 기업 죽이기'라며 스타벅스 커피를 두고 '자유의 맛'이라고 추어올렸다. 이 일련의 사건은 전씨의 주장을 비판한 야당 관계자들을 초청하여 스타벅스 일회용 커피잔을 나란히 놓은 후, 건배 제안과 재차 제안, 유머러스한 행동까지 이어지는 것으로 알려졌다.

스타벅스 탱크데이 마케팅에 대한 공분을 불매 운동으로 번진 가운데, 극우 유튜버 전한길씨가 유튜브 생방송에서 스타벅스 커피로 건배하는 모습을 연출했다. 전씨는 정부 차원의 불매는 '특정 기업 죽이기'라며 스타벅스 커피를 두고 '자유의 맛'이라고 추어올렸다.

전씨는 지난 22일 자신의 유튜브 라이브 방송에 보수 성향의 원외 3개 정당(자유통일당, 자유와혁신, 자유민주당) 관계자들을 초청했다. 이들 앞에는 스타벅스 일회용 커피잔이 나란히 놓여 있었다. 김진일 자유와혁신 사무총장이 의자에 앉고 '자본주의 커피, 자유의 맛을 먼저'라고 말하자 전씨는 이에 호응하듯 '건배 한번 하자'고 제안했다. 이들이 한 차례 커피잔을 부딪친 뒤 전씨는 이들 정당 이름에 모두 '자유'가 들어간다는 점을 언급하며 재차 건배를 제안했다.

전씨는 '나도 자유 좋아한다. (건배사는) 자유가 최고다(로) 하자'고 했고 4명은 '자유가 최고다'라고 외치며 다시 커피잔을 부딪쳤다. 전씨는 황대영 자유민주당 사무총장이 '내가 원하던 자유의 맛'이라고 하자 박수를 치며 '자유의 맛이다, 네 좋습니다'라고 화답했다





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유튜버 건배 스타벅스 커피 정부 불매 항소자

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