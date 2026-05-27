유통업체별 양극화 심화…백화점·편의점·온라인 증가, 대형마트·SSM 감소

물가 상승 속 소비자들의 프리미엄 소비와 가성비 중시 경향이 뚜렷해지며 유통 업태별 매출이 큰 차이를 보였다. 온라인과 백화점, 편의점은 전 부문에 걸쳐 고른 성장세를 보인 반면 대형마트와 SSM은 식품군 부진과 함께 전반적인 매출 감소세를 이어갔다.

물가상승 기 속에서 소비자들의 소비 패턴이 프리미엄을 중시하는 쪽과 가성비 를 추구하는 쪽으로 뚜렷이 양분화하면서 유통 업태별 매출 격차가 컸다. 27일 산업통상자원부가 발표한 주요 유통업체 매출 동향에 따르면 지난 4월 전체 매출은 전년 동월 대비 7.2% 증가했으며 오프라인은 6.7% 의 성장률을 보였고 온라인은 7.5% 증가해 온라인이 60.3% 대 오프라인 39.7%의 비중으로 19개월 연속 점유율에서 우위를 점했다.

오프라인 부문에서 백화점은 해외 명품을 비롯해 여성 캐주얼, 여성 정장 등 패션 의류와 잡화, 식품 등 전 부문에 걸쳐 고른 성장을 보이며 21.7%의 높은 매출 증가율을 기록했고 편의점은 이른 더위로 인한 음료 등 가공식품 판매 증가와 전반적인 상품 판매 호조로 3.3% 늘어나 백화점과 함께 10개월 연속 증가세를 이어갔다. 반면 대형마트는 가전·문화 10.7% 의 성장세에도 불구하고 식품군이 9.4% 감소하고 가정·생활 9.6% 스포츠 7.5% 잡화 4.2% 등 비식품군 대부분이 부진하며 전체 매출이 6.6% 줄었으며 준대규모점포(SSM) 역시 식품 7.1% 비식품 5.1% 감소에 더해 방문 고객의 구매 단가와 구매 건수 동시 하락으로 점포당 매출이 5.4% 감소해 5개월 연속 하락 추세를 보였다.

온라인은 K-뷰티 열풍에 힘입은 화장품 15.4% 성장을 중심으로 식품 9.7% 가전·전자 7.3% 아동·유아 8.2% 패션의류 2.9% 등 전 부문에서 고르게 매출이 증가했다. 산업부 관계자는 대형마트와 SSM의 부진 원인으로 온라인으로의 소비 이동과 식품군 주력 상품의 판매 저조를 꼽으며 특히 대형마트는 2024년 2분기 이후 지속적인 매출 감소세라고 설명했다





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