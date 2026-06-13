유통기한이 지난 향신료도 활용할 수 있다. 특히 천연 방충제로 활용할 수 있다. 곤충들은 특정 허브와 향신료의 강한 향을 싫어하는 경향이 있다.

유통기한 이 지난 향신료 도 활용할 수 있다. 특히 천연 방충제 로 활용할 수 있다. 곤충들은 특정 허브와 향신료 의 강한 향을 싫어하는 경향이 있다. 바질, 월계수 잎, 딜, 라벤더, 로즈메리, 마늘, 타임 등을 작은 주머니에 담아 쌀통이나 잡곡 보관장 주변, 싱크대 하부장, 신발장, 베란다 수납함, 캠핑용품 보관함, 옷장과 서랍 등 벌레가 자주 출몰하는 곳에 두면 도움이 될 수 있다.

특히 월계수 잎은 오래전부터 쌀벌레를 막는 민간요법으로 널리 활용됐다. 겨울 코트를 꺼냈더니 구멍이 나 있는 경우가 있다. 범인은 대부분 의류 해충인 좀나방이다. 오래된 정향(클로브), 계피 스티크, 통육두구 등을 천 주머니에 담아 옷장에 걸어두면 나방을 쫓는 데 도움이 될 수 있다.

화학 성분이 들어 있는 방충제 대신 사용할 수 있는 자연 친화적 대안이다. 여름철 주방의 골칫거리인 개미와 초파리 대응에도 응용할 수 있다. 계피, 정향, 페퍼민트 계열 향은 곤충이 기피하는 향으로 알려져 있다. 창틀이나 베란다 문틀 주변에 향신료 주머니를 두거나, 계피 스틱을 놓아두는 가정도 적지 않다.

다만 향신료가 살충제처럼 곤충을 제거하는 효과를 기대하기보다 접근을 줄이는 보조 수단으로 활용하는 것이 적절하다. 유통기한이 지난 향신료는 냉장고 탈취제로도 변신할 수 있다. 베이킹소다에 오래된 계피나 정향, 로즈메리 등을 섞어 작은 용기에 담아두면 냄새 흡수와 함께 은은한 향을 더할 수 있다. 오래 사용할 향신료는 보관이 중요하다.

직사광선과 습기를 피해 밀폐 용기에 보관해야 하며, 가스레인지 바로 옆처럼 열이 많은 장소는 피하는 것이 좋다. 습기를 먹어 굳거나 곰팡이가 생긴 경우에는 재활용하지 말고 폐기해야 한다





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