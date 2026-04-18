유치원 교사 멍들게 한 '진상 학부모'…잦은 전화·막말에 업무 마비

유치원 교사가 극심한 스트레스와 반복적인 갑질로 업무가 마비될 지경이라고 토로하는 사연이 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있다. 해당 학부모는 하루 수차례 전화, 사적인 질문, 잦은 요구, 막말 등을 일삼았으며, 심지어 아이의 상태에 대한 과도한 간섭과 거짓말 지시까지 했다고 밝혀졌다. 이는 교권 침해와 함께 현장 교사들의 고충을 보여주는 단적인 사례로 지적되고 있다.

유치원 교사 가 겪는 극심한 스트레스와 부당한 요구로 인해 업무가 마비될 지경이라는 사연이 온라인 커뮤니티에서 큰 반향을 일으키고 있습니다. 자신을 유치원 교사 라고 밝힌 A씨는 '유치원 진상 학부모 랑 싸움'이라는 제목의 글을 통해 자신이 겪고 있는 어려움을 토로했습니다. A씨에 따르면, 특정 학부모는 하루에 5~6통에 달하는 잦은 전화로 교사를 괴롭히고 있습니다. 아이의 안부 확인을 넘어 '우리 애 너무 귀엽지 않냐', '남편이랑 잘 어울리냐'와 같은 사적인 질문까지 서슴지 않는다고 합니다. 또한, 아이에게 로션이나 연고를 발라달라는 요구부터 시작해 옷을 벗기고 입히는 세세한 부분까지 간섭하며 끝없는 요구를 쏟아냅니다. 심지어 교사들에게 '눈을 부라린다', '건방지다'와 같은 막말을 일삼고, 하원 차량의 하차 장소를 거의 매일 세 곳을 돌아가며 바꾸는 등 교사를 당황하게 만들기도 합니다. A씨는 최근 하원 시간 즈음 걸려온 전화에 대해 언급했습니다.

"지금 나와서 기다리고 있는데 차가 왜 안 오냐, 화장실 급해 죽겠다"며 짜증과 화를 낸 이 학부모는 안내된 하차 시간보다 일찍 나와 기다리고 있었습니다. A씨가 유치원 측의 잘못이 없음을 설명하자, 학부모는 "저한테 따지는 거냐"며 오히려 화를 냈고, A씨가 "전화 받자마자 화내지 않으셨냐"고 반문하자 "저는 화낸 적 없다, 이제 말이 됐습니까"라며 전화를 끊어버렸다고 합니다. 이러한 학부모의 비상식적인 행동은 여기서 그치지 않습니다. 점심시간에 반찬 메뉴를 묻고, 아이에게 특정 반찬을 많이 달라고 요구하는가 하면, 정작 본인은 술에 취한 채 아이를 데리러 오기도 한다고 합니다. 여름철에는 모기 물린 자국으로 불만을 제기하고, 등원하자마자 로션과 연고를 발라달라고 하는 등 일상적인 업무에도 과도한 요구를 합니다. 생일 파티 때는 다른 아이의 발 사이즈를 묻더니 양말만 보내서 포장해달라는 부탁을 하기도 했습니다. 하원 시에는 아이의 상태가 등원 때와 조금이라도 다르면 즉시 전화가 오며, 모자의 각도나 옷매무새까지 문제 삼아 담당 교사가 매일 아이의 모습을 증거 사진으로 남겨야 하는 상황입니다. 심지어 남편에게 아이를 데려갔다고 거짓말을 시키는 등의 비윤리적인 행태까지 서슴지 않는다고 합니다. A씨에 따르면, 이 학부모는 평소 다른 유치원 교사들에게도 상습적으로 막말을 일삼아 왔으며, 지난 해와 올해 담임교사 모두를 힘들게 하여 눈물을 흘리게 만든 장본인입니다. A씨는 "지지 않겠다"는 생각으로 대응했지만, 그 과정에서 마음이 편치 않았다고 털어놓았습니다. A씨는 마지막으로 "좋은 학부모도 많지만 저런 한 명 때문에 선생님들이 다 퇴사한다"며, "왜 유치원에서 갑질을 하려는지 모르겠다. 이제는 참지 않겠다"고 다짐했습니다. 이처럼 일부 몰지각한 학부모의 갑질 행태가 현장 교사들을 극심한 스트레스에 몰아넣고 업무를 방해하며, 결국 교사들의 이직으로까지 이어지는 현실에 대한 안타까움과 개선 요구의 목소리가 높아지고 있습니다





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