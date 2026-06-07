유영국 화백의 탄생 110주년 회고전을 소개합니다. 유영국은 한국 추상미술의 대가로 그의 작품은 단순한 추상미술이 아닌, 삶의 변곡점마다 지독하리만치 단단한 현실주의적 태도를 고수한 한 인간의 서사로 다가와 있습니다.

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

서울 한복판, 그것도 광화문에서 근무한다는 사실에 그저 감사하게 되는 날들이 있습니다. 사방을 둘러싼 거대한 빌딩 숲과 숨 가쁘게 돌아가는 일상은 수시로 저를 숨막히게 하지만, 점심시간 동안 짬을 내어 지척의 미술관으로 도망쳐 아름다움이라는 절대선으로 잠깐 피신할 수 있다는 것. 미술을 좋아하는 극 F 성향의 직장인으로서 이만큼 근사한 특권도 없을 것 같다는 생각입니다. 오늘이 바로 그런 날이었습니다.

오전 내내 극심한 스트레스에 시달린 후, 입맛도 밥맛도 없어진 점심시간, 저는 서소문 서울시립미술관 본관으로 향했습니다. 세금이 왜 이렇게 많은지 늘 투덜거리다가도, 이렇게 근사한 전시를 무료로 만나는 날에는 마음이 슬그머니 풀립니다.

'아, 이러려고 내가 세금을 냈구나' 싶어서요. 한국 추상미술의 대가 유영국 화백의 탄생 110주년 회고전 를 공짜로 볼 수 있다는 사실만으로도, 오전의 묵은 스트레스가 벌써 조금씩 녹아내리기 시작했습니다. AD 초여름의 6월은 이미 정동길에 짙은 녹음을 뿌려놓고 있었습니다. 달궈진 아스팔트 열기 사이로 가로수들이 바람에 서걱이는 소리를 들으며 미술관으로 걷는 길, 가슴 한구석에서 거장의 삶이 지닌 궤적들이 살며시 떠올랐습니다.

유영국이라는 이름은 제게 단순한 근대 미술의 거장을 넘어, 삶의 변곡점마다 지독하리만치 단단한 현실주의적 태도를 고수한 한 인간의 서사로 다가와 있었기 때문입니다. 도쿄 유학 시절 아방가르드의 선두에 섰던 '모던 보이'가 고향 울진으로 돌아와 냄새나는 어선을 타고 바다를 가르던 풍경, 한국전쟁의 참화 속에서 가족을 먹여 살리기 위해 '망향소주'를 만들어 팔며 영덕과 울진 일대의 거상이 되었던 일화들.

'만선(滿船)'이 아니면 포구에 내리지 않았다던 그의 지독한 책임감이 마음에 오래 남았습니다. 그 풍요로운 만선의 한가운데서도 저녁 식탁에 앉





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

유영국 회고전 추상미술 현실주의 태도

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[속보]코로나19 신규 확진자 110명…지역발생 4일째 100명대질병관리본부 중앙방역대책본부는 19일 오전 0시 기준 코로나19 확진자가 전날 대비 110명 늘어난 2만2893명이라고 밝혔다.

Read more »

[속보]코로나19 신규 확진자 110명…나흘 만에 다시 100명대질병관리청 중앙방역대책본부는 23일 0시 기준 코로나19 확진자가 전날 대비 110명 늘어난 2만3216명으로 집...

Read more »

‘영하 60℃’ 백신처럼…“피카소 작품 110점, 특수항공 노하우 총동원”유명 작가 미술품 운송은 특수화물 중에서도 최고의 노하우가 필요하다. 작품이 손상되지 않도록 충격을 최소화하고 습도 등을 최적의 조건 상태로 운송해야 하기 때문이다. 도난 등 보안에도 남다른 신경을 써야 한다.

Read more »

110㎏에 이것 출신···노래방 살해 허민우 정체가 밝혀졌다그는 앞서 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받은 바 있습니다. 허민우 노래주점

Read more »

서울·충남 등 호우주의보…“20일도 대기불안으로 소나기”가열된 지표면 열기와 상층부를 지나는 차가운 공기가 충돌해 발생하는 대기불안정으로 19일 서울과 충청남도 등에 호우주의보가 발표됐다.

Read more »

성남시 '주차나눔' 공유사업 150면 추가확보... 총 998면성남시 '주차나눔' 공유사업 150면 추가확보... 총 998면 성남시 주차장 경기도 은수미 박정훈 기자

Read more »