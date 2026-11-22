COP31 총회에서 회원국들이 화석연료 퇴출 및 기후 자금 목표 등을 둘러싼 갈등으로 합의문 채택에 실패했습니다. 2009년 COP15 이후 16년 만의 불발로 국제사회의 기후 대응에 큰 타격이 됩니다.

제31차 유엔기후변화협약 당사국총회( COP31)가 회원국 간 치열한 이견으로 인해 공식 합의문 채택에 실패했다. 튀르키예 안탈리아에서 열린 이번 총회에서 각국이 화석연료 퇴출 시기와 기후 대응 자금 규모 등을 둘러싼 합의를 이루지 못하면서, 국제사회의 기후 위기 대응 논의에 중대한 차질이 빚어졌다.

COP31 총회 합의문 채택 실패의 경위

22일(현지시간) 로이터통신과 AP통신 등에 따르면, 이번 총회 의장을 맡은 튀르키예의 무라트 쿠룸 환경·도시화·기후변화부 장관은 폐막 전체 회의에서 만장일치가 필요한 합의안이 승인되지 않았다고 공식 밝혔다. 이로 인해 총회는 역사상 가장 오랜 시간을 소모한 채 종료되는 아픔을 겪었다.

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이번 총회는 당초 예정일인 20일을 훨씬 넘어 역대 최장 회의 기록을 세웠다. 이전 최장 기록을 보유하고 있던 2019년 스페인 마드리드 총회는 금요일 오후 6시에 종료될 예정이었으나 일요일 오후 1시55분에서야 마무리된 바 있다. 이번 COP31은 이를 넘어선 시간이 소요되며 합의 도출에 실패했다.

초안 개정 과정에서 삭제된 핵심 문구

협상을 주도한 호주와 회의 개최국 튀르키예가 제시한 최종 합의문 초안에는 지구 온난화 문제로 인한 산업화 이전 대비 섭씨 1.5도 상승 제한선 유지의 어려움을 인정하는 내용이 처음으로 포함됐다. 또한 이 기준을 초과한 온도 상승분을 되돌리기 위해 탄소 제거 기술 개발을 가속화해야 한다는 내용도 담겼다.

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하지만 화석연료와 관련된 핵심 문구가 삭제되며 합의를 위한 마지막 관문에서 막혔다. 이번 주 초 공개된 1차 초안에는 '화석연료의 단계적 퇴출'이라는 표현이 명확히 들어 있었으나, 사우디아라비아 등 주요 산유국의 강한 반대에 부딪혔다. 이에 19일 공개된 2차 초안에서는 해당 문구가 완전히 삭제되었다.

이와 함께 기후 변화 적응 재원을 1천200억 달러(약 160조원)로 확대하겠다는 목표치 또한 2차 초안에서 빠지며, 산유국과 선진국 간 재정 및 에너지 정책의 불협화음이 지속되었다. 이러한 이견으로 인해 무라트 쿠룸 장관이 이끄는 협상 테이블은 최종 동의를 얻지 못한 상태가 되었다.

2009년 COP15 이후 16년 만의 합의 불발

유엔기후총회에서 공식 합의문 채택이 무산된 사례는 과거에도 존재했다. 가장 최근 사례는 2009년 덴마크 코펜하겐에서 열린 COP15이다. 당시 각국은 '코펜하겐 협정'을 마련했으나, 이를 총회의 공식 합의로 채택하는 데 실패한 바 있다. 16년 만에 다시 이런 상황이 재연되면서 국제사회의 우려가 커지고 있다.

이번 합의 불발로 인해 이전 총회에서 회원국들이 약속한 개별 의무가 자동으로 사라지지는 않는다. 그러나 각국이 함께 협력하여 기후 위기를 막기 위한 집단적 동력이 약화될 것이라는 분석이 지배적이다. 로이터통신은