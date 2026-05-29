유엔, 이스라엘·러시아 군 성폭력 혐의 블랙리스트首次 등재… 이스라엘 강력 반발

유엔이 발표한 분쟁 관련 성폭력 연례 보고서 부속서에 이스라엘 군·안보기관과 러시아 군·보안군이 처음으로 이름을 올렸다. 보고서는 이스라엘 점령지역에서 팔레스타인을 대상으로 한 구조적 성폭력 패턴과 러시아의 우크라이나 전쟁 중 성폭력 의혹을 상세히 기록했다. 이에 이스라엘은 유엔 사무총장을 외교적 기피 인물로 지정하고 보고서 내용을 전면 부인하며 유엔과의 관계를 단절하겠다고 밝혔다. 러시아도 주장을 '거짓'이라고 일축하며 맞대응하고 있다. 이번 조치는 국제 분쟁에서의 성적 폭력 문제에 대한 국제적 감시와 책임 묻기가 강화되고 있음을 보여준다.

유엔이 29일 공개한 연례 보고서 부속서를 통해 이스라엘 군·안보기관이 팔레스타인 수감자들에 대한 성폭력 혐의로 처음으로 블랙리스트 에 포함되었다. 보고서는 이스라엘 과 점령된 팔레스타인 영토에서 팔레스타인 남성, 여성, 청소년 등에 대한 ' 성폭력 패턴'을 기록했으며, 물건을 사용한 성폭행, 집단 성폭행, 알몸 수색, 강제 나체화 등 구체적인 가해 행위를 상세히 기술했다.

특히 이스라엘 국방군과 특수부대 등에 의해 최소 9명의 피해자가 성폭행 또는 집단 성폭행을 당한 사례를 확인했다. 이에 대해 이스라엘 정부는 강력히 반발하며 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 '페르소나 논 그라타'로 지정했고, 블로그를 통해 유엔의 결정을 이스라엘에 대한 '제도적 적대감'이 드러난 것으로 평가하며 보고서 내용을 전면 부인했다. 이스라엘은 구테흐스 총장과의 모든 접촉을 중단할 것으로 알려졌다. 한편 보고서는 러시아 군·보안군도 우크라이나 전쟁 중 전쟁 포로와 민간인에 대한 성폭력 가해 의혹으로 블랙리스트에首次 포함되었다.

유엔 조사관들은 러시아와 점령 지역에서 310건의 분쟁 관련 성폭력 사건을 확인했으나, 러시아 당국은 접근을 거부하고 있다. 러시아는 유엔의 주장을 '근거 없는 거짓말'이라고 일축하며 우크라이나 전쟁 포로 처우에 관한 자체 자료를 수집 중이라고 맞섰다. 이번 보고서는 12개국 정부와 비정부 단체 77곳을 성폭력 책임자로 지목하며 분쟁 지역의 성적 폭력 문제에 국제사회의 경각심을 높였다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

유엔 이스라엘 팔레스타인 성폭력 블랙리스트 하마스 러시아 우크라이나 전쟁 포로 구테흐스

United States Latest News, United States Headlines