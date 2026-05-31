유엔, 미국·중국 미납으로 파산 위기 직면…재정 구조 개혁 시급

미국과 중국의 평가액 미납이 유엔 재정을 급격히 악화시키며 파산 위기를 초래하고 있다. 구테흐스 사무총장은 현금 고갈 위험을 경고하고, 양국의 정치적·외교적 레버리지 활용이 구조적 취약성을 드러낸다. 유엔은 급감한 예산으로 대대적인 인력 감축과 사무소 폐쇄 등 긴축에 나섰다.

유엔이 심각한 재정 위기에 빠져 파산 위기에 직면했다는 경고가 나오고 있다. 미국과 중국이 평가액 납부를 외교·정치적 지렛대로 활용하면서 조직의 운영 기반이 크게 흔들리고 있다. 이번 사태는 국제 사회의 핵심 다자주의 기구가 특정 국가들의 재정에 지나치게 의존하고 있다는 구조적 취약성을 드러낸다는 비판도 제기된다.

유엔 사무총장 안토니오 구테흐스는 2026년 4월 22일 뉴욕 재즈 센터에서 열린 타임100 서밋 연설에서 '유엔이 파산으로 달려가고 있다'는 심각한 경고를 회원국들에게 전달했다. 그는 현재 추세가 지속될 경우, 유엔의 현금 보유고가 8월 중순쯤 고갈될 가능성이 높다고 밝혔다. 재정 위기의 근본 원인으로는 미국과 중국이 차지하고 있는 비중이 큰데, 미국은 현재 42억 달러(한화 약 6조 3천억 원) 이상의 미납액을, 중국은 4억 5천 5백만 달러(한화 약 6천 8백억 원) 정도를 아직 납부하지 않은 상태다.

두 나라가 유엔 정규 예산의 약 42%를 담당하고 있기 때문에, 이들의 미납이 전체 재정 압박을 크게 가중시키고 있다. 미국은 '개혁 없이는 자금 지원을 하지 않는다'는 입장을 고수하며 평가액 납부를 사실상 중단하고 있다. 트럼프 행정부는 유엔 체제 전반에 대한 구조조정을 요구하고, 세계보건기구(WHO) 등 국제기관에 대한 지원 축소를 추진하고 있다. 현재 미국의 미납액은 정규 예산 부문 20억 3700만 달러와 평화유지(peacekeeping) 예산 부문 22억 4700만 달러를 합한 42억 달러에 달한다.

최근 유엔 주재 미국 대사 마이크 왈츠는 일부 납부 의사를 밝히면서도 인력 감축, 출장 제한, 인공지능 번역 확대 등 광범위한 비용 절감을 조건으로 내세우고 있다. 미국 국무부 고위 관계자인 마이클 데솜브는 유엔 안보리 회의에서 이것이 '다자주의 거부가 아니라 비효율을 개선하려는 성과 중심 시스템 전환'이라고 설명했다. 한편, 미국은 여전히 인도주의 구호 분야에서 연간 38억 달러 규모의 지원을 제공하고 있지만, 과거 연간 100억 달러 이상을 지원했던 수준에 비해 크게 축소된 상황이다.

영국과 독일도 재정 압박을 이유로 지원을 축소하고 있으며, 스웨덴과 네덜란드 역시 보수주의적 흐름에 맞춰 국제 기구에 대한 재정 지원을 신중히 검토하고 있다. 중국은 평가액을 거부하지는 않지만, 최근 몇 년간 납부 시점을 늦추는 전략을 통해 유엔 운영에 영향을 미치려 한다는 비판을 받고 있다. 유엔 분석에 따르면, 중국은 과거에는 연초에 조기에 납부했으나 2022년 이후부터는 연말에 가까운 시점까지 납부를 미루는 경향이 강해졌다. 이는 유엔이 회계연도 기준으로 프로그램을 집행하는 구조적 특성 때문에, 주요 기여금이 연말에 들어오면 실제 사업에 투입할 시간이 부족해진다.

사용되지 않은 기금은 회원국에게 신용 형태로 반환되어야 하므로, 연중 현금 부족 현상이 지속되고 인력 감축, 프로그램 지연, 평화유지비 지급 연기 등 악순환이 발생한다. 구테흐스 사무총장은 '존재하지 않는 돈을 반환하라는 카프카식 루프에 갇혔다'고 토로했다. 유엔은 회원국의 평가액에 의존하고 있어 자체 차입이 어려운 구조적 한계도 있다. 최근 중국 외교부 장관 왕희진이 유엔을 방문한 자리에서 약 8억 5천만 달러를 납부했지만, 여전히 4억 5천 5백만 달러가 미납된 상태다.

유엔 재단의 조디 하넴은 '미국이 가장 극단적인 사례이지만 문제는 미국에만 국한되지 않는다'며 '중국도 지급 시스템을 전략적으로 활용하고 있다'고 지적했다. 재정 압박이 심화됨에 따라 유엔은 기록적인 예산 삭감, 사무국 직원 3,000명 감원, 일부 사무소 폐쇄 등 광범위한 긴축 정책을 이미 시행하고 있다.





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