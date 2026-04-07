유엔 안보리, 호르무즈 해협 관련 결의안 부결: 러시아, 중국 거부권 행사

호르무즈 해협 항행 안전 보장 및 봉쇄 해제를 촉구하는 유엔 안전보장이사회 결의안이 러시아와 중국의 거부권 행사로 부결되었다. 미국과 바레인은 강한 유감을 표명했으며, 이란은 중국과 러시아의 조치를 환영했다.

지난해 12월, 유엔 안전보장이사회(안보리)는 호르무즈 해협 의 항행 안전 보장과 봉쇄 해제를 촉구하는 결의안을 논의하기 위해 긴급 회의를 소집했다. 이 회의는 호르무즈 해협 에서의 긴장 고조와 관련된 국제적 우려를 반영하며, 해당 지역의 안정을 위한 다각적인 노력을 촉구하는 내용을 담고 있었다. 그러나 상임이사국인 러시아 와 중국의 반대로 인해 이 결의안은 결국 부결되었다. 15개 이사국 중 11개국이 찬성했음에도 불구하고, 거부권 을 가진 러시아 와 중국이 반대 의사를 표명했고, 콜롬비아와 파키스탄은 기권했다. 안보리 결의안이 채택되기 위해서는 9개국 이상의 찬성과 함께 5개 상임이사국 모두의 거부권 행사가 없어야 한다. 이번 결의안은 의장국인 바레인이 걸프협력회의(GCC) 및 미국과의 협의를 통해 마련되었으며, 초안에는 군사적 조치를 시사하는 표현이 포함되었으나, 러시아 와 중국의 반대를 고려하여 ‘방어적 성격의 노력 조율’을 권고하는 방향으로 수정되었다.

결의안에는 호르무즈 해협 이용국들의 선박 호위 등 안전 확보 노력과 더불어, 이란을 향한 선박 공격 및 민간 기반 시설 타격의 즉각 중단을 촉구하는 내용이 포함되어 있었다.\이번 결의안의 부결은 국제 사회에 다양한 파장을 일으켰다. 러시아와 중국은 결의안이 이란만을 분쟁의 원인으로 지목하는 등 편향적이라고 비판하며 거부권을 행사했다. 바실리 네벤자 주유엔 러시아 대사는 이번 결의안이 미국과 이스라엘의 책임을 간과한 위험한 접근 방식이라고 지적했다. 푸충 주유엔 중국 대사 또한 분쟁의 전체 맥락을 담아내지 못했다고 비판하며 조만간 대안 결의안을 제출하겠다는 입장을 밝혔다. 반면, 미국과 바레인은 강한 유감을 표명했다. 마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 이란 정권이 세계 경제를 인질로 잡고 있다고 비판하며, 중국과 러시아가 위협을 일삼는 정권의 편에 섰다고 비판했다. 압둘라티프 빈 라시드 알 자야니 바레인 외무장관은 이번 부결이 국제 수로에 대한 위협을 용인할 수 있다는 잘못된 신호를 보낸 것이라며 안보리의 신뢰도 하락을 우려했다. 이러한 각국의 입장은 호르무즈 해협 문제에 대한 다양한 시각과 이해관계를 보여주며, 앞으로의 해결 방안 모색에 복잡성을 더할 것으로 예상된다. 이란은 중국과 러시아의 조치를 책임 있는 결정이라며 환영하는 입장을 보였다. 아미르 사에이드이라바니 주유엔 이란 대사는 이번 결의안을 미국의 작품으로 규정하고, 주권 국가의 자위권을 부정하며 침략자들에게 보호막을 제공하려는 시도라고 주장했다. 이번 표결은 도널드 트럼프 미국 대통령이 제시한 이란과의 협상 시한을 불과 몇 시간 앞두고 이루어져, 이란과의 외교적 관계에도 영향을 미칠 것으로 보인다.\결의안 부결 이후, 호르무즈 해협 문제의 해결을 위한 국제 사회의 노력은 더욱 복잡한 양상을 띠게 될 것으로 예상된다. 각국의 입장 차이와 이해관계의 대립은 해결 방안 모색을 어렵게 만들 수 있으며, 지역 내 긴장 완화 및 항행 안전 보장을 위한 다자간 협력의 중요성이 더욱 강조될 것으로 보인다. 특히, 이번 결의안의 부결 과정에서 드러난 러시아와 중국의 거부권 행사는 국제 안보 시스템의 한계를 보여주는 사례로, 안보리 개혁에 대한 논의를 촉발할 수도 있다. 또한, 이란의 반발과 미국의 비판은 향후 이란과의 외교적 관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 중동 지역의 안정을 저해하는 요인으로 작용할 수 있다. 앞으로 국제 사회는 호르무즈 해협의 항행 안전 보장, 지역 내 긴장 완화, 그리고 관련된 국가들의 상호 이해 증진을 위해 지속적인 노력을 기울여야 할 것이다. 이를 위해 다양한 외교적 채널을 활용하고, 다자간 협력을 강화하며, 국제법을 존중하는 노력이 필요하다. 더불어, 이번 사태를 통해 안보리의 역할과 기능에 대한 깊이 있는 성찰이 이루어져야 할 것이다





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