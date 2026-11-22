안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 임기 종료 40일 전까지 차기 수장 결정이 지연되면서 유엔 리더십 공백 우려가 커지고 있습니다. P5의견 충돌로 선출 과정이 장기화될 전망입니다.

유엔이 국제질서의 불안정과 내부 개혁 요구로 인한 리더십 위기 속에서도 차기 사무총장 선출에서 심각한 난항을 겪고 있어 수장 공백 사태가 임박했다는 우려가 확산되고 있습니다. 현재 안토니우 구테흐스 현 사무총장의 임기 만료日是 12월 31일로, 남은 시간이 약 40일밖에 남지 않은 시점에서 후임자 선출 절차가 진전을 보이지 않고 있기 때문입니다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장의 임기를 successor할 차기 사무총장 선출은 12월 31일 이전까지 마무리되어야 하나, 안전보장이사회 안보리에서 9차 예비투표까지 진행되었음에도 불구하고 상임이사국 P5의 반대 의견이 해소되지 않고 있어 연내 후임자 확보가 불가능하다는 전망이 우세합니다. 안보리 15개국 중 최소 9개국의 찬성과 P5 전원의 거부권 불행사라는 두 가지 핵심 조건이 충족되지 않으면 차기 사무총장은 선출될 수 없습니다.

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안토니우 구테흐스 차기 사무총장 후보 현황

현재 선두권인 레베카 그린스판 유엔무역개발회의 UNCTAD 사무총장은 9차 예비투표에서 찬성 10표, 반대 4표, 의견없음 1표를 획득했으나, P5 내에서는 찬성 3표, 반대 2표로 미미한 차이로 앞서고 있습니다. 레베카 그린스판 후보는 총 9차례의 예비투표 중 8차례 1위를 기록하며 주도권을 잡았으나, 미국과 러시아가 반대표를 던지고 있어 최종 후보로 추천받기에는 아직 걸림돌이 많습니다.

2위와 3위에는 각각 아르헨티나 출신 라파엘 그로시 국제원자력기구 IAEA 총장과 라나 누세이베 아랍에미리트 UAE 국무장관이 자리 잡고 있습니다. 라파엘 그로시 IAEA 총장은 P5에서 찬성 2표, 라나 누세이베 UAE 국무장관은 찬성 3표를 얻었으며, 라나 누세이베 UAE 국무장관은 미국과 러시아의 지지를 받는 것으로 알려졌습니다. 다만, 라나 누세이베 UAE 국무장관은 UAE의 수단 내전 연루 논란 등으로 인해 아프리카와 유럽諸國으로부터 상당한 반발을 사고 있어 정치적 리스크가 존재합니다.

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레베카 그린스판 반대론과 P5 전략적 이해관계

레베카 그린스판 유엔무역개발회의 UNCTAD 사무총장에 대한 반발은 주로 그녀가 과거 생식권 및 젠더 관련 의제에 깊게 관여해 온 점을 문제 삼고 있습니다. 일부 안보리 이사국들은 레베카 그린스판 UNCTAD 사무총장이 선출될 경우, 자국 의회의 유엔 정규 예산 지원에 악영향을 미칠 수 있다고 경고하며 강력한 반대 입장을 견지하고 있습니다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 임기 종료 이전에 후임자를 확정해야 한다는 안보리 내 공감대는 형성되어 있으나, 실제 의견 조율에는 실패하고 있습니다. 특히 유엔 전문가 스티븐 슐레진저는 거부권국의 비밀 협상만으로 상황이 개선되지 않을 경우, 유엔은 현재 후보군에 없는 외부 인사를 선택해야 할 수도 있다고 지적하며, 이는 강력한 기구로서의 위상을 떨어뜨리는 심각한 오점이 될 것이라고 경고했습니다.

유엔 미대사의 발언과 향후 전망

마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 지난 20일 뉴욕 유엔본부에서 기자들과 만나 안보리 합의 추진을 계속하겠다는 입장을 밝혔다. 그러나 마이크 왈츠 주유엔 미국 대사는 동시에 오늘 지지를 거의 받지 못한 일부 인사들은 물러날 때가 되었을 수 있다는 암시를 내며, 선두주자에 대한 압박을 가하고 있습니다. 이는 레베카 그린스판 UNCTAD 사무총장의 선출이 단순한 내정 문제가 아닌 P5의 전략적 이해관계가 얽힌 외교적 현안임을 보여줍니다.

유엔 내부에서는 중남미 출신 또는 여성 후보의 출마를 기대하는 목소리가 크지만, 현실적으로는 P5의 지정학적 이해관계가 선출 과정의 변수로 작용하고 있습니다. 아직 10차 예비투표 일정조차 잡히지 않은 상황에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 후임자 선출은 불확실성이 커지고 있으며, 유엔의 국제적 리더십 공백이 장기화될 가능성이 제기되고 있습니다.