UNODC와 유엔여성기구는 25일 발간된 2026 보고서에서 지난해 전 세계 여성의 60%가 배우자나 가족에게 살해됐다고 밝혔다. 이는 매년 약 5명의 여성이 매일 가까운 이에게 목숨을 잃는 비극적인 현실을 보여준다.

유엔마약범죄사무소( UNODC)와 유엔여성기구 는 25일 세계 여성폭력 추방의 날 을 맞아 전날 ' 2026 여성살해 보고서'를 발간했다. 이 보고서에 따르면 지난해 전 세계에서 살해된 여성 7만8000명 중 약 60%인 4만7000명이 배우자, 연인 또는 가족에 의해 살해된 것으로 확인됐다. 이는 매시간 약 5명의 여성이 가까운 사람에게 목숨을 잃는 수치로, 하루 평균 129명에 달하는惨狀을 보여준다.

가정 내 성폭력 피해 신고 저조와 법적 공백

유엔여성기구는 여성에게 가장 위험한 장소가 여전히 가정이라며, 이러한 양상이 수년째 개선되지 않고 있다고 지적했다. 전년도인 2024년에는 가족과 연인에게 살해된 여성이 전 세계적으로 약 5만명에 달한 바 있다. 보고서는 특히 여성살해가 단발성 범죄라기보다 오랜 기간 이어진 폭력, 위협, 학대의 최종 단계임을 강조한다. 시마 바하우스 유엔여성기구 사무총장은 피해 여성들이 도움을 요청하지 못하거나 방치되는 동안 가해자들이 평생 법의 심판을 피해 다닌다고 지적했다.

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전 세계 여성 3명 중 1명이 성적, 신체적 폭력을 경험하지만, 정작 피해 사실을 신고하는 여성은 7%에 불과하다. 학대 사실을 신고하는 과정에서 가정과 자녀, 경제적 안정 등을 잃을 위험을 감수해야 하기 때문이다. 냐라자이 굼본즈반다 유엔여성기구 부총재는 만연한 폭력이 은폐되는 현실이 여성들로 하여금 사회적 안전망에 대한 신뢰를 잃게 된다고 설명했다.

지역별 발생률 차이와 감소 속도 비교 분석

여성살해는 특정 지역에 국한된 문제가 아니었으나, 지역별 발생률에서는 뚜렷한 차이를 보였다. 가족이나 친밀한 파트너에 의해 살해당한 여성 비율은 아프리카가 여성 10만명당 2.9명으로 가장 높았다. 이어 미주가 1.4명, 오세아니아가 1.1명, 아시아가 0.6명, 유럽이 0.5명으로 뒤를 이었다. 이는 아프리카 지역이 다른 대륙에 비해 친밀한 관계자 의한 살해 위기가 훨씬 더 심각함을 의미한다.

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여성살해 발생률은 전체 살인 발생률보다 더디게 감소하는 것으로도 나타났다. 2010년부터 지난해까지 미주와 유럽의 전체 살인 발생률 감소 속도는 여성살해 발생률 감소 속도보다 각각 약 2배, 1.5배 빨랐다. 이는 사회 전체의 범죄 예방 노력이 여성에 대한 특정 폭력 문제 해결에는 충분히 반영되지 못하고 있음을 시사하는 대목이다.

모니카 주마 사무총장의 제도적 안전장치 실패 지적

모니카 주마 UNODC 사무총장은 "너무 오랫동안 우리는 충격적인 통계를 목격해 왔다"며, 여성에게 공포를 안기는 태도와 사회적 규범, 제도적 안전장치의 실패가 아내, 딸, 어머니, 자매를 살해하는 행위마저 용인되는 환경을 조성한다고 밝혔다. 그는 가정폭력 가해자를 처벌하고 피해자의 존엄성을 보장하기 위한 사회 전반에 걸친 조치를 촉구했다. 바하우스 총장도 "너무 늦기 전에 여성들이 폭력을 안전하게 신고하고, 보호받고, 지원받을 수 있도록 보장해야 한다"며 경고 신호를 무시한 채 가해자 처벌도 미비하다면 그 결과가 치명적일 수 있다고 경고했다.

유엔은 이날부터 12월 10일 '세계 인권의 날'까지 16일간 여성폭력 근절을 위한 캠페인을 펼친다. 올해의 주제는 '여성과 소녀에 대한 폭력을 종식하기 위해 단결하자: 정의를 보장하고, 생존자를 보호하고, 면책을 끝내자'이다. 이번 캠페인을 통해 유엔 기관들은 각국 정부와 시민사회가 협력하여 친밀한 관계자 폭력의 근본 원인을 해결하고, 피해자를 보호하는 강력한 법적 장치를 마련할 것을 요구하고 있다.