유신체제 붕괴의 그림자: 남민전 사건과 권력 투쟁

10·26 사태 전후 남민전 사건을 둘러싼 중앙정보부, 경호실, 치안본부, 보안사령부의 권력 다툼과 그 이면에 숨겨진 진실을 심층적으로 파헤친다. 남민전의 활동과 투쟁, 그리고 그들이 겪었던 억울한 재판 과정을 통해 유신체제 몰락의 한 단면을 조명한다.

유신체제 몰락에는 중앙정보부와 대통령경호실의 경쟁이 크게 작용했다. 이 경쟁에서 뒤처지는 상황은 김재규 중앙정보부장의 10·26 거사에 영향을 줬다. 김재규 는 차지철 에게만 밀린 것이 아니었다. 5·16 쿠데타 주역 중 하나인 구자춘 내무장관에게도 밀릴지 모르는 상황이 조성되어 있었다. 10·26 사태 17일 전인 1979년 10월 9일, 구자춘은 치안본부가 수사한 결과를 언론에 직접 발표했다.

장관이 직접 나설 만큼 사안이 중대하다고 비쳐졌다. 그날의 톱기사였다. 구자춘 내무부장관은 북괴의 대남기본전략인 폭력에 의한 적화통일 혁명노선에 따라 대한민국을 전복하고 사회주의국가 건설을 위해 학생·지식인 및 긴급조치 위반 수형자들을 포섭, 대정부투쟁을 선동·조종하며 도시 게릴라 방법에 의한 납치·강도 등으로 학원 및 사회 혼란을 조성, 민중봉기에 의한 국가변란을 기도해오던 반국가단체인 소위 남조선민족해방전선을 적발, 일당 74명 중 20명을 반국가단체 조직 및 간첩 혐의로 검거하고 54명을 같은 혐의로 수배했다고 발표했다.

내무장관이 자신 있게 브리핑할 만큼의 대형 사건이 중앙정보부가 아닌 치안본부에 의해 발표된 것이다. 가장 강력한 법적 권한과 정부 예산을 배경으로 공안사건을 주도하던 중앙정보부가 내무부와 치안본부에 밀리는 순간이었다. 중앙정보부에 밀리던 국군보안사령부도 그해 여름부터 '한 방'을 준비했다.

전두환 당시 보안사령관은 국방부 계엄시행계획에 합동수사본부 설치의 근거가 있다는 것을 알아낸 뒤 '비상계엄이 발생하면 보안사가 합수부를 주도한다'는 목표하에 준비 작업을 벌였다. 10·26을 맞은 전두환은 그날 밤중에 정승화 참모총장에게 합수부 설치를 건의했고, 상대의 의도를 모르는 정승화는 흔쾌히 승낙했다가 12월 12일에 화를 입었다. 경호실장은 중앙정보부를 대놓고 무시하고 보안사령관은 중앙정보부를 제칠 기회를 은밀히 모색하는 가운데, 치안본부가 중앙정보부를 무색게 만드는 남민전 사건을 발표했다.

행정안전부 산하 민주화운동기념사업회는 2022년에 펴낸 보고서에서 중앙정보부장 김재규와 사사건건 대립하고 있던 경호실장 차지철에게 김재규의 무능을 공격할 좋은 무기가 되었다고 설명한다. 남민전 사건은 김재규가 박정희의 신임을 잃게 된 결정적인 계기였다. 남민전 사건이 권력 지형에까지 영향을 준 것은 이 사건이 어느 정도는 실체가 있었기 때문이다. 가공의 조직을 허구로 만들어낸 게 아니라 실제 활동하는 조직을 크게 부풀린 것이기에, 내무부 장관이 치안본부장을 제치고 브리핑장에 나설 만도 했다.

이들의 목표는 유신체제 극복이었지만, 남민전이 적화통일을 기도하거나 북한과 연계됐던 것은 아니다. 남민전 준비위원회는 유신 이후 국내 정치가 억압과 독재체제로 굳어지던 76년 2월에 '반제 민족해방'과 '반유신 민주화'를 지향하는 전국적 범위의 통일전선적 지도조직 건설을 목표로 결성되었다. 그런 목표는 1970년대 중반의 제3세계에 많이 존재했다. 미국이 북베트남과의 전쟁에서 패배하고, 중동 상황을 관리하지 못해 오일쇼크를 초래한 상황은 미국을 겨냥한 반제국주의 민족해방투쟁의 기운이 세계적으로 달아오르는 배경이 되었다.

남민전은 미국 극복과 반독재투쟁을 통해 그런 제3세계 흐름에 호응하는 것이었다. 그러나 남민전이 현실적으로 수행한 활동은 목표에 훨씬 못 미쳤다. 남민전은 유신체제의 폭압성을 국민대중들에게 알리기 위한 유인물 살포 작업에 주력했다. 홍세화는 애드벌룬을 이용하여 서울 시내에 10만 장의 삐라를 뿌려 서울 거리를 삐라의 바다로 만들 계획에 참여했다.

그러나 갑작스런 여름 소나기로 인해 계획은 무위로 끝났다. 남민전 활동 중에는 재벌가 공격이라는 예외적 사건도 있었다. 남민전 활동가들은 최원석 동아건설 회장 자택을 침투하려다가 경비 직원에게 중상을 입힌 뒤 도주했다. 검찰은 자금 조달을 위한 강도 사건으로 몰았고, 관련자들은 재벌 응징을 위한 일이었다고 강조했다.

손달용 치안본부장은 남민전이 북한에 자금 지원을 요청했고 북한도 이를 약속했다고 발표하며 남민전이 북한과 연계된 간첩 조직이라는 이미지를 만들고자 했다. 그러나 검찰은 최원석 자택 침투와 관련해 '재벌 응징이 아니라 자체 자금 조달을 위한 강도 사건'이었다고 주장했다. 민주화 투쟁을 반국가·반체제 폭력혁명과 등치시킨 독재정권은 남민전 운동가들에게 중형을 선고했다. 1980년 12월 24일, 대법원은 66명의 피고인에 대해 최고 사형에서 최하 징역 8월까지 선고한 원심을 확정했다. 남민전 리더인 이재문·신향식은 사형선고를 받았고, 안재구와 이해경 등은 무기징역을 선고받았다.

남민전 운동가들의 억울함은 훗날의 재심 재판에 의해 약간이나마 풀렸다. 권오헌 양심수후원회 명예회장에 대한 과거의 판결이 취소되면서 사법부가 사과하기도 했다. 남민전은 반독재 반정부 투쟁을 벌였고, 이는 박 정권 내부의 권력투쟁에도 영향을 끼치고 결과적으로 유신체제의 붕괴에도 일조했다. 재심 재판부가 인정한 것처럼 이들의 투쟁은 민주주의를 살리는 적법한 활동이었다.

적법이든 불법이든 반정부 투쟁의 성격을 갖는 남민전 사건을 10·26 전후의 공안기관들은 적화통일을 위한 폭력혁명으로 몰아세웠다. 검찰과 법원은 거짓 논리에 따라 중형을 구형하고 중형을 선고했다. 반정부 민주화 투쟁을 반국가·반체제 폭력혁명과 등치시키던 독재정권의 폭정이 낳은 그 시절 광경이었다





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남민전 10·26 유신체제 권력투쟁 김재규 차지철 전두환 홍세화 안재구 권오헌

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