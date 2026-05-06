유신 말기의 긴장과 고뇌, 이명박 전 대통령이 회상하는 박정희 대통령과의 마지막 만남

1979년 10월, 청와대 호출을 받은 이명박 전 대통령이 겪었던 양심과 현실 사이의 갈등과 당시 유신 체제의 강압적인 분위기를 상세히 재구성한 이야기입니다.

박정희 대통령은 대한민국 현대사에서 가장 논쟁적이면서도 결정적인 영향을 미친 인물로 평가받습니다. 그는 세계 최빈국이었던 대한민국에 경제 발전이라는 원대한 꿈과 희망을 심은 지도자였습니다.

경제개발 5개년 계획의 추진과 경부고속도로 건설이라는 과감한 사업을 통해 1960년대 산업화의 견고한 토대를 닦았으며, 1970년대에 들어서는 중화학공업 육성이라는 승부수를 통해 국가 경제를 비약적으로 도약시켰습니다. 하지만 이러한 경제적 성취의 이면에는 정치적 갈등과 억압이라는 어두운 그림자가 공존하고 있었습니다. 1969년의 3선 개헌은 민심의 이반을 불러왔고, 1971년 대선에서는 김대중 후보와의 초접전 양상이 펼쳐지며 그의 권력 기반이 흔들리는 위기를 맞이했습니다.

결국 박 대통령은 권력을 공고히 하기 위해 1972년 10월 유신이라는 초법적 조치를 단행하며 대한민국을 강압적인 통제 체제로 이끌었습니다. 이 격동의 시대적 흐름은 당시 현대건설의 수장이었던 이명박 전 대통령의 삶에도 깊숙이 영향을 미쳤습니다. 시간은 흘러 1979년 10월 중하순, 이명박 전 대통령은 청와대 경호실로부터 갑작스러운 연락을 받게 됩니다. 청와대 행사 참석 요청이었으며, 당시 현대건설 사장이었던 그는 단순히 기업 대표로서 대통령의 행사에 초대받은 것이라고 생각했습니다.

하지만 그 만남이 10.26 사태 직전 박정희 대통령을 만난 마지막 인물 중 한 명이 되는 운명적인 사건이 될 줄은 당시로서는 전혀 예상하지 못했습니다. 집결 장소는 개관한 지 얼마 되지 않았던 세종문화회관이었습니다. 그곳에는 각계각층에서 모인 20여 명의 참석자가 긴장된 분위기 속에서 대기하고 있었습니다. 곧이어 경호실 고위 인사가 나타나 점심 식사 후 오후 2시에 청와대로 이동해 대통령을 뵐 예정이라고 공지했습니다.

그리고 경호실 직원들은 참석자들에게 이름이 적힌 봉투를 하나씩 나누어 주었습니다. 그 봉투 안에는 대통령 앞에서 낭독해야 할 원고가 들어있었습니다. 이명박 전 대통령이 봉투를 열어 확인한 내용은 충격적이었습니다. 원고에는 '저는 과거에 6.3 데모를 일으킨 주동자이자 운동권 출신입니다.

그런 제가 보기에도 부마 사태를 일으킨 학생들은 철이 없고 잘못된 생각을 하고 있습니다. 그러니 사태는 조만간 잦아들 것입니다. 각하께서는 괘념치 마십시오'라는 내용이 적혀 있었습니다. 당시 사회는 유신 체제에 대한 불만으로 폭발한 부마 민주 항쟁이 정부의 강경 진압으로 무참히 짓밟힌 직후였기에 매우 혼란스럽고 어수선한 상황이었습니다.

차지철 당시 경호실장은 박 대통령의 심기를 맞추기 위해, 즉 '심기 경호'를 위해 과거 운동권 출신이었던 인물들이 현재의 정부 정책을 지지하고 학생들을 비난하는 모습을 연출하려 했던 것입니다. 이명박 전 대통령은 기업의 CEO가 아니라, 체제에 굴복한 과거 운동권 인사라는 자격으로 호출된 셈이었습니다. 그는 심각한 진퇴양난의 상황에 놓였습니다. 원고의 내용은 그의 양심으로는 도저히 수용할 수 없는 거짓과 굴욕의 기록이었습니다.

하지만 이를 거부했을 때 현대건설이라는 거대 기업이 겪게 될 정치적 압박과 고초가 눈앞에 선명하게 그려졌습니다. 그는 경호실 담당자에게 조심스럽게 원고 내용을 조금 수정해도 되겠느냐고 물었으나, 돌아온 대답은 서늘하고 단호했습니다. 단 한 글자도 고치지 말라는 경고와 함께, 후환을 만들지 말라는 협박 섞인 조언이 이어졌습니다. 절박한 심정으로 대학 시절 존경하던 은사에게 전화를 걸어 조언을 구했지만, 수화기 너머에서는 무거운 침묵만이 흘렀습니다.

은사는 그 상황에서 할 수 있는 말이 없다며, 오히려 자신과 통화했다는 사실조차 아무에게도 말하지 말라고 당부했습니다. 이는 당시 유신 말기의 공포 정치가 지식인층에게까지 얼마나 깊게 뿌리박혀 있었는지를 보여주는 대목입니다. 결국 그는 마음을 정하지 못한 채 무거운 발걸음으로 청와대에 들어섰습니다. 대통령 앞에서 첫 번째 참석자가 기계적으로 원고를 읊었고, 그다음 사람 역시 외워온 내용을 그대로 낭독했습니다.

순서는 점점 그에게 다가왔고, 마침내 앞 순서의 새마을운동 지도자가 마이크를 넘겨주었습니다. 이명박 전 대통령은 입을 여는 순간 자신의 정체성과 양심, 그리고 기업의 운명이 결정될 것이라는 압박감 속에 극심한 갈등을 겪었습니다. 굴복하여 안위를 택할 것인가, 아니면 양심을 지키고 파국을 맞이할 것인가 하는 질문이 그의 머릿속을 맴돌았습니다. 그러나 바로 그 결정적인 순간, 모든 상황을 반전시키는 예상치 못한 사건이 벌어지며 그는 절체절명의 위기에서 벗어나게 됩니다.

이 일화는 권력의 정점에 있던 통치자와 그 아래에서 생존을 위해 고뇌해야 했던 개인의 모습을 통해 유신 시대의 비극과 강압성을 생생하게 증언하고 있습니다





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