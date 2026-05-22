유시민 작가: 조국 조국혁신당 후보 당선, '에 대한 우려' - 뉴스 메타

유시민 작가가 경기 평택을 국회의원 재선거와 관련해 "조국 조국혁신당 후보가 당선되는 것이 좀 낫지 않을까"라고 발언하면서, 정치권 해석이 엇갈렸다. 유 작가는 통합과 연대를 통해 사회 개혁을 원했으나 조국 후보가 당선될 경우에 대해 "당장 민주당한테는 좋겠지만 대한민국에 저게 좋을까? 이런 걱정을 좀 한다"고 말했다.

김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 유시민 작가. 사진은 지난 1월 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 이들이 대화를 나누는 모습.

연합뉴스 유시민 작가가 경기 평택을 국회의원 재선거와 관련해 "조국 조국혁신당 후보가 당선되는 것이 좀 낫지 않을까"라고 발언하면서 정치권 해석이 엇갈렸다. 유 작가는 21일 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 김용남 더불어민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보가 맞붙은 평택을 선거 상황을 언급했다. 그는 "원래 민주당 사람인 조국이 적으로부터 공격받아서 배척당하고 다른 당을 만들어서 후보로 나와 있는데 민주당의 후보와 싸우고 있다"며 "민주당 후보는 누구냐, 저쪽 당에서 온 사람"이라고 말했다.

이어 "조국 입장에서는 본인 때문에 민주당이 내부에 균열이 생기고 시끄러워지는 거는 원치 않아서 어쩔 수 없이 조국혁신당을 만든 것"이라며 "조국은 원래 민주당 사람"이라고 했다. 유 작가는 김용남 후보가 당선될 경우에 대해 "당장 민주당한테는 좋겠지만 대한민국에 저게 좋을까? 이런 걱정을 좀 한다"고 말했다. 그러면서 "통합과 연대를 통해 사회 개혁을 하기 위해서는 조국 후보가 당선되는 것이 좀 낫지 않을까 싶다"고 밝혔다.

‘당내에서는 유 작가 발언을 두고 서로 다른 해석이 나왔다. 조승래 더불어민주당 사무총장은 이날 유튜브 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 ‘유시민 작가가 당원이 아닐 건데, 말씀하신 논리에 제가 수긍하기 어려운 여러가지들이 있긴 있다’며 ‘개인적인 견해’라고 선을 그었다. 친명계 인사인 김지호 전 민주당 대변인은 이날 YTN 라디오 ‘김준우의 뉴스정면승부’에 출연해 ‘당내에서 본격적인 노선 투쟁이 벌어지고 있다’고 진단했다. 이어 ‘저희는 이제 지방선거나 보궐선거를 앞두고는 그런 어떤 세 대결이나 노선 투쟁이 없기를 바랐는데 이제 선거가 시작하니까 다 나오셔가지고 본격적으로 경쟁을 하실 것 같다’고 말했다.

강성필 민주당 부대변인은 CBS 라디오 ‘박재홍의 한판승부’에서 ‘유시민 작가가 왜 저러시나를 깊이 고민을 해봤다’며 ‘결국에는 저는 유시민 작가께서 우리 진영 혹은 이재명 정부에 대해서 뭔가 서운한 점이 있는 것 같다. 좀 허심탄회하게 말하시면 좋겠다’고 했다. 한영혜 기자 han.younghye@joongang.co.k





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