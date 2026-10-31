유시민 작가, 윤석열·이재명 비판…민주당 파벌끊임 우려

정치를 비판하는 방송에서 유시민 작가가 윤석열·이재명에 대한 직격탄을 쏟으며 민주당 내부 갈등과 정책 부진을 지적했다.

정치 전문가 유시민 작가가 출연한 방송에서 윤석열 · 이재명 각기 다른 정치적 입장을 담아 비판했다. 유 작가는 윤석열 이 '진영을 해체한다'는 주장을 '딱정벌레가 집을 해체하는 생존 행위'와 비교하며 과도한 선동이라고 평가했다.

윤석열 선동 비판과 이재명 사법 리스크 의혹

동시에 이재명 대통령에 대해서는 '국가 사법 리스크를 개인의 정치적 이익 위해' 사용한다는 의혹을 제기하며 진보 진영 내부의 파벌싸움을 지적했다. 또한 '조국혁신당'을 '구명정'이라 부르며 정통 민주당이 변형된 존재로 비판했다. 방송 중 김어준 공장장과 박지원 의원 간의 갈등도 다뤄졌다. 김 공장장은 민주당이 '내란 세력 집권'을 막아야 한다며 '민주당 내 권력 구조'와 '공공정책 결산'이 제대로 이루어지지 않는 점을 비판했다.

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유 작가와 김 공장장은 민주당이 공공정책 없이 세력 다툼에 몰두해 국정 전반이 소멸돼 있다며, '민생·부동산·금융' 정책이 부재했다고 주장했다. 전반적으로 두 인물은 민주당이 과거의 '정통 민주당'에서 멀어졌다는 점을 강조했다. 윤석열이 '내란 세력'이라는 발언은 부정선거 주장자와 섞여 무책임해 보이며, '탄핵 반대' 스탠스를 고수하고 있다는 점을 지적했다. 이재명 대통령에 대한 '이주노동자·다문화가정' 논란은 대통령의 정체성을 흐리게 한다는 비판도 있었으며, 유 작가의 발언은 '정치적 '페이스리스' 토론' 대신 세부 정책 제시가 필요하다는 요구로 이어졌다.

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이처럼 방송은 양측 정치인들의 입장 차이를 폭로하고, 정당 내부와 외부의 갈등을 조명했다. 비판적 시각과 더불어 정책 대안의 부재가 지적되며, 관중의 주목을 받았다.