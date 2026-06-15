유승민 체육회장, 잠실 개표소 봉쇄 시위로 인한 체육단체 피해 호소… 공권력 투입 요청

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 11일째 이어지는 가운데 대한체육회와 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 경기단체들이 업무 정상화를 호소하며 기자회견을 열었다. 유승민 대한체육회장은 시위로 인한 피해액이 60억원에 달하고 아시안게임 참가 선수 지원에도 차질이 생기고 있다며 공권력 행사를 요청했다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위 가 11일째 이어지는 가운데 대한체육회와 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 경기단체들이 15일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 기자회견을 열고 업무 정상화를 호소했다.

유승민 대한체육회장은 "업무 공백으로 인한 피해액이 60억원까지 불어났고 아시안게임을 앞둔 선수들에 대한 지원에도 큰 차질이 빚어진다"면서 "업무에 꼭 필요한 것들만 가지고 나올 수 있도록 공권력 행사를 요청한다"고 말했다. 현재 펜싱 국가대표 선수단과 대한수중핀수영협회는 필수 훈련 장비와 자료 반출조차 제때 하지 못해 어려움을 겪고 있다. 유 회장은 기자회견문을 통해 "관련 사실관계를 철저히 확인하여 민·형사상 책임을 포함한 모든 법적 대응 방안을 검토할 것임을 분명히 밝힌다"며 시위대의 출입 봉쇄 사태를 더는 좌시하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

그는 "이 공간을 이용하는 선수와 지도자, 체육행정가들은 현재의 갈등과 아무런 관련이 없다"며 "단순한 불편을 넘어 국가가 위탁한 공공업무가 방해받고 체육인들의 생존권이 침해받고 있는 상황"이라고 강조했다. 정부와 경찰에게는 "체육단체의 피해를 엄중히 인식하고 조속한 사태 해결 방안을 마련해 달라"고 촉구하며 핸드볼경기장 내 출입과 업무 수행의 즉각적인 보장을 요구했다. 유 회장은 "체육 단체는 더는 버티기 어려운 마지노선이다.

가능하면 빨리 공권력을 투입해서 사무처가 원활하게 돌아갈 수 있도록 지원을 부탁드린다"고 했다. 9월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 참가 종목은 댄스스포츠, 산악, 세팍타크로, 우슈, 펜싱, 핸드볼 등 6개로, 국가대표와 지도자, 체육단체 직원 급여 지연 등 피해가 확대되고 있다. 그는 "국민에게 참정권과 집회의 자유가 있기 때문에 평화적으로 해결하는 게 좋겠다고 생각했지만, 상황이 악화하고 현장에서 선수와 지도자가 느끼는 불안감이 커졌다. 협의도 해보고 다양한 노력도 해봤음에도 더는 방법이 없겠다는 생각에 목소리를 낼 수밖에 없다"고 설명했다.

한 사무처 직원은 "저희도 방법이 없어서 공권력을 말한 것이다. 참정권이 존중받아야 하는 것처럼 저희가 일터로 돌아가는 것도 존중해달라는 부탁"이라며 "민주적으로 핸드볼경기장 문을 개방해주셔서 저희가 일터를 되찾았으면 한다"고 당부했다





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