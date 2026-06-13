유수아 신속대응팀장, 멕시코 치안 당국과 협력 통한 한국 응원단 안전 확보 강조

북중미 월드컵이 열리는 멕시코에서 한국 응원단의 안전을 위해 파견된 정부합동신속대응팀은 현지 치안 당국과의 긴밀한 협력을 통해 안전한 관람 환경 조성에 힘쓰고 있습니다. 유수아 팀장은 과거 월드컵 인연을 활용해 관계자들과의 라포를 쌓으며, 2018년 한국의 독일전 승리가 멕시코의 16강 진출에 기여했던 사실을 상기시켜 협조를 구했습니다. 팀은 응원단이 집결하는 과달라하라에 임시영사사무소를 운영하며 범죄 예방과 긴급 대응 체계를 가동하고 있습니다. 첫 경기인 한·체코전에서 무사고를 기록한 가운데, 남은 경기도 '무사고 월드컵'을 목표로 안전 관리에 총력을 기울일 방침입니다.

유수아 (54) 외교부 해외안전상황실 팀장 등 정부합동 신속대응팀 은 북중미 월드컵 기간 중인 지난 11일 멕시코 할리스코 주 치안통합지휘관제센터장 후안 카를로스 콘트레라스와 면담을 가졌습니다.

이 면담은 한국 응원단의 안전한 관람을 위해 현지 치안 당국의 협조를 구하기 위한 자리였습니다. 유수아 팀장은 딱딱한 분위기를 완화시키기 위해 2018년 러시아 월드컵 당시 한국과 멕시코의 인연을 언급했습니다. 당시 한국이 독일을 이기면서 멕시코가 16강에 진출할 수 있었던 이야기를 꺼내자, 멕시코 당국자의 표정이 밝아지며 적극적인 협조 의사를 전했다고 합니다. 한편 신속대응팀은 한국 대표팀의 조별리그 첫 경기가 열린 과달라하라에 9일 도착해 활동을 시작했습니다.

외교부는 여행경보 2단계(여행자제)가 내려진 멕시코에서 응원단의 안전을 위해 임시영사사무소를 설치하고 현장 인력을 보강했습니다. 유수아 팀장은 중남미 공관에서의 근무 경험과 밀라노 동계올림픽 파견 경험을 바탕으로 팀에 선발되었으며, 주 임무는 현지에서 발생하는 사건·사고에 대한 신속한 영사 조력 제공입니다. 과달라하라에는 이미 500여 명의 한국 응원단이 모여 있었고, 팀은 인파 집중 시 범죄 노출 위험 증가를 우려해 만반의 태세를 가다듬었습니다.

신속대응팀은 한국인을 대상으로 한 소매치기 등 민생범죄와 팬들 간 우발적 충돌에 대비해 현지 동향을 수시로 파악하며 교민들에게 주의사항을 전달하고 있습니다. 또한 한국과 비슷한 식문화(매운 음식 선호)를 활용해 현지 치안 관계자들과의 관계 형성에도 힘쓰고 있습니다. 일본과 체코 대사관의 대응 방식도 참고했다고 합니다. 유 팀장에 따르면, 경기 관람을 계획한 800여 명이 참여한 온라인 오픈 채팅방에서 최대 1000명까지 운집할 것으로 예상해 대비해 왔습니다.

다행히 한·체코전에서는 돌발 상황이 없었고, 멕시코 당국의 경기장 주변 응원 금지 조치로 인해 한국 팬들은 주변 음식점에 모여 단체 관람을 했습니다. 유 팀장은 현지 분위기가 한국을 응원하는 쪽으로 기울었으며, 한국 응원단이 안전하게 경기를 관람할 수 있었다고 전했습니다. 그는 한국팀의 승리보다 무사고 마무리가 더 뜻깊었다며, 경험과 노하우를 바탕으로 남은 일정도 안전하게 마치겠다고 다짐했습니다





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