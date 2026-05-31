유성운 도쿄총국장, 런던의 참전군인 추모시설 부족에 대해

유성운 도쿄총국장은 4년 전, 영국 런던으로 연수를 갔다가 입국 이튿날 해가 뜨자마자 런던의 분위기를 만끽하기 위해 나갔다고 합니다. 그는 런던을 대표하는 웨스트민스터 성당, 국회의사당을 거쳐 빅벤을 막 지났을 때였으며, 눈에 커다랗게 걸리는 구조물이 있었습니다. 이 구조물은 ‘영국 본토 항공전 기념물’로, 제2차 세계대전 초반 영국은 유럽 최강 독일 공군에 의해 쑥대밭이 됐을 때, 윈스턴 처칠이 지하 방공호에서 내각을 꾸려야 했을 정도였습니다. 유성운 총국장은 이 기념물에서 조종사들과 지상 근무 요원들이 청동 부조로 생생하게 묘사되어 있었으며, 그 중 544명은 전투에서, 795명이 전쟁이 끝나기 전에 숨졌다는 설명도 있었습니다.

유성운 도쿄총국장 은 4년 전, 영국 런던으로 연수를 갔다가 입국 이튿날 해가 뜨자마자 런던의 분위기를 만끽하기 위해 나갔다고 합니다. 그는 런던을 대표하는 웨스트민스터 성당, 국회의사당을 거쳐 빅벤을 막 지났을 때였으며, 눈에 커다랗게 걸리는 구조물이 있었습니다.

이 구조물은 ‘영국 본토 항공전 기념물’로, 제2차 세계대전 초반 영국은 유럽 최강 독일 공군에 의해 쑥대밭이 됐을 때, 윈스턴 처칠이 지하 방공호에서 내각을 꾸려야 했을 정도였습니다. 유성운 총국장은 이 기념물에서 조종사들과 지상 근무 요원들이 청동 부조로 생생하게 묘사되어 있었으며, 그 중 544명은 전투에서, 795명이 전쟁이 끝나기 전에 숨졌다는 설명도 있었습니다.

이어서, 버킹엄궁전에서 런던의 번화가 피커딜리 서커스로 가는 길목엔 영국 공군 폭격기 부대 전사자 5만5573명을 기리는 시설이 있으며, 런던 곳곳이 그렇지만, 도쿄로 왔다가 일본인 지인에게 물어보니 ‘야스쿠니(靖國)신사 정도인가’라며 어색하게 웃었다고 합니다. 유성운 총국장은 ‘런던과 도쿄를 가보고서야 알게 됐다. 유일한 자산은 참전군인 추모시설이 턱없이 부족하다는 것이다. 또한, 우리를 지키기 위해 싸웠던 이들을 공개적으로 당당하게 추모할 수 있는 것은 큰 자산이라는 것이다. ’라고 말했습니다





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유성운 도쿄총국장 런던 참전군인 추모시설 제2차 세계대전 윈스턴 처칠 야스쿠니 신사 참전군인 추모시설 부족 한국과 일본의 차이점

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