유병언 일가 재산 추징보전, 500억원 이상 유지…법무부 ‘부실 동결’ 논란 해명

법무부는 유병언 일가의 재산 추징보전 상황을 설명하며, 500억원 이상의 재산이 현재도 동결되어 있다고 밝혔다. KBS의 ‘부실 동결’ 보도에 대해 해명하고, 향후 추징금 집행을 위한 적극적인 대응 의지를 강조했다.

법무부 는 유병언 일가의 재산 추징보전 상황에 대한 해명을 내놓았다. 2014년 이후 유병언 일가에 대해 진행된 추징보전 조치 중 유병언 사망 및 제3자 이의 소송 등으로 인해 실효된 부분을 제외하더라도, 현재 500억원 이상의 재산에 대한 추징보전 이 유효하게 유지되고 있다는 것이다.

법무부는 유병언 일가에 대한 형사사건의 추징금 집행을 충분히 담보할 수 있는 재산이 현재 동결되어 있다고 강조했다. 이는 최근 KBS 보도에서 제기된 ‘부실 동결’ 논란에 대한 반박이다. KBS는 검찰이 기소 전 추징·보전을 청구했던 유 전 회장 일가의 자산 1073억원 중 상당 부분에 대해 동결을 해제하면서, 환수 가능 금액이 줄어들고 있다고 보도한 바 있다. 문제의 발단은 2014년 세월호 참사 직후, 검찰이 유 전 회장 일가의 자산과 차명 재산으로 의심되는 자산을 추징보전 조치로 동결하면서 시작되었다.

당시 동결된 자산에는 서울 강남구 자곡동 임야(시세 약 200억원), 경기 안성시 아파트 200여채 등이 포함되어 있었다. 그러나 이 중 상당수 자산에 대해 추징보전이 취소되었는데, 이는 유 전 회장의 차명 재산으로 의심된 자산의 소유자들이 국가를 상대로 제기한 제3자 이의 소송에서 검찰이 패소했기 때문이다. 특히, 2014년과 2017년에 추징보전명령에 따라 가압류등기를 마쳤던 서울 강남구 자곡동 부동산에 대해서도, 대법원이 ‘해당 부동산이 유병언의 소유로서 명의신탁된 사실을 인정하기 부족하다’는 이유로 부동산 명의자들의 청구를 인용한 판결을 확정하면서 추징보전이 해제되었다.

이러한 상황은 검찰의 초기 추징보전 조치가 법적 근거 부족으로 인해 무력화된 사례로 해석될 수 있다. 법무부는 이러한 상황에 대해 적극적으로 대응하겠다는 입장을 밝혔다. 2014년 6월 서울고검에 세월호 사건 국가소송수행단을 조직하여 검찰 및 유관기관과 협력, 민사소송에 대응해왔으며, 앞으로도 동결된 추징보전재산에 대해 제3자 이의 소송 등이 제기될 경우, 검찰과 긴밀히 협의하여 유병언의 차명재산임을 적극적으로 소명할 계획이라고 밝혔다.

또한, 유 전 회장에 대한 형사 사건이 아직 확정되지 않아 추징금 집행이 어려운 상황임을 인정하면서도, 장녀에 대한 약 19억원, 차남에 대한 약 92억원(1심 선고, 항소심 재판 중)의 추징금이 확정되는 대로 전담 조직을 구성하여 추징금 집행에 적극적으로 나설 것이라고 밝혔다. 이는 전두환 일가에 대한 추징금 집행 사례와는 상황이 다르지만, 범죄수익의 종국적 박탈을 위해 최선을 다하겠다는 의지를 보여주는 것이다. 한편, 유병언 전 회장의 모친 또한 장기기증 의사를 밝혀, 생전 아들과의 약속을 지키려는 의지를 보여주었다





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유병언 추징보전 세월호 법무부 차명재산 제3자 이의 소송 범죄수익

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