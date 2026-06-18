유명희 전 통상본부장, 중견국 협력 통한 WTO 체제 보완 필요성 강조

유명희 전 통상교섭본부장이 기술 패권 경쟁과 글로벌 통상질서 재편을 주제로 강연하며, 미·중·EU 중심의 산업정책 경쟁과 AI 규범 파편화 속에서 중견국들의 역할 확대와 WTO 보완의 필요성을 역설했다.

유명희 전 통상교섭본부장이 17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 세션에서 '기술 패권 경쟁과 글로벌 통상질서 의 재편'을 주제로 강연하며 중견국 들의 협력 확대를 통한 WTO 체제 보완 필요성을 강조했다.

그는 현재 통상질서의 특징으로 '턴베리 체제'와 미국·유럽연합·중국 중심의 산업정책 경쟁, 러시아·우크라이나 전쟁 이후 부상한 지정학적 경제질서를 꼽았다. 이러한 흐름 속에서 미국의 관세·투자 유인 정책, 전략적 병목 지점인 초크포인트로 인한 공급망 리스크, 그리고 인공지능 공통 규범의 부재가 기술 패권 시대에 주요 변수로 작용한다고 분석했다. 유 전 본부장은 특히 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 중국이 미국의 수출 통제에 즉각 맞대응할 수 있는 체계를 갖춘 점을 지적하며, 한국을 포함한 모든 국가가 미·중 간 기술·자원 중심의 이중 수출 통제에 직면할 위험이 있다고 경고했다.

그는 또한 미국, EU, 중국이 각각 다른 AI 규범을 채택한 상황을 '디지털 삼국지'로 규정하고, 혁신 촉진과 책임 있는 거버넌스 간의 균형이 중요하며 규범 간 상호운용성을 확대하는 것이 방향이라고 밝혔다. 그는 WTO 체제가 유연성이 필요한 현실에서 한계를 보이지만, 이를 보완하기 위해 양자·소다자 협력을 확대하고 중견국들이 파편화된 규범을 연결하는 역할을 맡아 신통상 분야에서 새로운 질서를 창출해야 한다고 주장했다.

유 전 본부장은 '혼자 하겠다는 독립성보다 상호의존성을 전략적으로 관리하는 것이 앞으로의 통상정책 방향'이라고 강조하며, 개방성과 효율성에 복원력과 안보를 더해 균형을 맞춰야 한다고 덧붙였다. 이날 강연은 급변하는 글로벌 통상 환경 속에서 한국의 전략적 포지셔닝에 대한 심도 있는 논의를 제공했으며, 참석자들은 중견국 간 협력과 WTO 개혁의 실현 가능성에 대해 질의응답을 통해 의견을 나누었다. 유 전 본부장은 고려대 국제대학원 특임교수로 재직 중이며, 과거 한미 FTA 협상 등 다양한 통상 현장을 경험한 전문가로서 현재 통상 질서의 재편에 대한 통찰을 제시했다.

기술 패권 경쟁이 심화되는 가운데, 한국은 반도체·배터리 등 핵심 산업에서 공급망 안정성 확보와 AI 규범 선도에 나서야 한다는 과제를 안고 있다. 유 전 본부장은 한국이 중견국으로서 규범 연결자 역할을 수행할 가능성에 주목하며, 향후 소다자 협의체를 통한 실질적인 성과 창출이 중요하다고 역설했다. 또한 그는 WTO 복원력 강화를 위해서는 회원국 간 신뢰 회복과 분쟁 해결 기능 개선이 선결 조건이라고 진단했다. 이날 행사는 서울대 국제대학원과 공동 주최로 마련됐으며, 학계·관료·기업 관계자 등 100여 명이 참석해 열띤 토론을 벌였다.

유 전 본부장의 강연은 글로벌 통상 질서의 불확실성이 커지는 시점에 한국의 대응 방향을 모색하는 계기가 됐다는 평가를 받았다





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