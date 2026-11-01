유명 안무가 A씨 성폭행 실형 3년, 음주 권유와 항거불능 이용 죄질 나빠

서울서부지법은 유명 댄서 겸 안무가 A씨에게 준강간 혐의 등으로 징역 3년 실형을 선고했다. 음주 권유와 항거불능 상태 이용 등 죄질이 나쁘다는 판단에서 비롯된 결과이다.

유명 댄서 겸 안무가 인 A씨가 음주 권유 등으로 피해자를 항거불능 상태로 만든 뒤 성폭행 한 혐의로 실형을 선고받았다. 서울서부지법 형사11부(재판장 윤웅기)는 지난달 23일 준강간 혐의를 받는 A씨에게 징역 3년 을 선고했다. 법원은 또한 A씨를 법정 구속했으며, 80시간의 성폭력 치료프로그램 이수를 명령했다. 아울러 아동 및 청소년 관련 기관, 장애인 관련 기관에 대한 5년간의 취업 제한 조치도 함께 내렸다.

A씨의 범죄 사실 및 재판 경과

A씨는 과거 한 음악 전문 채널의 춤 경연 프로그램에 출연했던 이력이 있다. 또한 여러 유명 보이그룹의 안무가로 활동하며 음악 Industry에서 이름을 알린 인물로知られて 있다. 그는 2024년 3월 서울 서대문구에서 평소 알고 지내던 한 여성과 술을 마신 뒤 모텔에서 성폭행을 한 혐의로 기소되어 재판에 넘겨졌다. 이 사건은 A씨의 연예인으로서의 사회적 지위와 범죄 행위가 맞물리며 큰 관심을 받았습니다.

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A씨는 성관계가 있었음은 인정했으나, 피해자가 항거불능 상태에 있지 않았고 서로 합의한 성적 행위였다고 주장하며 무죄를 주장했다. 그러나 법원은 A씨의 이러한 주장이 객관적인 정황과 맞지 않거나, 수사 과정에서 여러 차례 진술이 변경되었다고 판단했다. A씨는 최초 경찰 조사에서는 모텔에 들어간 후 약 30분간 컴퓨터 게임을 했다고 말했으나, 이후 게임을 하지 않았거나 기억이 나지 않는다는 취지로 진술을 번복했다.

진술 변칙과 증거 불일치 지적

법원은 A씨의 진술이 일관되지 못하며 객관적 증거와 괴리되어 있음을 명확히 지적했다. A씨는 성관계를 한 순서에 관한 설명과, 피해자가 구토한 시점에 대한 설명 역시 수사 과정에서 달라졌다. 재판부는 A씨가 객관적인 증거가 제시되자 기존 진술을 번복하거나 미묘하게 변경하는 등 신뢰할 수 없는 태도를 보였다고 평가했다.

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반면에 피해자의 진술에 대해서는 "일관적이고 합리적이며 객관적인 증거에 부합할 뿐만 아니라 허위 진술의 동기를 찾을 수 없다"며 매우 높은 신빙성을 인정했다. 법원은 피해자의 기억과 주장이 논리적이며, 다른 증거들과도 모순되지 않는다는 점을 강조하며 피해자 진술의 타당성을 확고히 했다. 이는 A씨의 변명과 대비되는 명확한 판단 기준이었다.

피해자 진술 신빙성 및 양형 이유

A씨 측은 사건 이후 피해자의 행동 양상과 고소 시점 등을 문제 삼으며, 피해자의 진술이 믿기 어렵다고 반박했다. 그러나 재판부는 "성폭력 피해자의 대응은 가해자와의 관계나 구체적인 상황에 따라 다르게 나타날 수 있다"고 설명했다. 특히 평소 알고 지내던 사람에게 성폭행을 당한 상황을 받아들이지 못해 혼란스러웠다는 피해자의 설명은 설득력이 있다고 법원은 덧붙였다.

A씨 측에서는 A씨가 거짓말탐지기 검사에서 '진실 반응'이 나왔다고 주장하기도 했다. 하지만 법원은 이 검사 결과가 피해자 진술의 신빙성을 부정할 근거가 될 수 없다고 판단했다. 이는 기계적 검사 결과보다 피해자의 구체적인 상황과 증거들을 종합적으로 고려했기 때문이다.

법원의 엄중한 양형 및 항소 예고

재판부는 양형 이유에 대해 "피고인은 피해자가 술을 마시기 꺼렸는데도 재차 술을 권유하고, 술에 취해 항거불능 상태에 있음을 이용해 범행한 점에서 죄질이 좋지 않다"고 밝혔다. 또한 "범행을 부인하면서 피해자에게 책임을 전가하는 태도로 피해자의 정신적 고통을 가중시켰다"며 엄벌을 시사했다.

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결국 A씨는 이번 1심 판결에 불복하여 항소하였다. 이번 판결은 유명 인사라 하더라도 성폭력 범죄자에 대해서는 엄정한 처벌과 함께 재범 방지 및 피해자 보호를 위한 조치들이 병행될 수 있음을 보여준 사례로 평가된다. 향후 2심 판결 결과에 사회적 관심이 집중될 전망이다.