유리천장을 깨는 여성들의 투쟁과 도전 그리고 여전한 사회적 위협

강남역 살인사건 10주기를 맞아 여성을 향한 강력범죄의 심각성을 분석하고, 기업과 정치계에서 유리천장을 깨며 전진하는 여성 리더들의 사례를 통해 우리 사회의 변화와 과제를 살펴봅니다.

조선 시대의 거상 김만덕은 스스로의 힘으로 부를 일구고 이를 굶주린 백성들과 나누며 리더십의 진정한 가치를 보여준 인물입니다. 그녀의 삶이 기록된 조선왕조실록은 단순한 개인의 성공담을 넘어, 사회적 제약을 극복한 여성의 의지를 보여줍니다.

하지만 수백 년이 흐른 지금의 현대 사회에서도 여성들이 마주하는 유리천장은 여전히 견고하며, 때로는 생명을 위협하는 폭력의 형태로 나타나고 있습니다. 최근 강남역 살인사건 10주기를 앞두고 공개된 통계들은 우리가 처한 현실이 생각보다 훨씬 더 위험하다는 사실을 경고하고 있습니다. 2016년 당시 강남역 인근에서 발생한 비극적인 살인사건은 여성이라는 이유만으로 범행 대상이 된 전형적인 혐오 범죄의 성격을 띠었습니다. 더욱 충격적인 것은 그로부터 시간이 흘렀음에도 불구하고 강력범죄 피해자 중 여성의 비율이 압도적으로 높다는 점입니다.

경찰청의 범죄통계를 살펴보면 2016년 강력범죄 피해자의 87.8%가 여성이었으며, 2024년 통계에서도 86.4%라는 높은 수치를 기록하고 있습니다. 특히 살인범죄의 경우 여성 피해자의 비율이 2016년 41.5%에서 2024년 43.5%로 오히려 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 2020년대 들어 매년 꾸준히 증가하고 있는 수치로, 여성을 향한 극단적인 폭력이 줄어들지 않고 오히려 심화되고 있음을 시사합니다. 최근 발생한 광주 여학생 살인사건 역시 이러한 비극의 연장선에 있습니다.

가해자는 스토킹과 폭행, 성폭행 등 관계성 범죄를 먼저 저질렀으며, 이는 결국 살인이라는 최악의 결과로 이어졌습니다. 경찰청의 사회적 약자 보호 보고서에 따르면, 살인 사건 10건 중 약 2건은 이전에 이미 여성 폭력이 존재했던 것으로 나타났습니다. 이는 단순한 우발적 범죄가 아니라, 물리적으로 약한 대상을 향한 지속적인 폭력이 살인의 전조 증상으로 작용한다는 점을 분명히 보여줍니다. 결국 강남역 사건과 최근의 살인사건들 모두 가해자들이 자신보다 힘이 약한 여성을 범행 목표로 삼았다는 공통점이 있습니다.

이러한 인식은 곧 어린이나 노인 등 또 다른 사회적 약자들에게도 동일한 위험이 닥칠 수 있음을 의미합니다. 따라서 여성을 대상으로 한 폭력을 단순한 개인 간의 갈등으로 치부할 것이 아니라, 더 큰 범죄로 이어지는 위험 신호로 인식하는 사회적 인식의 대전환이 절실히 필요합니다. 국가 차원의 신속한 대응 체계 구축과 관계성 범죄에 대한 강력한 관리가 이루어지지 않는다면, 통계 속의 숫자는 앞으로도 계속해서 누군가의 소중한 생명을 앗아갈 것입니다. 이러한 어두운 현실 속에서도 기업 경영의 최전선에서 유리천장을 깨뜨리는 여성들의 행보는 우리에게 새로운 희망을 줍니다.

삼양식품의 김정수 회장은 불닭볶음면이라는 글로벌 히트 상품을 개발하며 회사의 체질을 완전히 바꾼 주역입니다. 재벌가 며느리라는 전업주부의 삶에서 시작해 부도 위기에 처했던 회사에 입사하여 결국 최고경영자이자 회장의 자리에 오른 그녀의 삶은 마치 한 편의 드라마와 같습니다. 특히 삼양식품이 창사 이래 최대 실적을 달성하고 해외 매출 비중을 82%까지 끌어올린 성과는 김 회장의 책임경영과 글로벌 전략이 만들어낸 결과입니다. 그녀는 여성 경영인 최초로 대한민국 경영자 대상을 수상하며 그 능력을 입증했습니다.

월스트리트저널이 그녀의 삶을 드라마의 한 페이지처럼 묘사한 것은, 한국 사회의 보수적인 기업 문화 속에서 여성이 정점에 오르는 것이 얼마나 이례적이고 어려운 일이었는지를 반증합니다. 이제 그녀는 그룹의 유일무이한 회장으로서 더 큰 책임감을 가지고 기업 가치를 제고하는 임무를 맡게 되었습니다. 글로벌 시장으로 시선을 돌려보면, 세계 5대 광고 지주회사 중 하나인 WPP의 신디 로즈 CEO 역시 혁신적인 리더십을 보여주고 있습니다. 그녀는 해당 분야 최초의 여성 CEO로서 취임 후 과감한 체질 개선에 나섰습니다.

특히 과거의 관행이었던 수백억 원 규모의 호화 요트 파티와 섬 파티를 전격 취소하고, 그 자원을 AI 역량 확보와 클라이언트 중심의 실질적인 비즈니스 미팅으로 전환했습니다. 이는 겉치레보다는 실리를, 과거의 영광보다는 미래의 기술적 생존을 택한 전략적 결정입니다. 물론 인력 감축과 비용 절감이라는 고통스러운 과정 속에서 직원들의 불안감을 해소해야 하는 막중한 과제를 안고 있지만, 그녀는 확고한 계획과 실행력을 통해 WPP의 밝은 미래를 설계하고 있습니다.

신디 로즈의 사례는 여성 리더가 단순히 자리를 차지하는 것을 넘어, 조직의 낡은 관습을 타파하고 새로운 패러다임을 제시하는 변화의 주체가 될 수 있음을 증명합니다. 정치 영역에서도 변화의 바람이 불고 있습니다. 전통적으로 보수색이 짙은 대구·경북(TK) 지역의 지방선거에서 여성 후보들의 출마가 역대 최다 수준으로 늘어나고 있는 점은 매우 고무적입니다. 과거 기초단체장 공천을 받은 여성 후보가 손에 꼽을 정도였던 시절을 지나, 이제는 여러 정당에서 여성 후보들이 시장과 군수 후보로 이름을 올리고 있습니다.

특히 이들이 내세우는 정치적 가치는 단순한 권력 획득이 아니라, 이주 여성, 장애인, 소수자, 취약계층 등 사회적 약자들의 목소리를 대변하는 것입니다. 정치는 결국 사람의 삶을 바꾸는 일이며, 그동안 소외되었던 이들의 이야기를 정책에 반영하기 위해서는 그들의 삶을 이해하는 여성 정치인들의 참여가 필수적입니다. 강력범죄의 위협이라는 그림자와 여성 리더들의 눈부신 성취라는 빛이 공존하는 지금, 우리 사회는 진정한 성평등과 안전한 공동체라는 두 가지 과제를 동시에 해결해야 합니다.

김만덕이 보여주었던 나눔과 리더십의 가치가 현대의 여성 리더들을 통해 계승되고, 동시에 모든 여성이 공포 없이 살아갈 수 있는 사회적 안전망이 구축될 때, 우리는 비로소 유리천장이 완전히 사라진 세상으로 나아갈 수 있을 것입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

여성인권 유리천장 강력범죄 여성리더십 젠더폭력

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다 10대 화 분노조절 부모교육 자녀양육 김지현 기자

Read more »

시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계올해 여러분이 특히 눈여겨봐야 할 시계 트렌드와 시계를 모아 정리했습니다.\r명품 시계 트렌드

Read more »

���¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������� ���¹��� 10�� 10�� �Դ��Ѵ�. �Ҽӻ� ���÷��̿������θ�Ʈ�� ���� ��ī�並 ���� �����¹��� ���� 10�� 10�� �Ʒüҿ��� ���ʱ����Ʒ��� ���� �� �ر� ���Ǵ뿡�� ������ �ǹ��� ������ �������̶�� ������.

Read more »

���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��] - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-musics, ���-���� ���� �޷��� 10���� �ҳ���� �ἱ�� �յΰ� ���θ� ������. ���� 10�� ���� ����: �帲��ī���̡�(���� ���帲��ī���̡�) ���̺� �ǳ��� ������ 10���� ȭ�� ���ͺ並 �����ߴ�.

Read more »

세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다4.16세월호참사를 기억하는 청년들이 모여 '4.16 10 10 10 프로젝트' 진행

Read more »

����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡������� �� ������� ��10�� ������ �귯�� �׳��� ��ݰ� ������ ������ �ʴ´١��� ����ȣ 10�ֱ� ��ȸ�� ������.������ȣ ���硯 10�ֱ⸦ ����...

Read more »