유로사토리 2026 개막, 한국 방산 기업들 유럽 시장 공략 박차

프랑스 파리에서 개막한 유로사토리 2026에서 현대위아는 경량 105mm 자주포와 RCWS를 공개하며 유럽 시장 확대를 선언했다. 한화그룹과 LIG D&A 등 다른 한국 방산 기업들도 첨단 무기 체계를 선보이고 독일 라인메탈과 전략적 파트너십을 체결하는 등 활발한 행보를 보이고 있다. 미국의 나토 지원 축소와 우크라이나 전쟁으로 유럽 방산 시장이 새로운 기회로 부상하며 국내 기업들의 수출 확대가 기대된다.

유럽 최대 방위산업 전시회인 ' 유로사토리 2026 '이 프랑스 파리에서 막을 올렸다. 1967년 시작해 2년마다 열리는 이번 전시회에는 68개국에서 2600여개 업체가 참석한 가운데, 한국 방산 기업들이 첨단 무기 체계를 앞세워 유럽 시장을 적극적으로 공략하고 있다.

현대위아는 이번 전시회에서 모빌리티 기반 화력체계를 선보였다. 대표 제품은 기존 105mm 곡사포를 소형전술차량에 탑재한 경량화 105mm 자주포다. 국군에 배치된 차륜형 자주포보다 가벼워 기동성이 뛰어나며, 인공지능(AI) 기반 자동추적 알고리즘을 적용한 원격사격통제체계(RCWS)도 공개했다. 아울러 K2전차용 120mm 포열과 K9 자주포용 155mm 포열 모형도 전시해 관심을 모았다.

현대위아 관계자는 "유로사토리를 계기로 폴란드·루마니아 등 유럽에 화포 체계 수출을 확대할 계획"이라고 밝혔다. 한화그룹 계열사인 한화에어로스페이스는 이번 전시회에서 AI 기반 무인포탑형 대드론(C-UAS) 다층방호체계를 세계 최초로 공개했다. 기아는 타스만 군용 지휘차와 2인승 소형전술차(KLTV) 등 특수차량을 선보이며 군용차량 시장에서의 입지를 다지고 있다. 현대로템 역시 다양한 방산 솔루션을 전시하며 유럽 고객들을 만나고 있다.

LIG 디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A)는 전시회 기간 중 독일 라인메탈 에어디펜스와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했다. 양사는 유럽과 나토에 첨단 방공 시스템을 공급하기 위해 협력할 예정이다. 구체적으로 LIG D&A의 중·장거리 방공미사일 체계와 라인메탈의 초단거리 방공 역량을 연계해 통합 방공 솔루션을 개발한다는 계획이다. 이번 유로사토리에 국내 방산 기업들의 참여가 활발한 배경에는 미국의 나토 지원 축소 시사와 우크라이나 전쟁이 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(나토) 지원을 줄일 수 있다는 언급이 나오면서 유럽 국가들이 자체 방위 능력을 강화하는 움직임을 보이고 있다. 유럽연합(EU)은 방산 자립을 위해 최대 5000억유로(약 876조원)를 투자할 것으로 예상된다. 또한 우크라이나에 무기를 지원한 유럽 주요국들이 자국 방어에 공백이 생기자 이를 보충할 새로운 무기 체계를 확보하려는 수요가 늘어나고 있다.

방산업계 관계자는 "유럽 주요국이 우크라이나에 무기를 투입하면서 자국 방어에 순간 구멍이 생겼고, 그 구멍을 새로운 무기로 채우고 있는 상황"이라며 "한국 방산 기업들은 기술력과 가격 경쟁력을 바탕으로 유럽 시장에서 기회를 잡을 수 있다"고 분석했다. 현대위아와 LIG D&A 등이 유럽 주요 방산 기업들과의 협력을 통해 현지 시장에 안착할 수 있을지 주목된다





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