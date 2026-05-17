유로비전 송 콘테스트 결승전, 이스라엘 참가 반대 시위 열려

유로비전 송 콘테스트 결승전이 열린 오스트리아 빈에서, 이스라엘의 유로비전 송 콘테스트 참가에 반대하는 한 사람이 ‘인종 학살 앞에 단결하라’고 쓴 손팻말을 들고 시위를 벌였다. 또한, 불가리아 대표로 출전한 가수 다라는 댄스 곡 ‘방가랑가’로 다른 국가를 누르고 1위에 올랐으며, 이스라엘은 2위를 차지했다. 그러나, 스페인, 아일랜드, 네덜란드, 슬로베니아, 아이슬란드 등 5개국 대표팀이 이스라엘의 참가를 이유로 불참하고 대회를 개최했다. 이스라엘 참가 반대 시위에는 2000명의 시위대가 몰렸으며, 관중석에서 야유도 나왔고, 관객이 ‘학살을 멈추라’고 외친 혐의로 퇴장당하기도 했다.

16일 오스트리아 빈에서 열린 제70회 유로비전 송 콘테스트 결승전 이 시작되기 전, 이스라엘의 유로비전 송 콘테스트 참가에 반대하는 한 사람이 ‘인종 학살 앞에 단결하라’고 쓴 손팻말을 들고 있다.

빈/EPA연합뉴스16일(현지시각) 오스트리아 빈에서 열린 제70회 유로비전 송 콘테스트에서 불가리아 대표로 출전한 가수 다라는 댄스 곡 ‘방가랑가’로 다른 국가를 누르고 1위에 올랐다. 2위는 보이콧 사태를 빚은 이스라엘이 차지했다. 영국 방송 비비시(BBC)는 막판 대중 투표에서 몰표가 나오면서 이스라엘이 8위에서 2위로 치솟자 관중석에서 야유가 나왔다고 전했다. 영국 일간지 가디언은 ‘하마터면 내년 개최지를 놓고 난감한 사태가 벌어질 뻔 했다’고 꼬집었다. 유로비전 송 대회는 우승팀을 배출한 국가에서 다음 대회가 열리는 전통이 있다.

이번 대회는 스페인, 아일랜드, 네덜란드, 슬로베니아, 아이슬란드 등 5개국 대표팀이 이스라엘의 참가를 이유로 불참하고 총 35개팀이 참가했다. 러시아가 우크라이나 침공 뒤 2022년 대회 참가 자격을 잃은 것과 달리, 이스라엘은 2023년 가자 전쟁 이후에도 계속 대회 참가가 허용돼 항의 시위가 이어져 왔다. 최근 이스라엘 정부가 전쟁 이후 이 대회를 국가 홍보전으로 활용하기 위해 투표에 조직적으로 개입한 정황이 드러나 비난 여론이 더 커졌다.

네타냐후 정부는 가자 전쟁 직후인 2024년 80만달러 규모의 홍보 예산을 집행했고, 지난해에도 이스라엘 후보에게 시청자 1인당 최대 투표치인 20번 투표하라고 동원했다는 외신 보도가 나왔다. 이에 대회 주최 쪽은 1인당 투표권을 최대 10번으로 제한하고, 같은 국적 후보에 투표할 수 없다는 규칙을 추가했다. 하지만 스페인, 아일랜드 등은 인권 문제·홍보 방식 등을 문제 삼으며 대회 참가를 거부했다. 결승전을 앞둔 15일 오전 빈 시내에서 열린 이스라엘 참가 반대 시위에는 2000명의 시위대가 몰렸다.

지난 13일 이스라엘 팀 준결승 공연 때 ‘학살을 멈추라’고 외친 관객이 퇴장당하기도 했다. ‘빈손 송구·참담’…5·18 정신 헌법 수록 못한 46주년 추모





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유로비전 송 콘테스트 이스라엘 참가 반대 시위 결승전 댄스 곡 참여 불참 인권 문제 홍보 방식

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