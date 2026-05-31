유럽의회 대표단, 3년8개월 만의 방한…다층적 위기 속 한·유럽 연대 강조

유럽의회 한반도관계대표단(DKOR)이 우크라이나 전쟁 이후 3년8개월 만에 한국을 방문해 트럼프 행정부의 관세 정책, 북한-러시아 밀착, 중동 위기 등에 대해 논의하고 민주주의 국가 간 연대를 강조했다.

유럽의회 한반도 관계대표단(DKOR)이 최근 한국을 방문했다. 이번 방문은 우크라이나 전쟁이 발발한 2022년 9월 이후 3년 8개월 만이다. 그동안 북한과 러시아의 군사적 밀착이 강화되었고, 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 전쟁이 글로벌 경제를 흔들었으며, 가자지구와 이란을 중심으로 한 중동 위기가 확산되었다.

이러한 다층적 위기는 한국과 유럽 모두에 직접적인 영향을 미치고 있다. 대표단 단장인 세자르 루에나 유럽의회 의원은 지난달 29일 서울 중구 롯데호텔에서 한겨레와의 인터뷰에서 트럼프 시대 미국과 동맹의 관계에 주목한다고 밝혔다. 그는 우리는 미국의 새롭고 공격적인 무역 정책을 목도했으며, 유럽과 한국이 유사한 방식으로 대응해 왔다고 평가했다. 또한 한국은 무역뿐만 아니라 인도-태평양 지역의 안보 차원에서도 자국 이익을 방어하고 있는 것으로 보인다고 덧붙였다.

루에나 단장은 지난달 28일 조현 외교부 장관과의 면담에서 트럼프 행정부에 대한 대응 전략을 논의했다. 그는 정부가 바뀌어도 사회와 국가는 계속 이어진다는 점을 기억해야 하며, 한국과 유럽연합 모두 미국과의 경제적 관계뿐 아니라 가치를 공유하는 동맹으로서 큰 인내심을 가지고 트럼프 행정부를 대해야 한다는 데 동의했다고 전했다. 인터뷰에서 루에나 단장은 미국의 이스라엘-이란 전쟁 관련 공격을 불법적 공격이라고 비판했다. 그는 동반구와 서반구 모두 호르무즈해협의 영향을 받고 있으며, 유럽의 독립과 주권을 위태롭게 할 수 있는 어떤 의존 관계도 가져서는 안 된다고 강조했다.

이와 함께 에너지 및 경제 안보를 위한 에너지 전환의 필요성을 역설했다. 북한이 러시아의 동맹이 되어 우크라이나 전쟁에 개입하는 상황에서 북핵 문제에 대한 유럽의회의 입장은 단호했다. 루에나 단장은 완전하고 비가역적인 비핵화를 수호해야 한다며 북한의 핵 보유국 지위 인정은 절대 받아들일 수 없다고 밝혔다. 다층적 위기가 한국과 유럽을 흔드는 시점에 루에나 단장이 강조한 것은 민주주의 국가들 사이의 연대였다.

그는 트럼프 대통령이 2020~2021년 대선 결과를 부정하고 지지자들이 의회를 점거한 사태에도 재선된 사실을 언급하며, 한국은 윤석열 전 대통령의 계엄 시도를 극복하고 가해자가 감옥에 간 점을 들어 한국이 민주주의의 롤모델이 되었다고 평가했다. 유럽연합 9개 회원국 26명의 유럽의회 의원으로 구성된 한반도관계대표단은 지난달 27일부터 29일까지 산업통상부, 외교부, 통일부, 국회를 연쇄 방문해 중동 정세, 우크라이나 전쟁, 공급망, 북한-러시아 문제 등 한국과 유럽이 직면한 현안을 논의했다.

이번 방문은 한반도와 유럽 간의 전략적 소통을 강화하고 공동 대응 방안을 모색하는 중요한 계기가 되었다. 앞으로도 양측은 다양한 분야에서 협력을 지속해 나갈 것으로 예상된다





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