유럽우주국과 일본 우주항공연구개발기구가 공동 개발한 수성 탐사선 베피콜롬보가 수성 궤도에 진입하며 미 항공우주국 나사의 메신서에 이어 세계 두 번째 성공 사례가 되었다. 주요 임무와 향후 탐사 계획은 수성의 기원과 자기장 이해에 새로운 지평을 열 것으로 기대된다.

유럽우주국 과 일본우주항공연구개발기구가 공동 개발한 수성 탐사선 베피콜롬보 가 수성 궤도에 진입하여 역사적인 기록을 세웠다. 이 성과는 2011년 미국항공우주국 나사의 메신서가 달성한 이후 역대 두 번째로 수성 궤도에 진입한 사례가 되었다.

2018년 10월 지구를 출발한 지 8년 1개월 만인 2024년, 베피콜롬보는 21일 오후 1시24분 한국시각 22일 오전 3시24분에 수성 궤도 진입을 위한 연소를 시작했다. 이 연소 과정은 37분간 지속되었으며, 결과적으로 고도 635km 상공에 탐사선이 도달하는 성공을 거두었다.

Also read 식물성 식품으로 철분 섭취를 늘리는 방법

중력 도움 비행으로 궤도 진입 달성

태양계에서 가장 가까운 행성인 수성에 우주선을 보자는 것은 기술적으로 매우 어려운 과제이다. 태양에 가까워질수록 엄청난 태양 중력에 의해 속도가 빨라지기 때문에, 수성 궤도를 도는 데 필요한 속도를 줄이기는 쉽지 않다.

이러한 중력적 어려움을 극복하기 위해 베피콜롬보는 명왕성까지 가는 것보다 더 많은 연료가 필요한 상황을 대비해야 했다. 연료 부담을 덜기 위해 지구를 출발한 후 지구와 달, 금성, 그리고 수성을 근접비행하면서 중력을 이용하는 중력 도움 비행 플라이바이를 총 9차례에 걸쳐 실시했다.

Advertisement

비행 중 추진기에 문제가 생겨 비행 경로를 조절하는 바람에, 예정보다 11개월이 늦어졌지만 이러한 복잡한 궤적 조정 과정을 통해 수성에 도달하는 데 성공했다.

독일과 일본 탐사선의 분리 및 임무

베피콜롬보 탐사 임무는 유럽우주국의 수성 행성 궤도선 MPO와 일본우주항공연구개발기구 작사의 수성 자기장 궤도선 MIO 두 개의 탐사선으로 구성되었다. 두 탐사선은 각각의 임무를 수행하기 위해 12월9일 먼저 분리된 뒤 고도 500~1만1000km의 최종 궤도에 진입했다.

이 궤도는 수성 극지를 오가는 타원형 궤도로, 일본 측 탐사선인 미오는 이미 이 궤도에 진입하여 본격적인 관측을 시작했다. 유럽 측 궤도선은 2027년 3월까지 점차 고도를 낮추어 고도 480~1500km의 타원 궤도에 진입할 계획이다.

두 탐사선은 4월부터 약 3년을 목표로 수성 탐사에 본격적으로 들어간다. 이들은 수성 표면을 촬영하고 자기장을 분석하며, 수성의 거대한 핵을 이루는 철 성분을 분석하는 임무를 수행한다.

Advertisement

수성의 특징과 과학적 의의

수성은 전체의 64%가 철로 구성되어 있는 특이한 행성이다. 과학자들은 거대한 천체가 수성과 충돌하면서 맨틀 대부분을 날려버렸기 때문에 수성이 핵이 크고 지각이 얇은 행성이 되었다고 추정하고 있다.

지구 지름의 약 3분의 1 크기인 수성은 평균 5800만km 거리에서 태양을 공전하며, 공전 주기는 88일, 자전 주기는 58일이다. 태양을 두 번 공전하는 동안 세 번 자전하는 독특한 현상이 발생한다.

수성 표면의 온도는 낮에는 400도, 밤에는 영하 170도로 변화가 극심하다. 베피콜롬보의这些数据는 수성의 기원과 진화 과정을 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 것으로 기대된다.