유럽, 이스라엘 레바논 폭격 규탄…관계 재검토, 협정 폐기 논의

이스라엘의 레바논 폭격에 대한 유럽 국가들의 비판이 거세지면서, 이스라엘과의 관계 재검토 및 협정 폐기 논의가 진행되고 있다. 이탈리아는 방위 협정 갱신을 중단하고, 프랑스를 비롯한 여러 국가는 공습 중단을 촉구했다. 이스라엘은 이에 반발하며 스페인 총리를 제소하는 등 강경한 입장을 보이고 있다.

이스라엘 의 레바논 무차별 폭격으로 인해 유럽 국가들이 이스라엘 과의 관계를 재검토하고 있다. 이탈리아는 이스라엘 과의 방위 협정 자동 갱신을 중단하기로 결정했고, 프랑스를 비롯한 여러 유럽 국가들은 레바논 공습 중단을 촉구하는 공동 성명을 발표했다. 이러한 움직임은 이스라엘 의 레바논 공격에 대한 반발과 함께, 유럽연합- 이스라엘 협정 폐기 논의로까지 이어지고 있다. 이스라엘 은 이에 대해 강경한 태도를 보이며, 스페인 총리를 전쟁 범죄 혐의로 제소하고 유럽 국가들의 안보에 영향이 없다는 입장을 표명하는 등 반발하고 있다.

조르자 멜로니 이탈리아 총리는 이스라엘과의 방위 협정 갱신 중단을 발표하며, 이는 현 정세를 고려한 결정이라고 밝혔다. 이탈리아는 이스라엘과 가까운 관계를 유지해왔지만, 이스라엘군의 유엔 평화유지군 차량 공격 사건을 계기로 관계가 악화되었다. 이탈리아 외무장관은 레바논을 방문하여 레바논 대통령과 회담을 갖고 이탈리아의 연대를 표명했다. 프랑스, 영국, 스페인 등 16개 유럽 국가와 호주 외무장관은 공동 성명을 통해 이스라엘의 공습을 규탄하고, 모든 관련국에 긴장 완화와 휴전 기회를 촉구했다. 유럽 내에서는 이스라엘과의 무역, 정치적 대화, 과학·기술·문화 협력을 규정한 유럽연합-이스라엘 협정 폐기 요구가 커지고 있으며, 100만 명 이상이 이에 서명했다.

이스라엘은 유럽 국가들의 비판에 대해 반발하며, 스페인 총리를 이란에 무기 부품을 제공한 혐의로 제소했다. 네타냐후 이스라엘 총리는 스페인을 ‘적대적’이라고 비난하며 가자 전쟁 휴전 감시기구에서 스페인을 제외하겠다고 발표했다. 이스라엘 외무부는 이탈리아와의 방위협정이 안보에 실질적인 영향을 미치지 않는다고 주장했다. 또한, 프랑스의 레바논 협상 개입에 대해 부정적인 입장을 표명하며, 프랑스가 레바논에 긍정적인 영향을 끼치지 않는다고 비난했다. 이스라엘은 레바논 정부와의 회담 직전까지 레바논을 폭격했으며, 헤즈볼라를 공격 목표로 삼고 민간 시설을 포함한 폭격을 지속하고 있다. 레바논 정부는 이스라엘의 해상 시설 공격에 대해 국제해사기구에 제소하는 등 대응하고 있다





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