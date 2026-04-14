유럽, 미국 제외 호르무즈 해협 해상 운송 재개 계획 추진… 17일 국제 회의

유럽 국가들이 미국을 제외하고 호르무즈 해협의 안전한 해상 운송을 재개하기 위한 국제 연합 계획을 추진하며, 17일 이와 관련한 국제 회의를 개최한다. 프랑스, 영국, 독일 등을 중심으로 종전 이후 기뢰 제거, 군함 파견 등을 통해 해상 운송의 신뢰성을 회복하는 것을 목표로 한다. 미국은 불참하며, 이란의 동의를 얻어 계획을 진행할 예정이다. 미국의 참여 여부에 대한 프랑스와 영국 간의 이견이 존재한다.

유럽 국가들이 미국을 제외하고 호르무즈 해협 에서의 해상 운송 재개를 목표로 하는 국제 연합 계획을 추진하고 있으며, 오는 17일에 이 계획을 논의하기 위한 국제 회의 가 열릴 예정이다. 이 계획은 프랑스, 영국, 독일 등 유럽 국가들의 주도로 진행될 예정이며, 종전 이후 기뢰 제거, 군함 파견 등을 통해 해상 운송 의 안전성을 확보하는 것을 목표로 한다. 월스트리트저널의 보도에 따르면, 이 계획은 전쟁 이후 해운사들이 호르무즈 해협 을 안전하게 이용할 수 있도록 신뢰를 구축하는 데 중점을 둔다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리는 오는 17일, 수십 개국이 참여하는 온라인 회의를 주재하여 이 계획의 구체적인 내용과 추진 방안을 논의할 예정이다. 마크롱 대통령은 이 계획이 미국, 이스라엘, 이란과 같은 ‘교전 당사국’을 포함하지 않는 국제 방어 임무임을 강조했으며, 유럽 외교관들은 유럽 함정이 미국의 지휘를 받지 않을 것이라고 밝혔다. 이번 회의에는 미국은 참석하지 않고, 중국과 인도는 초청되었지만 참석 여부는 아직 불확실하다.

독일 또한 이 계획에 참여할 가능성이 높게 점쳐지고 있다. 독일 고위 관계자에 따르면, 독일의 참여는 임무의 규모가 예상보다 훨씬 커질 수 있음을 의미한다. 이 계획은 이란의 동의를 얻어 진행될 예정이며, 프랑스 외무장관은 이 임무가 평온이 회복되고 교전이 종료된 이후에만 배치될 수 있다고 설명했다. 또한, 국제 연합은 이란과 오만 등 해협 인접국과의 긴밀한 협력을 통해 임무의 성공적인 수행을 도모할 계획이다.

하지만 미국의 참여 여부를 두고 프랑스와 영국 간의 의견 차이가 존재한다. 프랑스는 미국의 참여가 이란의 협조를 얻는 데 어려움을 야기할 수 있다고 판단하는 반면, 영국은 미국을 배제할 경우 도널드 트럼프 전 대통령을 자극하고 작전의 범위가 제한될 수 있다는 우려를 표명하고 있다. 이 계획의 주요 목표는 세 가지로, 현재 해협에 갇힌 선박들의 안전한 출항 지원, 기뢰 제거 작업, 그리고 군사 호위를 제공하는 것이다. 유럽은 기뢰 제거 능력이 미국보다 뛰어나 150척 이상의 관련 함정을 보유하고 있는 것으로 분석된다.

이러한 움직임은 최근 몇 달 동안 여러 차례의 국제 회의를 통해 구체화되어 왔다. 지난달 26일에는 35개국 군 수뇌부가 프랑스 합참의장 주관으로 화상 회의를 개최하여 호르무즈 해협 관련 논의를 진행했으며, 이달 2일에는 영국 주도로 40여 개국 외무장관 회의가 열려 해협 개방 방안을 논의했다. 한국 역시 이 회의들에 참여하여 국제적인 노력에 동참했다. 이와 같은 다각적인 외교적 노력은 호르무즈 해협의 해상 운송 정상화를 위한 국제 사회의 강력한 의지를 보여주는 것이라고 평가할 수 있다.

이번 계획은 단순한 군사 작전을 넘어, 외교적 노력과 지역 국가들의 협력을 통해 항행의 자유를 보장하고, 나아가 중동 지역의 안정과 평화를 증진하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 앞으로 이 계획의 성공적인 추진을 위해서는 관련 국가들의 적극적인 참여와 긴밀한 협력이 필수적이며, 예상되는 여러 난관들을 어떻게 극복해 나갈지가 중요한 과제로 남아 있다





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