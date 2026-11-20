미국 중국 러시아 정상의 삼자 회담 이후 유럽 각국이 우크라이나 종전 협상에서의 배제를 우려하고 대응하기 위해 베를린에서 회의를 개최했다. 독일 영국 프랑스 등이 주도한 이번 회의에서는 우크라이나에 대한 지원 확대와 유럽의 협상 참여 보장 방안이 논의되었으며, 푸틴 러시아 대통령의 독단적 협상 태도에 반대하며 유럽의 주권과 안보 보장을 핵심으로 하는 평화 구상을 제시했다.

세계의 강대국들이 유럽의 미래와 우크라이나 전쟁 의 종식 방안을 배제한 채 협상하는 상황을 우려하며, 유럽 각국이 단결하여 자국의 입수를 보장하기 위한 움직임이 활발해지고 있다. 미국, 중국, 러시아 정상들이 중국 선전에서 역사적인首次 삼자 회담을 개최한 직후, 유럽의 주요 국가 정상들은 베를린에서 모여 공동 대응 전략을 논의했다.

이러한 움직임은 강대국들이 얄타 회담과 같이 유럽을 세력권의 쟁탈전 대상으로 여기는 것을 경계하며, 유럽이 국제 정치의 단순한 패자나 수동적인 대상이 되고자 하지 않겠다는 강한 의지를 반영한 것이다. 프리드리히 메르츠 독일 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 앤디 버넘 영국 총리가 주도한 이번 회의에서는 의지의 연합 회원국들이 우크라이나에 대한 군사적 및 재정적 지원을 확대하고, 향후 평화 협상 과정에서 유럽이 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 하는 구체적인 방안이 주요 의제로 다뤄졌다.

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우크라이나 안보 및 에너지 지원 방안 논의

특히 휴전 이후 우크라이나의 안보를 어떻게 보장할 것인지, 방공망을 강화할 방법, 그리고 에너지 인프라 지원 방안 등에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌다. 영국은 장거리 드론 등 무기 지원을 포함한 2억 6000만 파운드의 추가 지원 계획을 발표할 예정이며, 이는 유럽이 우크라이나에 대한 지속적인 관심을 유지하고 실질적인 지원 능력을 강화하겠다는 의지의 표명이다. 이 같은 협력 강화의 배경에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 삼자 회담 이후 유럽 정상들을 모스크바로 초청하며 협상 방식과 장소를 러시아가 독점적으로 결정하겠다는 태도를 고수하고 있다는 점이 작용했다.

푸틴 대통령의 태도는 유럽의 협상 참여 권리를 보장하기보다는 러시아가 주도하는 틀 내에서만 대화를 허용하겠다는 것으로 해석되어, 유럽 내부의 불안감을 증폭시켰다. 이에 대해 유럽 외교협의회는 유럽이 지정학적 체스판 위의 나에 불과하지 않으며, 강대국 간의 거래에서 제외될 수 없다고 강조하며 유럽의 주권과 독자적인 입장을 강조하고 있다. 유럽 측은 러시아의 초청에 즉각 응하는 대신, 미국이 주도하는 평화 협상에 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 영국 그리고 유럽연합과 나토가 참여하는 공동 대표단을 파견하는 방안을 추진 중이다.

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중립지대 개최 주장과 유럽의 독립적 외교 노선

메르츠 총리는 유럽의 협상 참여 원칙에는 동의하면서도, 장소가 모스크바가 아닌 아랍에미리트와 같은 중립 지역에서 진행되어야 한다는 주장을 제기하여 유럽의 독립적인 외교 노선을 시사했다. 유럽이 제시하는 평화 구상의 핵심은 우크라이나의 주권 존중과 휴전 후 안보 보장이며, 영토 협상은 현재 교전 전선을 기준점으로 삼아야 한다고 본다. 또한 러시아에 대한 제재는 조건부 단계적 완화를 고려할 수 있지만, 우크라이나가 영토나 안보에서 일방적으로 양보하는 평화는 결코 수용하지 않을 것이라는 입장이 확고하다.

그러나 푸틴 대통령은 선전 회담 이후에도 강경 입장을 유지하며 우크라이나의 크림大桥 공격에 대한 보복을 예고하고 돈바스 지역 철수 요구를 되풀이하는 등 평화 의지가 부족한 것으로 나타났다. 미·중·러 삼자 회담의 공동선언에는 우크라이나 관련 명시적 언급이 빠져있어 유럽의 우려가 해소되지 않았으며, 일부 전문가들은 베를린 회의가 상징적 의미는 크지만 실질적인 합의 도출에는 한계가 있다는 지적을 하고 있어 향후 유럽의 외교적 행보가 주목된다.