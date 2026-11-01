유럽 4개국 대규모 시위 폭력화, 프랑크푸르트 등 500명 이상 체포

프랑크푸르트, 베를린, 파리 등 유럽 4개국에서 Z세대 중심 대규모 시위가 열렸으나 일부 지역에서 폭력 사태로 번져 경찰 충돌과 다수 체포 사태가 발생했다.

프랑크푸르트 거리에서 배트맨 분장을 한 시위자의 모습에서 보듯, 유럽 전역에서 강력한 불만이 표출되고 있다. DPA 통신과 BBC 방송에 따르면, 젠지레겔트라는 청년 단체가 주도하는 시위가 30여 개 도시에서 동시에 진행됐다. 이들은 교육 환경 개선과 생활고 경감, 사회 정의 실현 등을 요구하며 거리에 나섰다.

프랑크푸르트 밤 폭동과 특수대응 투입

시위는 대체로 평화롭게 진행되었으나, 해가 지고 난 후 상황이 급변했다. 프랑크푸르트와 베를린, 쾰른, 함부르크 등지에서 일부 시위자가 경찰을 공격하고 상점을 부수며 물건을 훔치는 폭력 행위에 나섰다. 프랑크푸르트 경찰은 도심에서 폭동이 벌어지자 특수대응팀을 투입해 진압에 나섰다.

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시위대는 경찰관들에게 화염병을 던졌으며, 의류 판매점과 주류 판매점 등 여러 상점의 유리창을 깨뜨렸다. 한 총기상은 유리창이 파손된 채 약탈당하는 모습도 포착되었다. 경찰은 사건 이후 용의자 한 명을 체포하고 무기 2종을 회수하는 성과를 거두었다.

헤센주 정부 비판과 쾰른 경찰 주장

헤센주 정부의 로만 포제크 내무장관은 시위가 좌익 극단주의자 100명 이상에 의해 교란되었다고 주장했다. 그는 이러한 방식으로 시위가 마무리된 것을 수치스러운 일이라고 강력히 비판했다. 프랑크푸르트 경찰 대변인은 30여 명의 시위자를 체포했으며, 추가 보호가 필요한 상점들에 인력을 추가 배치했다고 밝혔다.

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쾰른 경찰청의 요하네스 헤르만스 청장은 안타까운 입장을 표명했다. 그는 미래를 위해 평화적으로 시위하려 했던 청년들 사이에 폭력만 생각하는 극단주의자가 침투한 것이 매우 유감이라고 강조했다. 폭력 행위로 인한 부상자 규모는 아직 명확히 집계되지 않고 있다.

베를린 경찰관 다수 부상과 파리 대규모 시위

베를린에서는 상황이 더 치열하게 전개되었다. 베를린 경찰은 시위 중 경찰관 27명이 부상을 입었다고 밝혔다. 또한 56명이 체포되었으며, 이는 지난 3주째 이어진 대규모 주말 시위 중 가장 심각한 충돌 중 하나로 기록되었다. 독일 내 전반적인 시위 양상은 점차 격화되는 양상을 보이고 있다.

프랑스에서도 전국에 32만 명이 모인 대규모 시위가 열렸다. 대부분의 시위는 평화적으로 진행되었으나, 파리, 리옹, 마르세유, 툴루즈 등지에서 충돌이 빚어졌다. 해 질 녘부터 일부 시위자가 경찰에게 화염병을 던지며 폭력 행위를 시작하자, 경찰은 섬광탄과 최루가스로 대응했다.

프랑스 내 시위로 인해 총 560여 명이 체포된 것으로 집계되었다. 이는 유럽 전역에서 확산된 시민들의 불만 표출이 단순히 독일 내부의 문제를 넘어 프랑스를 비롯한 여러 나라로 퍼졌음을 보여준다. 시위의 규모와 체포자 수는 역대급 수준으로 나타나고 있다.

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이탈리아 충돌과 포르투갈 주택난 시위

이탈리아에서도 로마와 토리노 등지에서 경찰과 시위대 간 산발적인 충돌이 발생했다. 독일과 프랑스뿐 아니라 유럽 곳곳에서 다양한 원인으로 인한 시위가 동시에 일어나며 유럽 사회의 깊은 균열을 드러냈다.

포르투갈 수도 리스본에서는 수천 명이 주택난을 항의하는 행진을 벌였다. 시위대는 의회에서 심의 중인 임대차 법안이 주택난을 악화시킬 것이라며 정부의 법안 취소를 강력히 요구했다. 이는 유럽 전역의 시위가 사회 경제적 문제를 중심으로 결합되고 있음을 시사한다.

리스본 경찰은 1일 새벽 수십 명의 경찰력을 투입해 시위자들이 광장에 설치한 텐트를 강제 철거했다. 이는 시위대가 장기 투쟁을 준비하고 있었음을 보여주며, 정부의 단호한 대응과 시위대 간의 대립이 지속될 가능성을 보여준다. 유럽 전역의 시위는 단순한 정치 불만을 넘어 생활의 위협으로 이어지고 있다.