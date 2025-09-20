유럽 주요 공항, 사이버 공격으로 항공 운행 차질…체크인·탑승 시스템 마비

체크인 및 탑승 시스템 제공업체에 대한 사이버 공격으로 인해 유럽 주요 공항에서 항공 운행에 큰 차질이 발생했습니다. 런던, 브뤼셀, 베를린 등 주요 공항에서 체크인 및 탑승 절차가 지연되거나 중단되었으며, 항공편 취소도 속출하고 있습니다. 이번 공격은 미국 콜린스 에어로스페이스가 제공하는 서비스에 가해졌으며, 해당 업체는 전 세계 여러 공항에 체크인 및 탑승 시스템을 공급하고 있습니다. 공항들은 문제 해결을 위해 노력 중이며, 여행객들에게 항공편 탑승 가능 여부를 확인해 달라고 당부했습니다.

체크인 및 탑승 시스템 서비스 제공업체에 대한 사이버 공격 으로 인해 유럽 주요 공항들의 운영에 심각한 차질이 발생, 여행객들이 큰 불편을 겪고 있습니다. 20일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 공항을 비롯해 영국, 독일 등 여러 국가의 공항에서 항공 시스템 장애가 발생하여 체크인과 탑승 절차가 제대로 진행되지 못하고 있으며, 이로 인해 항공편 지연 과 취소가 속출하는 상황입니다. 이번 사이버 공격 은 미국 방산 및 항공 기술업체인 콜린스 에어로스페이스 가 제공하는 서비스에 가해진 것으로 알려졌습니다. 콜린스 에어로스페이스 는 전 세계 다수의 공항에서 여러 항공사에 체크인 및 탑승 시스템을 공급하고 있어, 이번 공격으로 인해 광범위한 피해가 발생하고 있습니다. 런던 히스로 공항은 성명을 통해 콜린스 에어로스페이스 의 기술적 문제로 인해 이륙 항공편 지연 이 발생할 수 있다고 밝혔으며, 벨기에 브뤼셀 공항은 자동화 체크인 및 탑승 시스템이 멈춰 서면서 수동 절차만 가능한 상황이라고 설명했습니다.

브뤼셀 공항 측은 이로 인해 항공 스케줄에 큰 영향이 발생, 지연과 취소가 불가피하다며 서비스 제공업체가 문제 해결을 위해 노력 중이라고 전했습니다. 또한, 20일 항공편을 예약한 승객들에게 공항에 오기 전 반드시 항공사에 탑승 가능 여부를 확인해 달라고 당부했습니다. 독일 베를린 브란덴부르크 공항 또한 유럽 전역에서 운영되는 시스템 제공업체의 문제로 체크인 대기 시간이 크게 늘어났다고 밝히며, 빠른 해결을 위해 최선을 다하고 있다고 전했습니다. 이처럼 유럽 주요 공항들이 사이버 공격의 여파로 혼란을 겪고 있는 가운데, 여행객들은 예상치 못한 상황에 당황하며 큰 불편을 호소하고 있습니다.사이버 공격으로 인한 혼란은 단순히 체크인과 탑승 절차의 지연에 그치지 않고, 여행객들의 계획을 완전히 뒤틀어 놓는 결과를 초래하고 있습니다. 많은 승객들이 공항에서 장시간 대기하거나, 예정된 항공편이 취소되어 발이 묶이는 상황에 놓이게 되었습니다. 특히, 20일(현지시간) 항공편을 이용하려던 여행객들은 출발 전 항공사에 탑승 가능 여부를 확인해야 하는 등, 갑작스러운 상황 변화에 당황하며 혼란스러움을 감추지 못했습니다. 공항들은 문제 해결을 위해 노력하고 있지만, 시스템 복구에 상당한 시간이 소요될 것으로 예상되면서, 당분간 이러한 혼란은 지속될 것으로 보입니다. 프랑크푸르트 공항과 취리히 공항은 이번 사이버 공격으로 인한 직접적인 피해는 없다고 밝혔지만, 다른 유럽 주요 공항들의 상황을 고려할 때, 언제든 추가적인 피해가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이번 사건은 항공 시스템의 취약성을 드러냄과 동시에, 사이버 공격이 국가 간 이동과 국제 교류에 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 사례입니다. 각국 정부와 관련 기관들은 사이버 보안 강화에 더욱 힘쓰고, 유사한 사태의 재발을 방지하기 위한 대책 마련에 시급히 나서야 할 것입니다. 항공사들은 승객들에게 정확한 정보를 신속하게 전달하고, 불편을 최소화하기 위한 노력을 기울여야 할 것입니다.이번 사이버 공격은 단순히 특정 공항의 문제가 아닌, 유럽 전체 항공 시스템의 안전성을 위협하는 심각한 사안으로 간주해야 합니다. 콜린스 에어로스페이스와 같은 핵심 서비스 제공업체에 대한 사이버 공격은, 단일 공항뿐만 아니라, 전 세계 항공 교통에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 현대 사회에서 항공 교통은 국가 경제와 국제 교류에 필수적인 요소이므로, 이러한 시스템에 대한 사이버 위협은 더욱 경계해야 합니다. 각국 정부와 관련 기관들은 긴밀하게 협력하여 사이버 공격의 배후를 파악하고, 추가적인 피해를 막기 위한 노력을 기울여야 합니다. 또한, 항공사들은 사이버 공격에 대한 대비태세를 강화하고, 승객들에게 피해 최소화를 위한 지원을 제공해야 합니다. 이번 사건을 계기로, 항공 시스템의 사이버 보안 강화에 대한 투자가 더욱 확대되고, 관련 기술 개발이 가속화되어야 합니다. 장기적으로는, 사이버 공격에 대한 대응 능력을 향상시키고, 항공 교통의 안전성을 확보하기 위한 지속적인 노력이 필요합니다. 이번 사태를 통해, 사이버 보안의 중요성을 다시 한번 인식하고, 보다 안전한 항공 교통 시스템을 구축하기 위한 노력을 지속해야 할 것입니다. 이러한 노력을 통해, 앞으로 발생할 수 있는 유사한 위협에 효과적으로 대응하고, 여행객들의 안전과 편의를 보장할 수 있을 것입니다





사이버 공격 항공 시스템 공항 운영 항공편 지연 콜린스 에어로스페이스

