유럽 제트세대, 교육과 주거 불평등 규하며 대규모 시위 확대

독일, 이탈리아, 스페인, 포르투갈 등 유럽 전역에서 청년들이 교육 투자 확대와 주거비 부담 완화를 요구하며 연대 시위를 진행하고 있습니다. 청년 세대의 경제적 불평등에 대한 강력한 항의가 유럽 사회를 흔들고 있습니다.

지난달 30일과 31일을 중심으로 유럽 전역에서 젊은 세대가 대규모 시위를 전개하며 사회 불평등에 대한 강한 불만을 표출했습니다. 독일 베를린 브란덴부르크문 앞에서는 제트세대 가 해결한다라는 구호 아래 집회가 열렸고, 스티브 등 독일 청년 시위단체 젠지 레겔트 대표는 집회의 자유라는 기본권을 행사하겠다고 밝혔습니다. 이들은 교육 투자 증대, 생활비 부담 완화, 기후 정책 강화를 주요 요구사항으로 내세웠습니다.

교육 예산 비중과 군비 증강 반대 주장

독일 청년 시위대에게 교육과 국방 예산의 우선순위 재조정 요구는 핵심 이슈 중 하나입니다. 독일경제연구소의 자료에 따르면 독일의 전체 지출에서 교육 부문이 차지하는 비중은 약 9.2%로, 북유럽 국가들의 12.4%와 유럽연합 평균 9.6%보다 낮은 수준입니다. 학생들은 이에 더해 교사와 학교 예산 확대를 요구하며, 정부의 군 의무복무 추진 중단을 촉구하고 있습니다. 독일 연방군은 병력 부족 해소와 나토 목표 달성을 위해 2030년까지 현재 18만 5천 명에서 최소 26만 명으로 병력을 늘리는 방안을 추진 중입니다.

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청년들은 정부가 자원복무 모델을 도입하여 병력을 확충하려 하는 움직임을 경계하고 있습니다. 이는 2011년 중단된 의무복무의 부활로 이어질 수 있다는 우려 때문입니다. 무기 구매와 군비 증강에 자금을 투입하는 대신, 학교, 병원, 주택 등 사회 기반 시설과 복지 분야에 예산을 사용해야 한다는 것이 시위대의 일관된 주장입니다. 이러한 주장은 청년들이 교육과 생계 문제를 안보 정책과 연결하여 해석하는 특징을 보여줍니다.

이탈리아 시위와 학비 부담 현실

이탈리아에서도 독립 비용이 청년과 부모 세대의 중압감으로 작용하며 시위로 이어졌습니다. 지난달 30일 로마, 밀라노, 토리노, 볼로냐, 제노바, 나폴리 등 수십개 도시에서 학생과 노동자들이 교육을 포함한 사회 정책 개선을 요구하며 행진했습니다. 이들은 정부의 교육 및 대학 예산 삭감과国防비 지출 확대를 비판하며, 한계점에 이르렀다는 입장을 내비쳤습니다.

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로마 시위에 참가한 대학생 베아트리체 칠렐리는 AFP 통신과의 인터뷰에서 학비뿐만 아니라 월 1200유로에 달하는 학생 주거비 부담이 부모 세대에게도 큰 짐이 된다고 언급했습니다. 이탈리아 청년들은 정부가 사회 안전망을 약화시키고 있는 반면, 국방 예산은 확대하는 현상에 대해 강한 불만을 제기하며, 청년 세대의 경제적 고립 상태가 사회 전체의 문제로 확산되고 있음을 보여주고 있습니다.

스페인과 포르투갈 주거 위기 확산

스페인과 포르투갈에서는 주거 불평등 문제가 시위의 주요 동력이 되었습니다. 스페인 마드리드에서 70년 넘게 한 임대주택에 거주하던 87세 마리카르멘 아바스칼이 강제 퇴거당한 뒤 사망한 사건이 직접적인 계기가 되었습니다. 이 사건은 고령 빈곤층의 주거 불안과 청년 세대의 주거 비용 부담을 동시에 조명하며 대중의 공분을 자아냈습니다.

이에 따라 스페인 세입자연합은 지난달 3일 마드리드를 포함한 50여개 도시에서 집회를 열었으며, 의회가 세입자 보호 강화 대책 두 건을 부결한 직후였다. 세입자 단체와 노동조합은 주거, 임금, 생활비 문제를 결합하여 오는 11일 전국 총파업 계획을 발표했습니다. 포르투갈에서도 리스본 등 도심 광장에서 주거 불평등 시위가 열렸으며, 50살이 되기 전에 부모 집에서 나가고 싶다는 문구가 적힌 피켓이 등장하여 청년의 독립을 가로 막는 정부 정책을 비판했습니다.

유라시아그룹 분석과 유럽 청년의 연대

유럽 연합 집행위원회는 지난달 6월 보고서에서 포르투갈 주거 위기 원인으로 부족한 주택 공급, 리스본과 포르투 등 대도시의 높은 수요, 지역 격차와 감당하기 어려운 임대료를 꼽았습니다. 포르투갈의 주택 가격은 2015년부터 2024년까지 124% 상승하여 유럽연합 평균의 약 두 배 속도로 상승하는 등 주거 부담이 극심합니다.

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유라시아그룹의 유럽 담당 총괄 무즈타바 라흐만은 지난달 21일 가디언 기고문을 통해 각국 시위의 계기는 다르지만 청년들이 정부가 감당할 수 있는 주거비와 경제적 안전을 제공하지 못한다고 느끼는 점에서 연결된다고 진단했습니다. 이는 제트세대의 시위가 단순한 반정부 운동을 넘어, 유럽 전역에서 공명하는 경제적 정의와 사회 보장 강화 요구로 확대되고 있음을 보여줍니다. 유럽 청년들은 국경을 초월하여 유사한 경제적 어려움에 직면하며, 정부 정책의 변화를 촉구하고 있습니다.