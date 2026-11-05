유럽 전역 항공기 폭탄 위협 급증, EU와 각국 당국 긴급 대응

덴마크, 아일랜드, 핀란드 등 유럽 25대 이상 여객기가 폭탄 위협을 받으며 대란이 발생했다. EU는 연관성 조사에 착수했고 스웨덴은 내년 5월까지 국경 통제를 재도입하는 등 치안 강화에 나섰다.

유럽 상공을 비행하던 다수의 여객기에서 폭탄 위협 신고가 잇따라 접수되면서 항공 순항에 심각한 차질이 빚어지고 있다. 5일(현지시간) 유럽 곳곳에서 출발한 25대 이상의 여객기가 비상 조치를 취했으며, 일부 항공편은 전투기의 호위를 받거나 목적지 대신 다른 공항으로 우회하여 착륙하는 혼란이 발생했다. 이러한 일련의 사건들은 단순한 사건이 아닌 조직적인 위협일 수 있다는 우려를 키우고 있다.

유럽 주요 공항 여객기 폭탄 위협 연속 발생

AP통신과 로이터통신의 보도에 따르면, 5일 덴마크 코펜하겐, 아일랜드 더블린, 핀란드 헬싱키, 스페인 마드리드, 이탈리아 밀라노, 폴란드 바르샤바 등 유럽 각지에서 폭탄 신고가 대거 접수되었다. 에어링구스, 위즈에어, LOT항공, 핀에어, 이지젯, 이베리아항공 등 국적을 불문하고 다수 항공사가 피해를 입었으며, 대부분의 여객기는 안전 점검을 위해 목적지 아닌 다른 공항에 비상 착륙했다. 현재까지 발견된 위험 물질은 없으나, 승객과 승무원의 안전을 위해 엄격한 조치가 취해졌다.

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핀란드의 국영 항공사인 핀에어 측은 자사 항공기 2대가 근거 없는 폭탄 위협을 받았다고 공식 발표했으며, 아일랜드 더블린에서 로마로 향하던 에어링구스 여객기도 프랑스 북부 에브뢰 공군기지로 우회 착륙했다. 이 항공기에는 승객 151명을 포함한 인원이 탑승해 있었으며, 승객들은 10명씩 조를 나눠 프랑스 항공보안 당국의 조사를 받은 것으로 알려졌다. 이탈리아 밀라노발 폴란드 바르샤바행 위즈에어 항공편 역시 항로를 긴급 변경해야 했고, 불가리아 소피아 등지에서도 덴마크와 스페인 출발 항공기 3대가 전투기 호위를 받고 비상 착륙했다.

체코·폴란드·이탈리아 항공기 안전 점검 결과

체코 프라하에도 폭탄 위협을 받은 항공기 4대가 비상 착륙했으나, 체코 경찰은 위험 요소가 발견되지 않았다고 밝혔다. 폴란드 바르샤바를 떠나 벨기에 브뤼셀로 향하던 여객기도 폭탄 신고를 받았으나 의심스러운 정황은 확인되지 않았다. 전날 폭탄 위협을 받고 바르샤바에 비상착륙한 스칸디나비아항공 여객기도 이 흐름의 일환으로 여겨지며, 이탈리아 로마 피우미치노 공항에 정상 착륙한 다른 여객기도 안전 점검을 통해 폭탄이 발견되지 않았다고 이탈리아 당국은 설명했다.

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이러한 광범위한 위협은 유럽 전역의 항공 교통망에 대한 불안을 증대시키고 있다. 각국 당국은 즉각적인 대응으로 전투기를 출격시켜 의심 항공기를 감시하고 호위하는 조치를 취했으나, 여전히 추가적인 위협이 있을 수 있다는 경계감을 늦추지 못하고 있다. 특히 다수의 항공사가 동시에 표적이 되었다는 점에서 외부의 개입이나 조직적인 공작일 가능성이 높다는 분석이 나오고 있다.

EU 집행위원의 우려와 러시아 하이브리드 공작 의심

아포스톨로스 치치코스타스 유럽연합(EU) 교통 담당 집행위원은 소셜미디어를 통해 보고된 사건들이 서로 연관돼 있는지 결론을 내리기에는 아직 이르다고 밝혔다. 그는 민간인을 겨냥한 어떠한 위협도 용납할 수 없다며 강경한 입장을 보였다. 이와 함께 최근 유럽 각국의 슈퍼마켓 냉장고 해킹 사건이 확산하면서, 서방 사회의 불안을 노린 러시아의 하이브리드 공작일 것이라는 지적이 제기되고 있다.

원격 조작으로 슈퍼마켓 냉장·냉동고 온도를 최고 55도로 올린 사이버 공격은 벨기에, 룩셈부르크, 네덜란드, 스웨덴, 에스토니아, 아일랜드, 핀란드, 이탈리아, 포르투갈, 독일, 영국 등 최소 11개국에서 발생했다. 항공기 폭탄 위협과 사이버 공격이 동시에 발생하면서 유럽 사회 전반에 혼란을 가중시키는 정황이 포착되고 있다. 스웨덴 정부도 이러한 하이브리드 위협을 언급하며 향후 대응책 마련에 나섰다.

스웨덴 국경 통제 재도입과 향후 전망

스웨덴 정부는 러시아의 우크라이나 침공으로 초래된 심각한 안보 상황 속에서 하이브리드 위협이 발생했으며, 적대적 행위자들이 솅겐 지역 안을 이동하며 활동하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 스웨덴은 내년 5월 11일까지 6개월간 역내 국경 통제를 재도입하기로 결정했다. 이는 유럽 내부의 자유로운 이동을 보장하는 솅겐 조약 체제에 대한 일시적인 유예 조치로, 치안 유지를 위한 불가피한 선택이라는 설명이다.

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EU와 각국 당국은 사건 간의 연관성을 규명하기 위한 공조를 강화하고 있으며, 시민들의 불안을 해소하기 위한 정보 공개에 최선을 다하고 있다. 당분간 유럽 내 항공편 운항은 철저한 보안 점검 하에 이루어질 전망이며, 추가적인 사이버 공격이나 물리적 위협에 대비한 강화된 보안 태세가 유지될 것으로 예상된다. 이 사건들이 단기적으로 해결될지, 아니면 더 장기적인 안보 문제로 이어질지 주목된다.