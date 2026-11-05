유럽 여객기 27편 폭탄 테러 신고, 비상착륙 및 전투기 출동 속출

유럽 전역 27편 이상의 여객기에 폭탄 설치 신고가 이어져 비상착륙과 전투기 호위 사태가 발생했다. 실제 폭발물은 발견되지 않았으나 항공사 운영 마비 등 막대한 피해가 발생했다.

유럽 전역에서 단 하루 동안 최소 27편의 여객기에 폭탄이 설치됐다는 허위 신고가 잇따르면서 항공 운항 체계에 심각한 혼란이 빚어졌다. 이 같은 연쇄 테러 협박으로 인해 많은 항공기가 목적지를 변경하거나 비상착륙을 단행했으며, 일부 지역에서는 전투기까지 긴급 출동해 항공기를 호위하는 극도의 긴장감이 고조되었다. 하지만 수색 결과 실제 폭발물이 발견된 사례는 단 한 건도 없으며, 이는 항공 운항을 의도적으로 방해하거나 관련 당국의 대응 시스템을 시험하기 위한 전략적 공격으로 분석되고 있다.

주요 도시 여객기 27편 대상 폭탄 신고 속출

5일(현지시간) 로이터통신의 보도에 따르면, 덴마크 코펜하겐, 아일랜드 더블린, 핀란드 헬싱키, 스페인 마드리드 등 유럽 주요 허브 공항을 오가는 27편 이상의 상업용 항공기가 폭탄 설치 협박 대상에 포함되었다. 이 중 일부 항공기는 기내에서 즉시 경보가 울리자 목적지를 포기하고 인근 공항으로 비상 착륙하는 사태가 발생했다. 다른 항공기들은 예정된 목적지 공항에 안전하게 도착한 뒤, 공항 당국과 폭발물 처리 요원들의 철저한 기체 수색을 받으며 운항이 중단되는 시간을 겪었다.

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아일랜드 더블린에서 이탈리아 로마로 향하던 에어링구스(Aer Lingus) 여객기에는 파리 인근 상공에서 위급 신고가 접수되었다. 기장은 즉각 항로를 변경하여 파리 서쪽 약 100킬로미터 지점에 위치한 프랑스 에브뢰 공군기지(Evreux Air Base)로 비상 착륙을 단행했다. 프랑스 당국은 해당 기지 내에 승객 151명과 승무원 6명 전원을 신속하게 대피시켰으며, 군사 폭발물 처리반을 투입하여 기체 내부와 외부에 대한 정밀 수색 작업을 진행했다.

핀란드 헬싱키에서 로마로 향하던 핀에어(Finnair) 여객기에는 이탈리아 공군 전투기들이 긴급 출격하여 항공기를 감시하고 호위하는 임무를 수행했다. 핀에어 여객기는 로마의 피우미치노 공항에 예정된 시간 내에 안전하게 착륙한 후, 공항 보안 요원들의 검증을 받았으나 의심스러운 물체는 발견되지 않았다. 또한 핀에어는 헬싱키에서 오스트리아 빈으로 향하던 자사 항공편 중에서도 유사한 폭탄 협박 신고가 접수되었음을 추가로 밝혔다.

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스페인 및 불가리아서 동시다발적 협박 메일 수신

스페인 당국에 따르면 이날 오전 9시경부터 극도로 짧은 시간 동안 동시다발적인 협박이 빗발쳤다. 스페인 항공 당국은 마드리드를 출발해 파리행으로 향하던 에어유로파(Air Europa) 항공편 2편과, 로마 및 밀라노를 출발해 마드리드로 향하던 이베리아항공(Iberia) 항공편 4편이 동시에 협박 대상으로 올랐다고 확인했다. 특히 스페인 내에서는 20분이라는 매우 짧은 시간 내에 폭발물 설치를 주장하는 전자우편이 3건이 접수되는 등 공격의 조직성과 신속성이 눈에 띄었다.

불가리아 내에서도 라이언에어(Ryanair) 여객기 3대에 대한 폭탄 설치 신고가 연이어 들어왔다. 폴란드 바르샤바에서는 프랑스 파리로 출발하려는 LOT항공 여객기가 활주로로 이동하던 도중 폭탄 협박을 받아, 해당 활주로 일부 구간이 일시적으로 폐쇄되는 등 공항 운영에 차질이 빚어지기도 했다. 이러한 일련의 사건들은 유럽의 주요 항공 노선을 표적으로 삼아 항공사들의 물리적 운영 능력을 저해하고 공공의 불안을 조장하려는 의도가 분명히 담겨 있는 것으로 보인다.

유럽연합 집행위원 및 전문가의 분석과 전망

아포스톨로스 치치코스타스(Apostolos Tzitzikostas) 유럽연합(EU) 교통 담당 집행위원은 아직까지 보고된 사건들이 서로 유기적으로 연관되어 있는지 여부에 대해 결론을 내리기에는 시기상조라고 밝혔다. 그는 다만 민간인을 겨냥한 어떠한 형태의 위협도 용납될 수 없으며, 관련 부처가 모든 가능성을 탐색하고 있다고 강조하며 대중의 안정을 호소했다. 이번 일련의 사태는 단순한 실수나 우발적 사건이 아니라, 항공 보안 체계의 약점을 찌르는 정교한 시도일 가능성이 높다고 전문가들은 진단하고 있다.

항공 사이버보안업체 사이비에이션(Cyberaviation)의 엘리란 알모그(Eli Ran Almog) 최고경영자는 폭탄 설치 협박이 항공기 운항을 직접적으로 방해하는 효과는 물론, 항공사, 공항, 각국 당국이 어떻게 대응하는지를 관찰하고 평가하는 수단으로 활용될 수 있다고 지적했다. 이는 향후 실제 테러가 발생했을 때의 대응 매뉴얼을 시험하거나, 보안 시스템의 취약점을 파악하기 위한 '재밍(Roaming)' 공격의 일환일 수 있다는 분석이다.

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하이브리드 공격 가능성 및 향후 대응 과제

최근 유럽 마트의 냉장·냉동 시설을 대상으로 한 해킹 사건과 이번 항공기 폭탄 협박 사태를 연결 지어, 러시아의 하이브리드(Hybrid) 공격 가능성에 대한 우려의 목소리가 제기되고 있다. 최근 해커들은 대형 마트의 원격 관리 시스템에 침투해 냉동고 온도를 최고 55도까지 올리는 공격을 퍼뜨렸으며, 이는 식품 폐기와 운영 차질을 의도한 공격으로 파악된다. 항공보안업체 다야미(Dyami)의 에릭 슈텐(Erik Stelten) 대표는 이번 폭탄 설치 협박의 영향을 받은 국가들의 대부분이 우크라이나를 지원하고 있다고 언급했다.

에릭 슈텐 대표는 철도, 슈퍼마켓, 최근에는 혈액은행에 이르기까지 다양한 사회 기반시설을 표적으로 하는 하이브리드 전쟁 가능성을 항상 염두에 둬야 하며, 에너지, 인터넷, 항공 분야도 이러한 공격의 주요 대상이 될 수 있다고 경고했다. 이번 사건이 단순한 사보타주인지, 아니면 더 광범위한 정보전 및 심리전의 일부인지에 대해 유럽 각국 당국은 추가 수사를 통해 실체를 규명하고 있다. 앞으로 유럽 항공 운항 시스템의 보안 강화와 국제 공조 강화가 시급한 과제로 대두될 전망이다.