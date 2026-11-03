유럽 슈퍼마켓 냉동고 해킹, 식품 공급망 교란 시도

벨기에 등 유럽 9개국 슈퍼마켓 냉장설비가 사이버공격으로 고장 나 대량 폐기되는 사건이 발생했다. EU는 의도적인 공급망 교란이라고 경고하며 러시아 연계 가능성을 거론하고 있다.

유럽 전역의 식료품 유통망이 대규모 사이버 공격에 의해 마비되면서 소비자들의 불안감이 커지고 있습니다. 벨기에 브뤼셀 인근 보르트메이르베이크의 델하이즈 슈퍼마켓을 비롯한 최소 9개국의 매장에서 냉장 및 냉동 설비가 고장 나는 사태가 발생했습니다.

9개국 매장서 냉장설비 고장 피해 확산

현지 시각 2일 기준 영국 가디언과 AFP 통신 보도에 따르면, 전날 밤부터 벨기에를 비롯해 에스토니아, 핀란드, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스웨덴 등에서 식료품점의 냉장·냉동 시스템 이상 소식이 잇따랐습니다.

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이로 인해 일부 매장에서는 설비 온도가 최고 50도까지 치솟으면서 신선식품 등을 폐기해야 했습니다. 이는 지난달 프랑스에서 발생한 유사한 공격으로부터 정확히 3주 만에 재발한 사례입니다.

피해 규모가 가장 컸던 벨기에에서는 식료품 체인 수십 개 매장에서 장애가 보고되었습니다. 특히 까르푸 전체 700개 매장 중 약 15곳에서 문제가 발생했으며, 서부 몽스의 이케아 매장에서도 냉동고 온도가 급상승했습니다.

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델하이즈, 콜뤼트, 앵테르마르셰 같은 주요 유통업체 매장들에서도 냉장·냉동 설비 문제가 확인되어, 관리자와 직원들이 재고 손실을 최소화하기 위해 긴급 출근하는 등 대응에 나섰다.

제상 모드 악용과 댄포스 제어장치 연관성

이번 공격은 식품 보관 설비의 원격제어 기능을 악용한 것으로 보입니다. 벨기에 냉장·냉동 설비업체 사브코벨 측은 피해 장치의 증발기가 성에를 녹이는 제상 모드로 전환되었다고 설명했습니다.

포르투갈의 한 유통업체는 냉장·냉동 시스템을 관리하는 외부 서비스 제공업체가 표적이 된 것으로 보인다고 전했으며, 이는 지난달 프랑스 사고와 유사한 방식입니다.

특히 일부 피해 설비에서는 앞서 프랑스 사건에서 해킹 표적이 됐던 덴마크 냉장·냉동 제어장치 업체 댄포스와의 접점이 확인되었습니다. 스웨덴 이카는 피해 매장들이 댄포스의 외부 제어 시스템에 연결되어 있었다고 밝혔습니다.

이탈리아 시칠리아의 쿱 매장 최소 4곳, 아일랜드 슈퍼밸류 13곳, 포르투갈 앵테르마르셰 7곳, 스웨덴 쿱 6곳, 룩셈부르크 델하이즈 4곳 등도 이번 공격의 영향을 받았습니다.

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EU 공급망 교란 의심과 러시아 배후 가능성

공격 주체가 아직 명확히 확인되지 않았으며 범행을 자처한 세력도 없는 상태입니다. 크리스토프 한센 유럽연합 농업·식량 담당 집행위원은 이를 유럽의 식품 공급망을 교란하고 소비자의 신뢰를 훼손하려는 의도적인 시도라고 규정했습니다.

사이버보안업체 소포스의 위협정보 부문 선임이사 레이프 필링은 국가 차원에서 메시지를 보내고 역량을 과시하려는 행위이거나, 개인적인 이유로 공격을 벌이는 단독 해커의 소행일 수 있다고 분석했습니다.

가디언은 식품이 매대에서 사라지는 모습이 소비자들에게 미칠 심리적 충격 등을 고려할 때 국가 연계 세력 가설에 무게를 두고 있습니다. 러시아나 중국 연계 해커들이 의심 대상에 오를 수 있다는 것입니다.

벨기에 사이버보안센터 카트리엔 에거스 대변인은 로이터 통신에 이번 공격의 배후가 누구인지 알려지지 않았고 영원히 밝혀지지 않을 수도 있다고 말했습니다. 지난달 프랑스 사건의 용의자 역시 아직 발표되지 않았습니다.