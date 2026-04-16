유럽 방어체계, 드론 위협에 취약... 한국도 같은 위험 직면

프랑스 국제관계연구소(IFRI) 연구원 스테판 오드랑은 유럽의 방어 체계가 드론 위협에 취약하며, 한국과 일본 또한 같은 위험에 노출되어 있다고 진단했습니다. 이란의 드론 전략과 서방의 대비 태세를 분석하며, 드론에 대한 비용 효율적인 방어 수단 개발 및 한국과 유럽 간 협력의 필요성을 강조했습니다.

프랑스 국제관계연구소(IFRI) 연구원인 스테판 오드랑 은 유럽의 방어 체계가 드론 위협에 완전히 대비되어 있지 않다고 지적했습니다. 그는 특히 핵심 시설에 대한 방어 강화가 시급하며, 한국과 일본 역시 이러한 위협에 노출되어 있다고 강조했습니다. 오드랑 연구원은 이란이 미국 및 이스라엘과의 잠재적 충돌에 대비하여 드론 전력을 집중적으로 육성해왔다고 분석했습니다. 이는 F-22, F-35와 같은 첨단 전투기로 무장한 미군과의 압도적인 격차를 극복하기 위한 ' 비대칭 전력 ' 강화 전략의 일환이라는 설명입니다. 이란은 과거 이스라엘의 공중 우세, 걸프전, 이라크 전쟁 등을 통해 얻은 교훈을 바탕으로, 요격이 어렵고 비용 효율적인 타격 수단으로서 드론과 탄도미사일 시스템을 결합하는 데 성공했습니다. 샤헤드와 같은 이란제 드론은 생산 및 운용의 용이성과 뛰어난 가격 대비 성능을 갖추고 있습니다.

반면, 서방 군대의 경우 공격용 드론은 아직 '작전 시험' 단계에 머물러 있다고 오드랑 연구원은 평가했습니다. 서방은 높은 정밀도를 중시하지만, 현재 드론은 전통적인 탄약에 비해 정밀도가 떨어진다는 한계가 있습니다. 그럼에도 불구하고, 과거 토마호크 순항미사일이 걸프전에서 제한적으로 사용되었던 것과 달리 미-이란 전쟁에서 주력 무기가 될 가능성이 있듯이, 드론 역시 향후 대규모로 사용될 것으로 전망됩니다. 드론에 대한 방어 태세는 여전히 개선의 여지가 많습니다. 현재 서방의 방공망은 전투기나 탄도미사일과 같은 고강도 위협에 대응하도록 설계되었지만, 샤헤드는 이러한 체계를 우회하거나 포화시키는 데 효과적입니다. 이스라엘은 현재 방공망을 통해 대응하고 있지만 막대한 비용을 지출하고 있으며, 장기적으로 이란이 이스라엘의 요격미사일 재고를 고갈시킬 수 있다는 우려도 제기됩니다. 이러한 상황에서 각국은 드론보다 값싼 방공 수단 개발에 박차를 가하고 있습니다. 오드랑 연구원은 음향 탐지, 요격용 드론, 레이저 유도 로켓, 공격 헬기, 기관포탑 등 드론을 탐지하고 파괴할 수 있는 '비용 효율적'인 체계 개발이 시급하다고 강조했습니다. 또한, 중요 인프라 보호를 위한 '최후 방어선' 체계 강화와 더불어 핵심 거점을 지키기 위한 방호 강화도 필요하다고 덧붙였습니다. 특히, 러시아와 이란이 샤헤드를 함선 위에서 발진시키는 기술을 습득한 점을 심각한 위협으로 간주했습니다. 오드랑 연구원은 러시아가 대량 생산하는 샤헤드를 밀무역용 유조선에 실어 유럽 해안 지역을 타격할 수 있다고 경고하며, 삼면이 바다이고 북한과 인접한 한국 역시 동일한 위협에 직면해 있다고 지적했습니다. 이에 그는 유사한 위험에 처한 한국과 유럽이 드론 방어 분야에서 협력할 잠재력이 크다고 보았습니다. 북한은 러시아 쿠르스크 전선에 병력을 파병하여 샤헤드 활용 '실전 경험'을 쌓고 드론 기술을 이전받는 등, 2500km에 달하는 샤헤드 드론의 사정거리가 유럽을 러시아, 벨라루스 등으로부터 오는 드론의 사정권 내에 두게 만들고 있습니다. 오드랑 연구원은 한국과 유럽 국가들 사이에 큰 협력 기회가 있다고 강조하며, 적성 국가와 국경을 맞댄 이들이 미국보다 훨씬 직접적으로 적 드론 위협에 노출되어 있고 동일한 전략적 경쟁자들과 맞서고 있기에, 한국전쟁 때처럼 다시 힘을 합칠 것이라고 전망했습니다





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