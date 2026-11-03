유럽 냉장고 해킹 재발, IoT 안전성 심각한 경고등

벨기에, 스웨덴 등 유럽 주요국 슈퍼마켓 냉장고 원격 해킹으로 음식물 폐기 사고가 잇따랐다. AI 기반 취약점 공격으로 개인 데이터를 넘어 물리적 시설 통제까지 가능해지며 전 세계 IoT 보안 강화 시급해졌다.

현지 시간 2일, 유럽 전역의 슈퍼마켓과 식품 유통 센터에 비치된 냉장고와 냉동고 온도가 급격히 상승하는 해킹 사고가 발생했다. 이 사건은 지난 달 프랑스에서 처음 보고된 이후 벨기에, 룩셈부르크, 스웨덴, 에스토니아, 아일랜드 등 유럽 여러 국가로 빠르게 확산되었다. 외부 해커들이 원격으로 냉각 시스템을 조작하여 냉장 및 냉동고의 정온 기능을 비활성화하고 해동 모드(defrost mode)로 전환시켰기 때문이다.

원격 조종으로 인한 물리적 피해 확산

AP와 로이터 통신의 보도에 따르면, 여러 유럽 국가의 슈퍼마켓 체인을 포함한 식품 유통 기업들이 이 날 사이버 공격의 직접적인 표적이 되었다. 대량의 신선식품과 냉동 식품이 보관된 대형 물류 창고와 식품 유통 시설에서 발생한 이러한 해킹은 단순한 정보 유출을 넘어 심각한 물리적 손실을 초래했다. 내부 온도가 올라감에 따라 저장된 식자재가 변질되었고, 이는 전체 공급망의 차질로 이어지며 막대한 경제적 손실을 야기했다. 특히 벨기에 브뤼셀의 한 슈퍼마켓에서는 냉장고가 비어 있는 상태가 포착되기도 했다.

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개인 데이터에서 물리적 환경 공격으로 진화

동국대학교 국제정보대학원 황석진 교수는 이번 사건이 보안 위협의 본질이 변화했음을 보여주는 중요한 신호라고 분석했다. 기존에는 해커들의 주요 목표가 개인 데이터 도난이나 금전적 이득이었다면, 이제는 온도, 전력, 장비 등 일상생활과 산업 시설의 물리적 환경을 조작하는 방향으로 공격 타겟이 shifting 되고 있다는 것이다. 이는 사물인터넷이 일상화되면서 사이버 공격이 가상 세계를 넘어 현실 세계의 물리적 안전을 직접적으로 위협할 수 있음을 보여준다. 스마트 홈 기기들이 AI를 통해 중앙 제어될수록 연결 편의성이 높아짐에 따라 해커가 침투할 수 있는 경로 역시 비례하여 확대되고 있다.

가정용 스마트 기기와 아파트 관리 시스템도 표적

일반 가정이 사용하는 스마트 홈 플랫폼 역시 심각한 보안 위협에 노출되어 있다. TV, 에어컨, 청소기 등 가전제품과 문초음, 문자물, 온도 조절기를 AI로 통합 제어하는 시스템은 해커들이 접근하기 쉬운 표적이 될 수 있다. 해커들이 AI 제어 권한을 장악하면 가전제품의 작동을 조작하거나, 기기들이 수집한 사생활 정보를 유출할 위험이 상존한다. 최근 GS건설의 아파트 단지 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템 해킹 사례처럼, 단일 플랫폼에서 아파트 출입 관리와 방문 차량 통제를 처리하는 '지능형 홈 네트워크' 서비스도 해킹의 주요 대상으로 지목되고 있다.

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AI 취약점 분석 기술, 보안 산업의 불안감 증대

인공지능 기술이 보안 취약점을rapidly하게 찾아내는 수준으로 발전하면서, 기존 보안 솔루션의 효용성에 대한 의구심도 커지고 있다. 삼성전자는 'Knox'를, 엘지전자는 'Shield'와 같은 보안 솔루션을 제시하며 대응하고 있지만, AI 기반 공격자가 고성능 그래픽 처리 장치(GPU) 없이도 가정용 IoT 기기를 해킹하여 네트워크 관문으로 활용한다는 분석 리포트를 최근 앤트로픽(Anthropic)의 레드 팀이 발표한 바 있다. 이는 메모리와 연산 능력이 제한된 IoT 기기가 항상 인터넷에 연결되어 있다는 점에서 AI 모델이 다수의 기기를 하나의 네트워크로 묶어 공격할 수 있음을 의미한다.

순천향대학교 정보보호학과 우흥렬 명예교수는 해커들이 AI 기반 도구를 새로이 장착하여 냉장고부터 IoT 기기, 아파트 단지까지 광범위한 대상을 공격할 수 있는 역량을 갖췄다고 경고했다. 어떤 시스템이든 인터넷 접속 지점을 가진다면 사이버 공격의 먹이가 될 수 있다는 것이며, 냉장고 해킹 사건은 이를 대표적으로 보여주는 사례다. 이에 황석진 교수는 AI가 모든 것을 연결하는 환경에서는 해킹이 개인 데이터 유출을 넘어 물리적 안전 사고로 이어질 수 있으므로 보안을 최우선으로 고려해야 한다고 강조한다. 또한 국내 냉장 물류 등 원격 제어 시스템을 철저히 점검하고, 침해 사고 발생 시에도 장비가 안전하게 작동할 수 있는 독립적인 제어 아키텍처 구축이 시급하다고 덧붙였다.