유럽 긴장은 여전…우크라이나-러시아 종전 협상 대종전 하락

아부다비에서 이뤄진 3자 종전 협상에서 포로 교환은 이뤄졌지만 영토 및 유럽 안보 구조 개편 문제는 여전히 갈등 상태다. 주요 내용과 향후 전망을 정리한다.

미국·러시아·우크라이나 대표단은 10일 아부다비 에서 진행된 3자 종전 협상에서 큰 진전 없이 종료됐다. 양측은 포로 교환에 합의했으나 영토와 유럽 전체 안보 질서 개편 등 핵심 쟁점에서 접점을 찾지 못했다.

협상 진행과 핵심 합의

미·러·우 대표단은 11일 아부다비에서 협상을 이어갔으나 합의문이나 공동발표 없이 두 시간 만에 논의를 종료했다. 회의에서는 미국 도널드 트럼프 대통령 특사 스티브 윗코프, 러시아 보좌관 블라디미르 메딘스키, 우크라이나 해외정보국장 루스템 우메로우가 참석했다.

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메딘스키 보좌관은 협상 종료 후 일부 사안에서는 상호 이해에 도달했지만 다른 사안에서는 그렇지 못했다고 말하며 논의가 계속될 것이라고 전했다. 반면 우크라이나 대표단 다비드 아라카미아는 "새해가 오기 전 해결책을 도출할 수 있는 좋은 진전의 흐름이 형성되고 있다고 생각한다"며 빠른 시일 내에 다음 회의를 추진하겠다고 밝혔다.

포로 교환 확대 계획

러·우 간 대규모 포로 교환 합의는 이뤄졌다. 러시아 군 관계자는 앞으로 2~3주 안에 1000명 이상 규모로 교환이 진행될 수 있다고 발표했다. 우크라이나 대통령 젤렌스키는 전날 포로 교환 규모를 1000명 대 1000명, 혹은 1500명 대 1500명 수준으로 밝힌 바 있다.

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영토와 유럽 안보: 갈등의 근원

핵심 쟁점인 영토 문제에서 합의점은 나오지 않았다. 러시아 대표단은 돈바스 지역 전체에서 철수를 요구했으나 우크라이나는 아직 그 지역을 통제 중이라고 주장했다. 미국 전쟁연구소(ISW) 분석에 따르면 러시아는 80% 이상의 도네츠크주와 루한스크주를 통제 중이다. 이코노미스트는 미국이 우크라이나의 행정구역 경계를 조정한 제안을 고려 중이라고 보도했다.

러시아는 북대서양조약기구(NATO) 중심의 유럽 안보 질서에 문제를 제기하며 이를 3국 협상 의제로 삼아야 한다고 주장해 왔다. 미국은 최근 유럽 안보 체계 의제화에 동조하면서도 우크라이나와 EU, NATO는 이를 경계해왔다. 유럽은 '선 휴전 후 포괄적 안보 논의'를 제안하는 반면, 러시아는 전체 유럽 안보 체계 논의가 우선이라고 주장한다. 메딘스키 보좌관은 유럽 국가들로부터 구체적인 평화 제안을 받지 못했다고 밝추며 검토 의사를 표명했다.

향후 절차와 기대

미국 특사단은 12일 러시아를 방문해 블라디미르 푸틴 대통령을 만나고, 더블린에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 협상 내용을 전할 예정이다. 미국과 우크라이나 대표단은 3자 협상 후 유럽 측과 별도 논의를 이어갔다. 종전 협상의 결과가 불확실한 가운데, 다음 회의가 언제 열릴지는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 그러나 양측은 추가 논의와 포로 교환 실행을 통해 긴장을 완화하고자 한다는 공통의 의지를 보였다.