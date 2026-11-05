유니클로, 아시아 두자릿수 성장세 지속...

유니클로 아시아 매출 26.2% 성장, 한국에서는 에프알엘코리아 영업이익 81.6% 급증. 디자이너 협업과 매장 효율화로 시장 주도권 강화.

유니클로 가 일본 제품 불매운동과 코로나19 팬데믹으로 위축되었던 한국 시장에서 뚜렷한 반등세를 보이고 있다. 5일 패스트리테일링 의 발표에 따르면, 유니클로 인터내셔널의 2026회계연도 매출은 전년 대비 26.2% 증가한 2조4100억엔을 기록했다. 사업이익도 44.1% 늘어난 4398억엔을 달성하며 견고한 재무 안정성을 입증했다. 이러한 실적은 아시아 전체의 두자릿수 성장세가 2027년까지도 이어질 것으로 전망되는 흐름과 궤를 같이한다.

아시아 매출과 영업이익 두 자릿수 성장률 기록

패스트리테일링에 따르면 한국, 동남아시아, 인도, 호주를 포함한 아시아 지역은 전체 매출의 큰 축을 담당하며 고도 성장을 이끌었다. 해당 지역의 매출은 8094억엔을 기록하며 30.7% 성장했고, 사업이익은 1683억엔으로 44.0% 급증했다. 특히 한국 시장은 판매량과 수익성 모두에서 두 자릿수 이상의 높은 성장률을 보여 회사의 핵심 엔진으로 자리매김하고 있다.

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유니클로는 라이프웨어에 대한 현지 고객의 수요가 확대됨에 따라 상품 구성과 매장 진열, 정보 전달 전략을 지역 특성에 맞게 재조정했다. 이러한 지역 밀착형 운영 전략이 성장의 주요 동력으로 작용했으며, 유행을 빠르게 반영하는 패스트패션과 차별화된 기능성과 품질 강조가 경쟁력으로 평가받고 있다.

기능성 중심 라이프웨어와 SNS 인기 상품의 역할

유니클로의 핵심 콘셉트인 라이프웨어는 일상에서 편하게 입을 수 있는 기본 의류를 중심으로 상품 경쟁력을 쌓아 독자적인 시장을 구축했다. 최근에는 기본 상품에 최신 트렌드를 반영해 소비자 접점을 넓히는 전략이 성공을 거두고 있다. 저지 배럴 레그 팬츠와 립 헨리넥 티셔츠 등이 이 전략의 대표적인成功案例로 꼽힌다.

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특히 2024년 12월 출시한 저지 배럴 레그 팬츠는 사회관계망서비스에서 입소문을 타며 폭발적인 인기를 끌었다. 출시 직후 입고와 동시에 품절되는 현상이 반복되어 여러 차례 재생산이 이루어졌다. 기본적인 상품 구성을 유지하면서도 색상, 소재, 실루엣을 꾸준히 변화시키고 유행하는 디자인을 반영한 점이 주효했다.

글로벌 디자이너 협업과 매장 운영 효율화 전략

유니클로는 크리에이티브 디렉터 클레어 웨이트 켈러와 함께 선보인 '유니클로:C'를 비롯해 JW 앤더슨, 질 샌더 등과의 협업을 통해 기본 의류에 차별화된 디자인을 더했다. 합리적인 가격에 유명 디자이너의 감성을 경험할 수 있다는 점이 큰 차별화 요소로 작용해 소비자 호응을 얻었다. 20일에는 덴마크 출신 디자이너 세실리에 반센과 협업한 2026 가을·겨울 컬렉션 'Wandering Together'를 출시할 예정이다.

매장 운영 전략 또한 변화했다. 무작정 점포 수를 늘리기보다 핵심 상권을 중심으로 매장을 선별적으로 운영하며 기존 점포의 대형화와 리뉴얼을 통해 효율을 높이는 데 집중하고 있다. 비효율 매장을 정리하는 동시에 주요 상권에서는 브랜드 경험을 강화해 수익성과 경쟁력을 함께 끌어올리고 있다. 지난 5월 서울 명동에 글로벌 플래그십 매장을 5년여 만에 다시 열었다. 유니클로는 2019년 일본 제품 불매운동과 코로나19 여파로 2021년 명동중앙점을 폐점한 바 있다. 약 5년 4개월 만에 명동에 새 점포를 내며 외국인 관광객을 포함한 국내외 소비자 공략에 나섰다. 새로 문을 연 유니클로 명동점은 약 1000평 규모로 국내 유니클로 매장 가운데 가장 크다. 여성, 남성 의류부터 키즈, 베이비 제품까지 라이프웨어 전 라인업을 한곳에서 선보인다. 관광객 유동인구가 많은 명동의 입지적 특성을 활용해 글로벌 고객과의 접점을 넓히려는 전략이다.

한국 법인 최고 매출 경신과 모바일 결제 증가세

유니클로의 한국 사업을 운영하는 에프알엘코리아의 2025회계연도 매출은 1조3524억원으로 전년 대비 27.5% 증가했다. 영업이익은 2704억원으로 81.6% 늘었다. 이는 역대 가장 높은 매출을 올렸던 2019회계연도의 1조3781억원에 불과 257억원 못 미치는 수준으로, 불매운동 이전 최대 매출 기록을 근접하거나 넘어섰을 것으로 전망된다. 패스트리테일링이 2026회계연도 아시아 지역에서 두 자릿수 매출 성장을 거둔 만큼, 에프알엘코리아의 성장세도 지속될 전망이다.

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소비자들의 실제 결제 행동에서도 명확한 성장세가 나타난다. 와이즈앱과 리테일에 따르면 올해 1월부터 5월까지 한국인의 유니클로 신용카드 및 체크카드 결제추정금액은 전년 동기 대비 87.2% 증가했다. 모바일 앱 이용 지표에서도 증가세가 두드러졌다. 10월 기준 유니클로 앱의 월간 활성 이용자 수는 191만2181명으로 집계되었다.

글로벌 시장에서의 브랜드 위상도 높아지고 있다. 유니클로는 인터브랜드가 발표한 '2026 글로벌 100대 브랜드'에서 38위를 기록했다. 지난해 처음 100대 브랜드에 진입해 47위에 오른 데 이어 1년새 9계단 상승했다. 브랜드 가치는 205억달러로 전년 177억달러보다 16% 증가했다.