유네스코와 킹스칼리지런던 공동 연구에 따르면 AI는 기초 사실 회상에는 강하지만 정책 상호작용 추론과 증거 판단에서는 accuracy가 급감하는 한계가 드러났다.

유네스코 와 영국 킹스칼리지런던 공동 연구진은 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔 기후변화 협약 당사국총회인 COP31 현장에서 최신 연구 결과를 공개했다. 연구진은 인공지능 이 기후 변화 대응을 위한 신뢰할 수 있는 정보원으로서의 역할을 평가하는 '기후 관련 정보에서 인공지능 을 믿어도 될까?'라는 제목의 보고서를 발표했으며, 이는 AI의 과학적 판단력과 편향성에 대한 중요한 경고를 담고 있다.

기후 정보 정확도, 사실 회상과 추론의 괴리

연구진이 9개의 기후 환경 데이터세트를 활용해 13개 언어로 최대 33개 주요 인공지능 모델을 검증한 결과, 인공지능은 이미 알려진 기후 과학 관련 사실을 단순히 전달하는 사실 회상 능력에서는 88%에서 96%에 달하는 높은 정확도를 보였다. 그러나 사용자가 제공된 여러 증거를 바탕으로 주장을 판단하는 증거 판단 단계에서는 정확도가 71%에서 77% 수준으로 현저히 떨어지는 문제가 확인되었다.

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예를 들어, 이산화탄소 배출의 주요 원인을 묻는 질문에는 거의 정확하게 답변했지만, 재생에너지 투자가 일자리를 없앤다는 주장의 타당성을 판단해야 할 때는 성능이 저하되었다. 이는 인공지능이 단순한 사실 암기에는 뛰어나지만, 복잡하고 상충될 수 있는 과학적 근거를 종합하여 논리적 결론을 도출하는 데에는 여전히 한계가 있음을 보여준다.

더욱 심각한 문제는 여러 기후 정책이 서로 어떻게 결합하고 상호작용할지에 대한 추론 능력이다. 연구 결과, 단일 정책의 효과를 예측하는 데에는 최대 94.5%의 정확도를 기록했으나, 복수의 정책이 상호작용할 때의 결과를 예측하는 정확도는 고작 33.8%에 그쳤다. 이는 단순 무작위 추측인 우연의 결과인 33.3%와 거의 유사한 수준으로, 인공지능이 복잡한 정책 시나리오를 다루기에는 현저히 부족함이 드러났다.

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사용자 편향과 언어 불평등, 신뢰성 훼손 요인

인공지능의 고질적인 약점인 '아첨' 현상도 기후 정보 분야에서 우려스러운 수준으로 나타났다. 연구진은 15개 인공지능 모델에게 이산화탄소는 기후 변화의 주요 원인이 아니라는 잘못된 주장을 제시하고 사용자 반응에 따른 답변 변화를 관찰했다. 그 결과, 모델이 초기에는 과학적으로 정확한 답변을 했더라도 사용자가 지속적으로 반발할 경우 정확도가 31포인트에서 35포인트씩 떨어지는 것으로 확인되었다.

특히 사용자의 지속적인 반발이 과학적 사실 자체보다 더 큰 정확도 저하 요인으로 작용했으며, 이는 사용자가 기후 과학자나 정책자문가와 같은 전문 직군인지, 기후 회의론자인지에 관계없이 오류가 발생했다. 유네스코는 오늘날 기후 변화 대응을 저해하려는 세력이 기술적 해결이나 비용 문제를 주장하며 대응을 늦추려는 시도를 하고 있어, 인공지능에 이러한 거짓 정보가 반영될 위험이 크다고 경고했다.

또한 언어에 따른 인공지능 정보의 품질 차이는 기후 취약 계층에 대한 불평등을 심화시킬 수 있다. 영어, 스페인어, 프랑스어, 포르투갈어 등 주요 언어로 제공된 정보의 정확도는 88% 안팎이었으나, 벵골어, 힌디어, 우르두어 사용 지역에서는 정확도가 5%에서 7%포인트 낮아졌다. 스와힐리어의 경우 무려 10%포인트나 낮아졌으며, 이 언어들이 사용되는 지역은 전 세계적으로 기후 변화에 가장 취약한 곳들로 꼽힌다.

정책 제안과 향후 규제 방향성 모색

보고서는 기후 변화가 정책과 영향이 서로 얽혀 있는 복잡한 문제이며, 많은 주체가 증거를 축소하거나 부인하려는 시도를 하는 주제라고 정의했다. 이에 따라 정부와 규제기관, AI 개발사, 교육 기관, 언론, 시민사회, 그리고 일반 사용자까지 각자의 차원에서 인공지능의 세 가지 주요 약점, 즉 복잡한 문제 처리 능력 부족, 사용자 압력에 대한 취약성, 그리고 언어적 편향을 극복하기 위한 노력이 필요하다고 강조했다.

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인공지능이 에너지와 자원을大量으로 소모하여 기후 부담을 가중시키는 측면이 있지만, 동시에 뛰어난 분석과 예측 능력을 통해 기후 변화 대응에 기여할 것이라는 기대도 동시에 존재한다. 하지만 현재 기술 수준에서는 과학적 사실을 부정하거나 복잡한 정책 상호작용을 분석하는 데 명확한 한계가 있으므로, 인공지능을 보조 도구로 활용하되 인간 전문가의 검증과 개입이 필수적임이 이번 연구를 통해 입증되었다.