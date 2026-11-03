유네스코 태권도 문화유산 등재, 북한에 선점 우려와 정부의 책임론

태권도 유네스코 인류무형문화유산 등재 과정에서 북한에 먼저 신청권을 내준 결과에 대해 허민 국가유산청장이 난감해하며, 정부의 소극적 대처에 대한 비판이 제기된다.

대한민국의 국기인 태권도 가 유네스코 인류무형문화유산 등재 자격에서 북한에 선수를 내줄 위기에 처했다. 허민 국가유산청장 은 2일 북한이 신청한 '조선민주주의인민공화국의 전통무술- 태권도'에 대해 '등재 권고'가 예상된다며, 남북 공동 등재를 추진했으나 현 시점에서 사실상 어렵다고 밝혔다.

이러한 상황은 태권도를 세계에 보급한 종주국인 한국이 정작 인류문화유산 등재에서는 북한에 밀린 셈이다. 허민 청장은 SNS를 통해 "안타깝게 생각한다"는 수준으로만 입장을 표명했으나, 사안의 심각성을 제대로 인식하지 못한 안일한 태도로 비판받고 있다.

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한반도 문화유산 등재의 역사적 실패

이번 사태의 책임은 이번 정부만의 문제가 아니다. 북한은 2024년 3월 단독 등재를 신청했으나, 윤석열 정부는 별다른 대응을 하지 않았다. 이재명 정부 들어서도 올해 3월 말에야 단독 등재 신청서를 제출하는 등 뒤늦게 움직였다.

과거 박근혜 정부는 2016년 태권도 등재를 추진했으나 결실을 보지 못했다. 문재인 정부 시기인 2018년 남북 태권도 단체가 공동 등재에 합의했으나, 신청으로 이어지지 못했다. 당시 태권도의 국가무형문화유산 지정이 역사성과 고유성에 대한 학계의 논란으로 보류됐기 때문이다.

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전략적 부재와 외교적 소홀함

그 사이 남북관계는 경색되었으며, 한국은 태권도의 올림픽 종목화와 해외 보급에 도취된 나머지 문화유산으로서의 정체성을 정리하고 세계에 공식화하는 데 소홀했다는 지적이 나온다. 정부는 2018년 씨름의 남북 공동 등재 성공에 기대어 태권도도 같은 방식으로 추진하려 했다.

그러나 북한이 2023년 말 '적대적 두 국가'를 천명한 후 단독 등재 신청까지 했는데도, 한국은 독자 등재에 신속히 나서지 않고 방관했다. 이는 단순한 우연이 아닌 전략적 판단의 부재였을 가능성이 크다.

유네스코 선정 절차와 향후 전망

유네스코의 선등재가 독점권을 뜻하지는 않는다. 예컨대 아리랑은 한국이 2012년 먼저 등재한 뒤, 북한이 2014년 별도 등재했다. 따라서 한국의 태권도도 별도 등재될 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.

하지만 그렇다고 해서 정부의 한심한 문화외교가 면죄부를 받을 수는 없다. 북한의 최종 등재 여부는 12월 중국 샤먼 유네스코 위원회에서 결정된다. 앞으로 정부는 외교력을 총동원해 한국 태권도의 역사와 전승 실태를 국제사회에 알리고, 유네스코 등재의 남은 가능성을 치밀하게 두드려야 할 것이다.