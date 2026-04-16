유권자 투표 없이 당선된 지방선거 당선자 10명 중 1명… 민주주의의 위기

지난 지방선거에서 유권자 표를 단 1표도 얻지 않고 당선된 이들이 전체 당선자의 12.3%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 한국 거대 양당 구조와 2인 선거구제가 결합된 문제로, 유권자의 투표권을 박탈하고 민주주의 원칙을 훼손하고 있다. 기사는 이러한 문제점을 지적하고 비례대표제 확대 등 근본적인 해결책을 제시한다.

지난 지방선거 당선자 10명 중 1명은 유권자가 뽑지 않았다는 사실은 우리 대의제 민주주의 의 근본적인 문제점을 시사한다. 21세기 대한민국에서 우리는 각종 선거를 통해 선출된 의원이나 장들이 주민들의 뜻을 대변해주기를 기대하지만, 투표 한 표 행사 없이 당선되는 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 지난 2022년 제8회 전국동시 지방선거 에서는 총 4,132명의 선출직 당선자 중 508명, 즉 12.3%가 경쟁 없이 무투표 당선 되었다. 이는 역대 최고 수치로, 유권자의 소중한 투표권이 사실상 박탈되는 심각한 상황이다. 무투표 당선 은 선거구에 단 한 명의 후보만 등록할 경우, 찬반 투표 절차 없이 자동으로 당선되는 선거법 규정 때문에 발생한다. 이러한 현상은 주로 정당 공천을 받은 후보들에게서 나타나며, 유권자는 후보를 선택하거나 반대할 기회조차 얻지 못한다. 근본적인 원인은 한국의 거대 양당 구조와 기초의원 2인 선거구제가 결합된 ‘악순환의 시너지’에 있다.

무투표 당선자 508명 전원은 거대 양당 후보였으며, 그중 절반 이상인 54%(276명)가 기초의원 2인 선거구에서 나왔다. 전체 기초의원 무투표 당선자(294명)의 95% 역시 2인 선거구에서 발생했다. 2인 선거구에서는 거대 양당이 각각 한 명씩 후보를 내면, 소수 정당이나 무소속 후보는 당선 가능성이 희박하다고 판단하여 출마 자체를 포기하는 경향이 강하다. 이는 2018년 지방선거 대비 2022년 무투표 당선자가 약 6배 증가한 원인으로, 중앙선거관리위원회 역시 ‘양대 정당 간 대결 구도 심화’로 인한 후보자 수 감소를 지목했다. 사실상 2인 선거구는 양당이 의석을 나누어 갖는 구조로 고착화되고 있다. 무소속 제주도 교육의원 5명을 제외한 503명의 무투표 당선자가 거대 양당 출신이라는 점이 이를 뒷받침한다. 무투표 당선자의 세부 분포를 보면 이러한 구조적 문제가 더욱 명확히 드러난다. 광역의원 1인 선거구에서는 특정 정당이 압도적인 우세를 보일 때 무투표 당선이 발생한다. 예를 들어, 대구에서 국민의힘, 광주에서 더불어민주당이 단독 후보를 낼 경우, 다른 정당은 승산 없는 싸움에 나서지 못한다. 기초의원 비례대표 선거에서도 1~3석의 적은 의석이 배정된 상황에서 양당이 의석수만큼 후보를 내거나 우세 정당이 의석을 독점하도록 후보 수를 조절하면서 무투표 당선이 19%(99명) 발생했다. 반면, 경쟁 가능성이 높은 기초의원 3인 선거구에서는 무투표 당선자가 3.5%(18명)에 불과했다. 3인 선거구에서도 서울 강남, 대구 달서 등 특정 정당의 세가 강한 지역에서는 한쪽 정당이 2명, 다른 정당이 1명을 내는 식으로 ‘사이좋게 나눠먹기’식 무투표 당선이 발생하기도 한다. 자치단체장 선거에서도 1%(6명)의 무투표 당선자가 나왔는데, 이는 특정 정당이 압도적으로 우세한 지역에서만 볼 수 있는 현상이다. 유권자의 검증 없이 후보를 당선시키는 것은 민주주의 원칙에 위배되며, 대학 학생회나 아파트 입주자대표회 선거에서도 단독 후보일 경우 찬반 투표를 거치는 점을 고려하면 공직 선거에서의 무투표 당선은 분명한 개선이 필요하다. 거대 양당이 1, 2위를 나눠 갖는 2인 선거구제의 근본적인 재검토가 시급하다. 이는 후보자들이 유권자보다 공천권을 가진 정당의 눈치를 보게 만드는 요인이며, 정당 내부의 비리를 야기하는 원인이 되기도 한다. 3-5인 중대선거구제 또한 대안으로 논의되고 있으나, 궁극적인 해결책은 아니다. 더 정확한 민의 반영을 위해서는 비례대표제를 확대해야 하며, 특히 유권자가 정당과 후보를 동시에 선택할 수 있는 개방형 비례대표제를 도입하여 무소속 후보의 진입 장벽을 낮추고 인물 선택권을 보장해야 한다. 지방자치의 본래 의미를 살려, 비례대표제 확대를 통해 주민에게 실질적인 권력을 돌려주는 것이 중요하다. 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다





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