서울 내 연세대와 홍대 등에서 20~30대 학생들과 젊은 정치 참여자들이 '유권권 침해'를 중심으로 새로운 비폭력 시위와 온라인 소통 공간을 창출하고 있다. 참여자들은 '부정선거' 정서에서 벗어나 개인적 권리와 민주주의 가치를 강조하며 기존의 급진적 이데올로기를 배제하는 새로운 시위 문화를 구축하고 있다.

10일 서울 서대문구 연세대에서 진행된 현 상황 진술에 참여한 학생들이 "우리는 국가의 유권권 침해를 비난한다"는 문구가 적힌 표지판을 들고 진술을 남겼습니다. 조기 투표용지 부족으로 3월 3일 지방선거 투표지 점수 현소지에 대한 항의가 제기되면서 발생한 창리 투표지 부족 사태를 배경으로 20~30대 주축 인원들이 점점 급진화되는 재림 장면을 떠나 새로운 공간을 형성하고 있습니다.

별세 혐의가 아닌 '유권권 복원'에 집중하며 오른쪽 극단적 항의를 걸러내고 사안에 집중하고자 합니다. 한때는 '부정선거'와 같은 극단적 문구를 쏟아내는 경우도 있었지만, 이제는 '우정보장', '정정성' 등 민주주의 원칙을 강조하는 표지판이 등장하고 있습니다. 디시인사이드와 같은 온라인 커뮤니티에서는 '유권권 갤러리'를 개설하고 카카오톡 오픈채팅방을 통해 정보를 공유하고 있습니다. 채팅방에 가입한 257명의 참여자들은 종합적으로 투표용지 부족은 단순 정치적 갈등이 아니라 헌법적 가치에 관한 논쟁이라고 인식하고 있습니다.

채팅방에 게시된 규칙은 인물 대상 혐오 발언 금지, 국가 비방 금지 등을 포함하여 언론과 다툼을 방지하려는 의도로 보입니다. 일부 극단적 인사들이 행진에서 정치적 인물과 국가를 비하했다는 사실을 감안해 조치를 취한 것이라 생각됩니다. 오프라인에서도 유사한 조류가 흐르고 있는데, 특히 홍대입구역 근처에서 행해진 모임에서는 독립적인 '재선' 시위만 허용하며 국기만을 장식하고 '부정선거'와 같은 문구를 배제했습니다.

이는 투표지 부족 상황에 대한 정부의 부정적 자문이 아닌, 유권권이 침해되었다는 점을 강조하려는 시도로 해석됩니다. 20~30대 시위 참가자들 사이에 '경계'를 두고 실제로 많은 사람들이 기존 박진한 '유권권 소란'을 언급하며 참여를 중단했습니다. 일부는 '여론을 보다 민주적으로 이끌어야 한다'는 목소리를 내며 정치적 캠프에 관여하지 않으려는 의도를 표명했습니다. 연합 대학 학생회체결 '한표의 기록'이라는 웹사이트를 통해 전국 대학 학생회들의 의견이 모여 있습니다. 이 사이트는 정치적 편의가 아니라 유권권에 관한 것이며 '남은 하나의 표'에 대한 결정을 안내하는 목적으로 운영됩니다.

수도권 대학을 중심으로 수집된 의견 중 '민주주의', '유권권'과 '신뢰와 공정성'이 가장 많이 등장했습니다. 학부생들은 '부정선거' 보도에 따른 정당성 논의가 문제를 흐리게 만들었다는 점을 지적했습니다. 전문가들은 20~30대가 '나의 개인권이 침해됐다'라고 느끼면서 상대방 집단주의와는 다른 방식으로 행동한다고 분석합니다. 이는 기존 보수적 진정 고정관념에서 벗어난 새로운 운동임을 시사합니다





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유권권 시위문화 정치참여 동시대 한국

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