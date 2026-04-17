유가 상승에 따른 장기 주차 차량 관리법: 마일레의 팁

유가 상승과 에너지 불확실성으로 차량 운행을 줄여야 하는 상황에서, 독일 자동차 부품 기업 마일레가 장기간 주차된 차량의 배터리, 타이어, 브레이크 등 핵심 부품 관리 방법을 안내하며 차량을 최적의 상태로 유지하는 방법을 제시합니다.

유가 상승 과 에너지 불확실성이 지속되면서 차량 운행을 줄이거나 장기간 주차해야 하는 상황이 늘고 있습니다. 이러한 가운데 독일 자동차 부품 전문 기업 마일레 (MEYLE)가 장기 주차 시 차량 관리 방법을 제시하여 주목받고 있습니다. 차량을 장기간 세워둘 경우 배터리 방전이 가장 흔하게 발생하는 문제 중 하나입니다. 이를 예방하기 위해 장기 주차 전 배터리 단자를 분리하거나 유지 충전기(트리클 차저)를 연결하는 것이 중요합니다. 또한, 타이어 관리도 필수적입니다. 타이어 공기압을 평소보다 0.2~0.4바 정도 높게 주입하거나, 차량을 잭으로 들어 올려 타이어에 가해지는 하중을 줄여주는 것이 좋습니다. 공기압이 낮은 상태로 오래 방치될 경우 타이어 변형이 발생하여 주행 시 진동과 소음의 원인이 될 수 있습니다. 연료 탱크는 가능한 한 가득 채우고 연료 안정화 첨가제를 사용하는 것이 권장됩니다.

연료 탱크 내부의 빈 공간을 최소화하면 유독하고 인화성이 높은 휘발유 증기 발생을 줄이는 데 도움이 됩니다. 장기 주차 전 엔진 오일을 교환하여 내부 부식을 방지하고, 가동 부위에는 윤활유를 가볍게 도포하는 것이 바람직합니다. 또한, 금속 연결 부위와 같이 쉽게 접촉할 수 있는 부분은 석 달에 한 번씩 스프레이 윤활유로 관리하여 고착과 부식을 예방할 수 있습니다. 브레이크 녹 발생 역시 주의해야 할 사항입니다. 세차 후에는 브레이크를 충분히 건조시키고, 가능하다면 주기적으로 가볍게 제동하여 녹이 슬지 않도록 관리해야 합니다. 장기간 주차 시에는 주차 브레이크(사이드 브레이크)를 계속 채워두지 않는 것이 좋으며, 수동변속기 차량의 경우 저단 기어에 두는 것이 권장됩니다. 만약 브레이크에 심하게 녹이 슬었다면 무리하게 운행하기보다 정비 점검을 받는 것이 안전합니다. 마일레는 녹이 고착된 브레이크를 해제할 때는 한 번에 강하게 제동하기보다 수일에 걸쳐 점진적으로 제동을 반복하는 것이 안전하다고 조언했습니다. 마일레 관계자는 “유가 급등과 에너지 불확실성이 장기화되면서 차량을 세워 두는 것이 경제적으로 현명한 선택일 수 있으나, 적절한 관리 없이 방치될 경우 다시 운행할 때 더 큰 수리 비용과 안전 위험을 초래할 수 있다”며 “사전 준비와 정기적인 관리가 에너지 위기 속에서도 이동의 자유를 지키는 가장 확실한 방법”이라고 강조했습니다. 한편, 마일레는 한국 시장에 수입차 부품 유통 및 수입차 전문 정비 브랜드 ‘마일레 오토 서비스’를 론칭하여 전국 61개 서비스센터를 통해 국내 수입차 고객들에게 정비 서비스를 제공하고 있습니다





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