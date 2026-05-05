유가 급등, 스태그플레이션 우려 고조…국제 정세 불안 심화

호르무즈 해협 내 한국 선박 사고와 이란의 UAE 정유시설 공격으로 국제유가가 급등하고 금융시장이 불안정해지면서 스태그플레이션 우려가 커지고 있습니다. 전문가들은 에너지 가격 급등으로 신흥국 경제에 타격이 본격화될 것이라고 전망하며, 정부의 적극적인 대응을 촉구하고 있습니다.

호르무즈 해협 내 한국 선박 사고와 이란의 UAE 정유시설 공격으로 중동의 군사적 긴장이 고조되면서 국제유가 가 급등하고 금융시장이 요동치고 있습니다. 특히, 한국 선박 HMM 나무호의 기관실 화재 사고는 상황의 심각성을 더하고 있습니다.

휴전으로 잠시 하락했던 국제유가는 배럴당 100달러를 돌파했으며, 미국 국채 금리 또한 급등하여 30년물 금리가 5%를 넘어섰습니다. 이러한 상황은 고물가와 맞물려 생산, 투자, 소비 심리를 모두 위축시키며 스태그플레이션의 가능성을 높이고 있습니다. 4일(현지시간) 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 선물은 5.8% 상승한 배럴당 114.44달러에 거래되었으며, 서부텍사스산원유(WTI)도 4.39% 오른 배럴당 106.42달러로 마감되었습니다. 미국과 이란의 휴전 이후 유가가 하락했으나, 미국이 이란 해상 봉쇄를 발표하면서 다시 급등하는 추세입니다.

물가 불안과 금리 인상 우려가 확산되면서 미 국채 30년물 금리는 지난해 7월 이후 최고치를 기록했으며, 미 3대 주가지수는 하락 마감했습니다. 유가 상승은 물류비용 증가와 원자재 공급망 마비를 야기하여 물가 상승 압력을 더욱 가중시키고 있습니다. 국내 휘발유 가격은 ℓ당 2051.74원을 기록했으며, 생산자물가지수도 4년 만에 가장 높은 상승률을 나타냈습니다. 소비자심리지수 또한 하락하여 소매판매에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

전문가들은 전 세계적으로 스태그플레이션 압력이 높아지고 있으며, 에너지 가격 급등으로 신흥국 경제에 타격이 본격화될 것이라고 전망합니다. 정부는 원자재와 석유 공급을 안정적으로 확보하여 불확실성을 줄이는 데 주력해야 한다는 의견이 제시되고 있습니다. 이란의 공격적인 행보와 미국의 대응, 그리고 그로 인한 국제유가 및 금융시장 불안정은 앞으로도 지속될 가능성이 높으며, 이에 대한 대비가 필요한 상황입니다. 특히, 한국 경제는 수입 원자재 의존도가 높아 이러한 외부 충격에 더욱 취약할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.

따라서, 에너지 효율을 높이고 신재생에너지 개발을 확대하는 등 장기적인 관점에서 에너지 안보를 강화하는 노력이 필요합니다. 또한, 물가 상승에 취약한 계층을 위한 지원 정책을 강화하고, 기업의 투자 활성화를 위한 규제 완화 등 경제 활성화 대책을 마련해야 합니다. 국제 정세의 불안정성이 지속되는 상황에서 한국 경제의 안정적인 성장을 위해서는 정부, 기업, 국민 모두의 노력이 필요합니다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

유가 급등 스태그플레이션 호르무즈 해협 국제유가 금융시장 불안

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오일머니에 원전·방산까지…韓-UAE 정상회담서 MOU 13건 체결 | 연합뉴스(아부다비=연합뉴스) 이준서 기자=아랍에미리트(UAE) 국빈 방문 중인 윤석열 대통령과 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 UAE 대통령의 15일...

Read more »

한-UAE 회담에서 '37조' 투자 결정...원전·에너지 협력 강화아부다비 대통령궁에서 ’한-UAE 정상회담’ 성사 / 회담 90분 진행…UAE '한국에 37조 규모 투자' / 원전 공동 진출·석유 사업 등 ’양해각서’ 13건 체결

Read more »

尹대통령, UAE 바라카 원전 방문…'추가 원전 협력 창출할 때' | 연합뉴스(아부다비=연합뉴스) 한지훈 기자=윤석열 대통령과 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령은 16일(현지시간) UAE 아부...

Read more »

'수출 1호' UAE바라카 원전 찾은 尹…'추가협력·3국 진출' 강조(종합) | 연합뉴스(아부다비=연합뉴스) 한지훈 기자=아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 16일(현지시간) '한-UAE 경제협력'의 상징인 ...

Read more »

경제 '호평', 리스크는 또 확인...국내 현안 산적尹, UAE 37조 투자 유치 등 경제 행보로 호평 / ’UAE 적은 이란’ 발언으로 외교 논란 불거져 / 순방 마치고 돌아온 尹…국내 현안 산적 / 대북 대응·한일 현안 해결 문제도 고민 필요

Read more »

중기부, UAE 협력 사업 속도‥'민·관 협력 테스크포스' 운영중소벤처기업부는 윤석열 대통령의 아랍에미리트(UAE) 순방 기간 UAE 경제부와 체결한 양해각서 협의내용을 추진하기 위해 민·관 협력 태스크포스(TF)를 구성하기로 했습니다. 중기...

Read more »