위키드 와이프 이영지, 로제 와인과 햄버거의 완벽한 조합 '햄버거로제' 소개

와인 전문가 이영지가 소개하는 로제 와인과 햄버거의 완벽한 조합. 프랑스 남부 프로방스의 로제 와인과 맥도날드 빅맥의 조합을 통해 일상 속 와인 문화의 새로운 가능성을 제시한다. 로제 와인의 제조 과정과 햄버거 페어링의 비결을 상세히 설명하며, 일상 속 와인 즐기기의 즐거움을 전달한다.

위키드 와이프의 일상와인 관심 위키드 와이프의 일상와인를 내 관심에도 추가해드렸어요. 위키드 와이프의 일상와인⑮ 햄버거 로제 안녕하세요, 위키드 와이프 이영지입니다. 바야흐로 봄이네요. 여기저기서 꽃소식이 들려와 기분이 한결 가볍습니다.

벚꽃도 곧 피겠죠? 저는 활짝 핀 벚꽃을 생각하면 떠오르는 와인이 있어요. 프랑스 남부 프로방스(Provence)에서 만드는 로제 와인이에요. 혹시 미국 캘리포니아에서 진판델(Zinfandel) 포도로 만든 1달러짜리 로제 와인을 떠올리셨다면 바로 잊어주세요.

로제 와인이라고 다 같은 로제 와인이 아니거든요. 제가 장담하는데요, 오늘 일상와인을 다 읽으시면 꽃잎 흩날리는 벚나무 아래에서 꼭 로제 와인을 마셔야겠다는 생각이 드실 거에요. 라벤더 향 그윽한 올리브 나무 아래에서 체크무늬 식탁보 깔고 로제 와인 한 잔을 마시는 영화 속 주인공이 당신이 될 수 있답니다. 그 피크닉에 오늘 저는 햄버거를 준비했어요.

로제 와인에 너무 잘 어울리는 짝이거든요. 자, 이제 저랑 함께 봄 소풍을 떠나 보실까요? 위키드 와이프 이영지. 오늘 일상와인은 로제 와인을 강의한다.

위키드 와이프는 상큼하고 청량한 프랑스 로제 와인에는 햄버거가 제격이라고 제안한다. 사진 이영지 빅맥로제 남프랑스로 여행을 떠나기 전에 잠깐 들렀다 갈 정거장이 있어요. 오늘 제목이 ‘남프랑스로제’가 아니라 ‘햄버거로제’인 이유를 먼저 설명해드릴 거라 그래요. 제가 서울 성수동에서 ‘위키드 와이프’라는 와인 가게를 하는 건 아시죠?

제 가게 안쪽에 파란 타일을 붙인 귀여운 바 공간이 있어요. 저는 이곳에서 요리와 와인 콘텐트를 촬영해 하루에 하나씩 40초짜리 영상을 SNS에 올려요. 이 영상에는 제가 매달 큐레이션 하는 일상 와인이 등장해요. 이 와인을 어떻게 마실지, 뭐랑 마실지 주제를 정해서 보여드리는 내용이에요.

매일 무언가를 만들어내는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 2024년 여름 어느 날이 딱 그랬어요. 날씨는 덥고, 종일 택배 물량에 시달리고, 냉장고에 미리 준비해둔 재료는 없고. 가진 건 그달에 소개했던 로제 와인 한 병이었죠. 오늘은 어떤 일상와인을 소개할까 고민하다가 문득 2017년 프랑스 남부 프리피냥(Perpignan)에서 로제 와인이랑 먹었던 햄버거가 생각났어요.

그날의 식사가 떠올랐던 게, 분위기 덕분이었는지 페어링 덕분이었는지는 잘 모르겠어요. 그날 점심을 모두가 행복하게 즐겼던 기억만은 확실했어요. 그래, 다시 해보자, 생각이 들었죠. 배달 앱을 켜고 ‘맥도날드 빅맥’을 주문했어요.

정말 모처럼 먹는 햄버거여서 은근히 설레더라고요. 감자튀김 추가는 필수죠. 요즘은 트러플이나 한우 차돌박이 같은 고급 재료를 넣은 햄버거가 많이 나오더라고요. 하지만 햄버거로제라는 이름을 붙이려면 가장 평범한 햄버거에 맞춰보는 게 맞다고 생각했어요.

빅맥만큼 햄버거의 정석을 보여주는 메뉴는 없잖아요. 소고기 패티, 양상추, 피클, 아메리칸 치즈, 여기에 마요네즈와 머스터드를 섞어 만든 느끼하고 중독적인 소스. 이 모든 걸 조합한 햄버거에 너무 드라이하지도, 너무 달지도 않은 차가운 로제 와인을 마시는 거예요. 바삭하고 짭짤한 감자튀김도 함께 말이죠.

로제 와인도 적포도도 만든다. 포도 껍질을 압축해 즙을 짜내다가 원하는 색깔이 나오면 껍질을 바로 건져내 여느 레드 와인보다 가볍고 청량하다. 최승표 기자 참, 로제 와인을 짧게 설명해드릴게요. 다 아실 테지만 그래도.

레드 와인은 적포도로 만들고, 화이트 와인은 청포도로 만드는 건 다 아시죠? 로제 와인도 적포도로 만들어요. 그럼 로제 와인이 레드 와인과 어떻게 다르냐. 로제 와인을 어떻게 만드는지 몰라도 우리는 첫눈에 알아볼 수 있어요.

색깔이 분홍색이거든요. 로제(Rose)가 프랑스어로 핑크빛, 즉 장미색이에요. 왜 로제 와인도 레드 와인과 똑같은 포도로 만드는데 색깔이 다를까요? 그건 와인을 만드는 시간과 관련이 있어요.

와인의 색깔과 맛은 결국 포도에서 나오잖아요. 포도 껍질을 압축해 즙을 짜내는데, 원하는 색깔이 나온다 싶으면 껍질을 바로 건져내고 즙만 발효시켜요. 이 포도즙을 발효한 와인이 로제 와인이 되는 거예요. 그래서 로제 와인이 여느 레드 와인보다 떫은맛이 덜해요.

떫은맛 대부분이 포도 껍질에서 나오거든요. 대신 화이트 와인처럼 상큼하고 시원한 산미가 돌아요. 프랑스 샹파뉴(Champagne)에서 만드는 로제 샴페인은 레드 와인과 화이트 와인의 원액을 섞어서 만드는데 이건 특별한 경우에요. 햄버거로제.

햄버거 페어링의 주인공은 느끼하고 달큰한 소스가 있다. 사진 이영지 다시 제 와인 가게로 돌아와서, 저는 택배 박스가 산더미처럼 쌓인 작업장에서 배달된 빅맥과 함께 로제 와인을 마시기 시작했어요. 앞에는 핸드폰 카메라가 켜져 있었죠. 결과는 그날 영상 속 제 표정만 봐도 알 수 있어요.

햄버거를 먹을 때도 행복해 보이지만, 로제 와인을 마셨을 땐 두 배 행복해 보였거든요. 햄버거와 로제 와인 페어링의 관건은 사실 햄버거 안에 들어간 양상추나 소고기 패티가 아니에요. 전혀 다른 재료를 통합해주는 느끼하고 달큰한 소스가 주인공이에요. 햄버거와 함께 레드 와인이나 화이트 와인을 마시면 입안에서 소주 같은 쓴맛이 나거나 비릿해져요.

하지만 로제 와인을 마시면 중구난방한 재료가 한목소리로 노래를 불러요. 남프랑스 여행 계획이 있으시다면 꼭 현지에서 이 궁합을 경험해보시기 바라요





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