위안화의 부상: 홍콩 스테이블코인 발행과 디지털 화폐 경쟁 심화

홍콩의 스테이블코인 발행 라이선스 수여와 CIPS의 성장, 그리고 중국의 디지털 위안화(e-CNY) 2.0 출시를 통해 달러 패권에 대한 도전과 위안화의 부상을 조망합니다.

2026년 4월 10일 홍콩 금융관리청(HKMA) 웹사이트에 HSBC와 앵커포인트 파이낸셜이 홍콩 달러 스테이블코인 발행 라이선스의 첫 수혜자로 선정되었다는 공지가 올라왔습니다. 같은 날 CIPS 의 단일 거래일 처리액은 1조 2,200억 위안으로 사상 최고치를 기록했습니다.

이 두 사건은 달러 패권에 조용한 균열이 생기는 상황과 맞물려 있습니다. 2000년 전 세계 외환보유액 중 달러 비중은 71%였지만 2024년에는 57.8%로 하락했고, 금 보유 비중은 20%를 넘어섰습니다. 2025년 각국 중앙은행의 금 매입량은 1,237톤으로 3년 연속 1,000톤을 초과했습니다. 하버드 대학교의 케네스 로고프 교수는 위안화가 5년 내 기축 통화 반열에 오를 가능성이 있다고 언급했습니다.

역사적으로 화폐를 지배한 자가 세계를 지배해 왔습니다. 1944년 브레턴우즈 체제는 금과 달러를 연동시켜 미국을 기축 통화국으로 세웠고, 1971년 닉슨 쇼크 이후에도 달러는 페트로달러 체제를 통해 패권을 유지했습니다. SWIFT는 달러 패권의 핵심 신경망이자 제재 무기였습니다. 2022년 러시아에 대한 SWIFT 배제 조치는 중국에게 분명한 경고였습니다.

중국은 CBDC, 즉 디지털 화폐 개혁을 먼저 시작했습니다. 2026년 1월 중국인민은행은 e-CNY 2.0 단계를 공식 선언하며, 상업은행의 e-CNY 잔액 이자 지급, 12개 신규 상업은행의 e-CNY 발행 지정, 그리고 계좌 체계, 코인 스트링, 스마트 컨트랙트의 삼중 구조 도입이라는 세 가지 핵심 변화를 발표했습니다. e-CNY 2.0은 단순한 디지털 현금을 넘어 '프로그래머블 머니'로서 경제 자동화의 인프라가 될 것입니다. 2026년 4월 10일 HKMA는 HSBC와 앵커포인트 파이낸셜에 홍콩 역사상 최초의 스테이블코인 발행 라이선스를 부여했습니다. HSBC는 330만 PayMe 사용자와 HSBC HK 모바일 앱에 HKD 스테이블코인을 통합할 계획이며, 앵커포인트는 기관 투자자를 대상으로 HKDAP를 단계적으로 발행할 예정입니다.

이 스테이블코인들은 단순한 결제 도구가 아닌 AI 에이전트 간의 소액·국경 간·프로그래머블 결제를 가능하게 하는 '프로그래머블 경제'의 인프라입니다. 2025년 전 세계 스테이블코인 총 공급량은 2,140억 달러, 연간 거래액은 35조 달러에 달했습니다. 홍콩 달러 스테이블코인은 e-CNY와 CIPS 도매 레일 사이를 연결하는 소매 레이어입니다. CIPS는 현재 189개 국가·지역을 커버하며, 2026년 3월 일평균 거래액은 9,205억 위안으로 전월 대비 48% 증가했습니다.

또한, mBridge는 중국인민은행, 홍콩금융관리청 등 5개 중앙은행이 공동 운영하는 다자 CBDC 결제 플랫폼으로, SWIFT의 대안 레일로 기능하고 있습니다. 마지막으로, 중국은 3년 내 포스트 양자 암호(PQC) 국가 표준을 수립하여 금융 인프라 OS자체를 양자 내성 구조로 새로 구축하고 있습니다





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