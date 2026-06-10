위안부 허위 사실 유포 금지 법령 시행, 평화의 소녀상 관리 체계 강화

한국 정부가 일본군 위안부 피해 사실을 부인·왜곡하는 허위 사실 유포에 대해 형사 처벌 근거를 마련하고, 평화의 소녀상 등 추모 조형물의 보호·관리 체계를 강화한다는 내용의 법령이 시행됐다.

지난달 6일, 서울 종로구에 위치한 옛 주한 일본대사관 앞 평화의 소녀상에 화환이 올려진 모습을 확인할 수 있었다. 이날은 그동안 바리케이드로 가려져 있던 소녀상이 약 6년 만에 전면 철거된 날이기도 했다.

이와 동시에 한국 정부는 일본군 '위안부' 피해 사실을 부인하거나 왜곡하는 허위 사실을 공개적으로 유포할 경우 형사 처벌을 할 수 있는 법적 근거를 마련한 새로운 법령을 시행했다. 성평등가족부는 10일, 일본군 위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 개정과 관련된 하위법령이 11일부터 시행된다고 발표했다. 새로운 규정에 따르면, 신문·방송·인터넷 등 매체를 통해 일본군 위안부 피해 사실을 부인하거나 왜곡하는 허위 정보를 유포하는 행위는 물론, 전시·공연·토론회·기자회견·집회 등 공개적인 자리에서 이러한 허위 사실을 퍼뜨리는 행위까지도 처벌 대상에 포함된다.

위반 시 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 단, 예술·학문·연구·보도 등 정당한 목적을 가진 활동은 처벌에서 제외되며, 이는 표현의 자유와 학문의 자유를 보장하기 위한 조치다. 성평등가족부는 이번 법 시행이 일본군 위안부 피해자의 명예를 훼손하는 역사왜곡 행위에 대해 국가 차원에서 보다 적극적으로 대응할 수 있는 법적 토대를 마련했다고 설명했다. 기존에는 형법상의 명예훼손죄나 사자명예훼손죄에 의존해 역사왜곡을 다루었으나, 피해 사실 자체를 부인·왜곡하는 행위를 직접 처벌하는 규정이 없었다는 점에서 한계가 있었다.

새로운 법령은 이러한 공백을 메우고, 위안부 피해자를 기리는 조형물인 평화의 소녀상 등에 대한 체계적인 보호·관리 체계를 구축한다. 성평등가족부는 전국에 설치된 위안부 추모 조형물의 현황과 보존 상태를 정기적으로 조사·점검해, 실태조사 결과를 바탕으로 보호·관리 정책을 지속적으로 보완해 나갈 계획이라 밝혔다.

원민경 성평등가족부 장관은 "이번 법 시행을 계기로 위안부 피해자의 명예와 존엄이 더욱 확고히 보호되고, 역사적 사실에 기반한 올바른 기억과 교육이 우리 사회 전반에 확산되기를 기대한다"며, 조형물 관리와 허위 사실 유포 방지라는 두 축을 통해 진실을 바로잡는 사회적 합의를 확대해 나가겠다는 의지를 강조했다. 앞으로도 정부는 평화의 소녀상 같은 상징물을 통해 과거의 아픔을 기억하고, 이를 바탕으로 미래 세대에게 정확한 역사 교육을 제공하기 위해 지속적인 지원과 관리 체계를 강화해 나갈 방침이다





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위안부 허위사실유포 평화의소녀상 역사왜곡 법률개정

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